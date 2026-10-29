Walmart va por los clientes de Amazon y Mercado Libre con una membresía de 89 pesos al mes

"Buscamos que los clientes encuentren razones para elegir Walmart+, utilicen sus beneficios de manera recurrente y fortalezcan su relación con nuestro ecosistema físico y digital”, explicó Fabián Müller, director senior de Membresías y Recompensas, en una respuesta por correo electrónico a Expansión.

Una membresía para comprar más veces

El objetivo de Walmart+ va más allá de ofrecer descuentos o eliminar el costo de los envíos. La compañía busca que los consumidores tengan más motivos para regresar a sus plataformas y que la suscripción contribuya a retenerlos en el largo plazo.

“Cuando logramos aumentar la frecuencia de compra y fortalecer el vínculo con nuestros clientes, generamos beneficios sostenibles para el negocio”, señaló Müller.

El movimiento tiene como meta generar más oportunidades de interacción con los consumidores en distintos canales. No obstante, Walmart tampoco ofreció una estimación sobre el impacto que la membresía tendrá en el ticket promedio, la frecuencia de compra o las ventas digitales en México.

La experiencia en otros mercados muestra el potencial de esta propuesta a largo plazo. En Estados Unidos, los miembros de Walmart+ compran en promedio tres veces más frecuentemente, gastan cuatro veces más y visitan siete veces más nuestros canales digitales Fabián Muller



Karthicka Krishnasamy, vicepresidenta senior de Comercio Electrónico y Crecimiento de Walmart de México y Centroamérica, señaló en un comunicado que la membresía busca ampliar el valor que la compañía ofrece a sus clientes y fortalecer su experiencia a través de una propuesta que integra beneficios para distintas necesidades.

“Al conectar beneficios que responden a distintas necesidades de su día a día, buscamos impulsar una relación de largo plazo con nuestros clientes y seguir acelerando el crecimiento de nuestro negocio omnicanal ”, comentó.

Müller señaló que la empresa busca incrementar la frecuencia de compra, impulsar la interacción con sus canales digitales, mejorar la retención de clientes y aumentar la participación del comercio electrónico en sus compras con la implementación de esta membresía.

“Cuando logramos aumentar la frecuencia de compra y fortalecer el vínculo con nuestros clientes, generamos beneficios sostenibles para el negocio”, explicó.

Qué incluye Walmart+ y cuánto cuesta

Walmart+ tendrá un costo de 89 pesos mensuales o 890 pesos anuales e incluirá envíos sin costo en compras elegibles de 399 pesos o más realizadas a través de los canales digitales de Walmart.