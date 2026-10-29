Estos factores compensaron parcialmente las pérdidas cambiarias derivadas de la depreciación del peso frente al dólar. Así, el resultado financiero permitió a Televisa cerrar el trimestre con utilidades, aunque el desempeño de su operación principal continuó bajo presión.

Entre julio y septiembre, los ingresos de Grupo Televisa sumaron 14,077 millones de pesos, una disminución de 3.8% frente a los 14,627 millones reportados en el mismo periodo del año anterior. La contracción estuvo relacionada principalmente con la pérdida de clientes de Sky, su negocio de televisión satelital.

Sky sigue restando clientes a Televisa

La operación de Sky continúa siendo uno de los principales lastres para los resultados de la compañía. Durante el trimestre, el negocio perdió más de 250,000 usuarios, una tendencia que se prolonga desde hace más de cuatro años y que refleja las dificultades de la televisión de paga tradicional para competir con otras formas de distribución de contenidos.

El avance de las plataformas de streaming ha modificado los hábitos de consumo de entretenimiento y reducido el atractivo de los paquetes de televisión restringida, particularmente de los servicios satelitales, que enfrentan una mayor competencia de alternativas digitales y conexiones de internet de banda ancha.

Para contener ese deterioro, Televisa avanzó en la integración de Sky con Izzi. Al cierre de 2025, la compañía concluyó el proceso de fusión de los activos de ambos negocios, una operación con la que busca mejorar las perspectivas financieras de su división de telecomunicaciones y generar condiciones para atender los compromisos derivados de la adquisición del 41% de Sky que estaba en manos de AT&T, concretada en 2024.

Uno de los efectos positivos más inmediatos del movimiento se observa en Izzi. En el tercer trimestre de este año, la compañía, que ofrece servicios de internet fijo, televisión de paga y telefonía fija y móvil, reportó una contracción de apenas 0.1% en su base de usuarios.

El dato apunta a una moderación de las desconexiones y a una posible estabilización de su cartera de clientes.

Los gastos por asesoría para la compra de AT&T presionan el EBITDA

A esa estrategia se ha sumado AT&T. A inicio de este mes, la empresa, junto con Fintech Holdings, acordó adquirir a la operación mexicana del operador estadunidense por 2,000 millones de dólares para impulsar la convergencia de servicios fijos con los móviles.