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Walmart va por los clientes de Amazon y Mercado Libre con una membresía de 89 pesos al mes

La minorista integra envíos, entretenimiento, conectividad y servicios de salud en Walmart+, con la que busca aumentar la frecuencia de compra y fortalecer su negocio digital.
jue 29 octubre 2026 12:39 PM
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Una persona recibe una bolsa de mandado de Walmart+ en la entrada de una vivienda. La bolsa azul y blanca muestra el logotipo de la membresía y contiene productos frescos como carne, brócoli, jitomates y otras verduras. Un repartidor con uniforme azul sostiene la bolsa mientras el cliente la recibe. La imagen representa la entrega de compras de supermercado a domicilio a través de los canales digitales de Walmart.
Walmart+ integra beneficios para incentivar las compras digitales y fortalecer la relación de la compañía con sus clientes. La membresía incluye envíos sin costo en pedidos elegibles, entretenimiento, conectividad y servicios de salud, en una apuesta por impulsar la frecuencia de compra y el negocio omnicanal en México. (Foto: Cortesía.)

Walmart de México y Centroamérica quiere que sus clientes compren más veces en sus tiendas y canales digitales. Para conseguirlo, la minorista lanzó Walmart+, una membresía que, por 89 pesos mensuales o 890 pesos anuales, reúne envíos sin costo en compras elegibles, entretenimiento, datos móviles y servicios de salud en una sola suscripción.

La estrategia coloca a la compañía en un terreno donde ya participan plataformas como Amazon y Mercado Libre, que utilizan programas de membresía para ofrecer beneficios adicionales a sus usuarios y mantenerlos dentro de sus ecosistemas digitales. Para Walmart, el reto consiste en convertir la amplitud de su red de tiendas y servicios en una razón para que los consumidores compren con mayor frecuencia y concentren más operaciones en sus plataformas.

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"Buscamos que los clientes encuentren razones para elegir Walmart+, utilicen sus beneficios de manera recurrente y fortalezcan su relación con nuestro ecosistema físico y digital”, explicó Fabián Müller, director senior de Membresías y Recompensas, en una respuesta por correo electrónico a Expansión.

Una membresía para comprar más veces

El objetivo de Walmart+ va más allá de ofrecer descuentos o eliminar el costo de los envíos. La compañía busca que los consumidores tengan más motivos para regresar a sus plataformas y que la suscripción contribuya a retenerlos en el largo plazo.

“Cuando logramos aumentar la frecuencia de compra y fortalecer el vínculo con nuestros clientes, generamos beneficios sostenibles para el negocio”, señaló Müller.

El movimiento tiene como meta generar más oportunidades de interacción con los consumidores en distintos canales. No obstante, Walmart tampoco ofreció una estimación sobre el impacto que la membresía tendrá en el ticket promedio, la frecuencia de compra o las ventas digitales en México.

La experiencia en otros mercados muestra el potencial de esta propuesta a largo plazo. En Estados Unidos, los miembros de Walmart+ compran en promedio tres veces más frecuentemente, gastan cuatro veces más y visitan siete veces más nuestros canales digitales
Fabián Muller


Karthicka Krishnasamy, vicepresidenta senior de Comercio Electrónico y Crecimiento de Walmart de México y Centroamérica, señaló en un comunicado que la membresía busca ampliar el valor que la compañía ofrece a sus clientes y fortalecer su experiencia a través de una propuesta que integra beneficios para distintas necesidades.

“Al conectar beneficios que responden a distintas necesidades de su día a día, buscamos impulsar una relación de largo plazo con nuestros clientes y seguir acelerando el crecimiento de nuestro negocio omnicanal ”, comentó.

Müller señaló que la empresa busca incrementar la frecuencia de compra, impulsar la interacción con sus canales digitales, mejorar la retención de clientes y aumentar la participación del comercio electrónico en sus compras con la implementación de esta membresía.

“Cuando logramos aumentar la frecuencia de compra y fortalecer el vínculo con nuestros clientes, generamos beneficios sostenibles para el negocio”, explicó.

Qué incluye Walmart+ y cuánto cuesta

Walmart+ tendrá un costo de 89 pesos mensuales o 890 pesos anuales e incluirá envíos sin costo en compras elegibles de 399 pesos o más realizadas a través de los canales digitales de Walmart.

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Como beneficio de lanzamiento, hasta el 30 de noviembre de 2026, los envíos estarán disponibles sin monto mínimo de compra.

La membresía también ofrecerá acceso a Universal+ Esencial, que incluye películas, series y canales en vivo en un dispositivo; 2 GB adicionales de datos a máxima velocidad por cada recarga de Bait; acceso al Programa Salud Individual, con consultas médicas y orientación nutricional y psicológica, además de descuentos de 5% a 8% en farmacias todos los días. También duplicará los beneficios que los clientes reciben a través del programa Walmart Beneficios.

La compañía estima que el valor conjunto de los beneficios supera los 260 pesos mensuales, casi tres veces el costo de la membresía.

El avance digital de Walmart

La membresía se presenta después de que la empresa informara que el comercio electrónico mantiene un crecimiento sólido. Durante el tercer trimestre de 2026, las ventas netas digitales de la compañía en México aumentaron 15.8% anual, mientras que el valor bruto de mercancía (GMV, por sus siglas en inglés) avanzó 14.8%.

El dinamismo digital estuvo impulsado principalmente por Entrega Desde Tienda, cuyo GMV aumentó 20.8%, mientras que Marketplace registró un avance de 12.2%.

Durante los primeros nueve meses de 2026, las ventas netas de comercio electrónico en México crecieron 15.5%, mientras que el GMV avanzó 11.9%. En ese periodo, Entrega Desde Tienda aumentó 20.5%, con una red de aproximadamente mil 500 tiendas con capacidades de entrega.

“La experiencia nos ha demostrado que, cuando logramos aumentar la frecuencia de compra y fortalecer el vínculo con nuestros clientes, generamos beneficios sostenibles para el negocio”, dijo el directivo.

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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. Wal-Mart Stores e-commerce

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