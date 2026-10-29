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Televisa gana 883 millones de pesos, pero Sky y los costos de asesoría para compra de AT&T presionan sus resultados

La desconexión de más de 250,000 usuarios de Sky presionó las ventas del grupo, mientras los gastos de asesoría legal y financiera relacionados con sus operaciones afectaron el flujo operativo.
jue 29 octubre 2026 06:03 PM
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Un cartel con el logo de Televisa en medio de dos edificios.
Grupo Televisa regresó a terreno positivo en el tercer trimestre, impulsado por menores gastos financieros, aunque sus ingresos y flujo operativo disminuyeron. (Yuri Cortez/AFP)

Grupo Televisa cerró el tercer trimestre con resultados contrastantes. La compañía reportó una ganancia neta de 882.7 millones de pesos, después de registrar pérdidas por 1,932 millones de pesos en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, la mejora no provino de un mayor dinamismo de sus negocios, sino principalmente de una reducción de sus gastos financieros, mientras sus ingresos y su flujo operativo retrocedieron.

La empresa atribuyó el cambio en su resultado neto a una disminución de 407 millones de pesos en sus gastos financieros. El ahorro estuvo relacionado con menores pagos de intereses por su deuda, las ganancias obtenidas por la recompra de algunos de sus títulos y los mayores ingresos generados por los intereses de sus disponibilidades de efectivo e inversiones de corto plazo.

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Estos factores compensaron parcialmente las pérdidas cambiarias derivadas de la depreciación del peso frente al dólar. Así, el resultado financiero permitió a Televisa cerrar el trimestre con utilidades, aunque el desempeño de su operación principal continuó bajo presión.

Entre julio y septiembre, los ingresos de Grupo Televisa sumaron 14,077 millones de pesos, una disminución de 3.8% frente a los 14,627 millones reportados en el mismo periodo del año anterior. La contracción estuvo relacionada principalmente con la pérdida de clientes de Sky, su negocio de televisión satelital.

Sky sigue restando clientes a Televisa

La operación de Sky continúa siendo uno de los principales lastres para los resultados de la compañía. Durante el trimestre, el negocio perdió más de 250,000 usuarios, una tendencia que se prolonga desde hace más de cuatro años y que refleja las dificultades de la televisión de paga tradicional para competir con otras formas de distribución de contenidos.

El avance de las plataformas de streaming ha modificado los hábitos de consumo de entretenimiento y reducido el atractivo de los paquetes de televisión restringida, particularmente de los servicios satelitales, que enfrentan una mayor competencia de alternativas digitales y conexiones de internet de banda ancha.

Para contener ese deterioro, Televisa avanzó en la integración de Sky con Izzi. Al cierre de 2025, la compañía concluyó el proceso de fusión de los activos de ambos negocios, una operación con la que busca mejorar las perspectivas financieras de su división de telecomunicaciones y generar condiciones para atender los compromisos derivados de la adquisición del 41% de Sky que estaba en manos de AT&T, concretada en 2024.

Uno de los efectos positivos más inmediatos del movimiento se observa en Izzi. En el tercer trimestre de este año, la compañía, que ofrece servicios de internet fijo, televisión de paga y telefonía fija y móvil, reportó una contracción de apenas 0.1% en su base de usuarios.

El dato apunta a una moderación de las desconexiones y a una posible estabilización de su cartera de clientes.

Los gastos por asesoría para la compra de AT&T presionan el EBITDA

A esa estrategia se ha sumado AT&T. A inicio de este mes, la empresa, junto con Fintech Holdings, acordó adquirir a la operación mexicana del operador estadunidense por 2,000 millones de dólares para impulsar la convergencia de servicios fijos con los móviles.

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Pero parte de la estrategia tuvo efectos en el flujo operativo del Grupo. En el tercer trimestre de este año, la empresa registró un flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés) de 4,903 millones de pesos, un descenso de 12%, respecto a los 5,576 millones del mismo periodo de 2025.

La empresa explicó en su estado financiero, parte de la caída del flujo se debió a un aumento en gastos relacionados con servicios profesionales de asesoría legal y financiera, así como a la ausencia de un ingreso no recurrente por la recuperación de una reclamación de seguro registrada.

“Estas variaciones desfavorables fueron compensadas parcialmente por un cambio favorable en la ganancia y un menor gasto por indemnizaciones no recurrentes en relación con reducciones de personal”, detalló la empresa.

La fusión Izzi-Sky implicó un largo proceso de adelgazamiento de su estructura laboral para encaminar el negocio hacia la rentabilidad en un entorno cada vez más marcado por la competencia del streaming de video bajo demanda que ha generado de manera paulatina el desplazamiento del servicio de tv de paga.

Así, Televisa enfrenta el reto de recuperar el dinamismo de sus ingresos y mejorar su rentabilidad en un mercado donde la televisión satelital pierde terreno frente al streaming. Aunque la reducción de sus gastos financieros le permitió cerrar el trimestre con ganancias netas, la caída en ventas y en el flujo operativo refleja que la presión sobre sus negocios continúa.

En este contexto, la integración de Sky e Izzi y la apuesta por la convergencia de servicios de telecomunicaciones serán clave para determinar si la compañía logra estabilizar su base de clientes y fortalecer sus resultados en los próximos trimestres.

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Telecomunicaciones GRUPO TELEVISA, S.A.

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