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Las elecciones de EU dan certidumbre a la carga aérea en el norte de México

Ricardo Dueñas, director general de OMA, ve en los resultados de las elecciones intermedias de EU una señal de certidumbre para invertir y aprovechar el crecimiento de la carga aérea impulsado por el nearshoring.
mié 04 noviembre 2026 09:36 PM
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Bahía principal del Aeropuerto Internacional de Monterrey, el más importante de OMA.
El grupo invertirá 16,000 millones de pesos en infraestructura aeroportuaria y destinará la mitad al aeropuerto de Monterrey, donde busca incrementar 50% su capacidad de carga. (Arlette Lopez/Getty Images)

Los cambios en la política comercial de Estados Unidos habían complicado los cálculos de largo plazo para la industria aérea mexicana. Ahora, los resultados de las elecciones intermedias del país vecino ofrecen un horizonte más claro para un negocio que depende estrechamente de la relación entre ambas economías, la carga aérea.

El efecto se percibe principalmente en el norte de México, donde aeropuertos como el de Monterrey , operado por Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), buscan capitalizar la reorganización de las cadenas de suministro y el crecimiento del nearshoring. Para el grupo aeroportuario, tener mayor claridad sobre las reglas comerciales de Estados Unidos permite planear inversiones y ampliar capacidades con una perspectiva más definida de la demanda.

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Ricardo Dueñas, director general de OMA, reconoce que los constantes cambios en las decisiones comerciales de Washington habían introducido incertidumbre en una industria cuyos proyectos de infraestructura requieren planeación de varios años. Por eso, los resultados electorales representan un alivio para las empresas que necesitan anticipar el comportamiento del comercio entre ambos países.

“Se redujo la certidumbre. Ganaron demócratas, ganaron republicanos. Lo que queríamos era ya brincar ese momento, que era un momento de incertidumbre, porque no sabíamos cómo iba a amanecer el presidente de Estados Unidos y qué decisiones iban a tomar, entonces, yo creo que eso darle algo de certidumbre”, expone Dueñas durante el panel de cierre del Summit Norte de Expansión , realizado en Monterrey, Nuevo León.

La mayor claridad llega cuando OMA prepara una de sus apuestas de infraestructura más importantes para la región. A partir de diciembre de este año, el grupo comenzará a ejecutar inversiones por 16,000 millones de pesos, correspondientes a su último plan quinquenal. De ese monto, aproximadamente la mitad se destinará al Aeropuerto Internacional de Monterrey, que concentrará buena parte de la estrategia de crecimiento del grupo.

Uno de los proyectos centrales será incorporar operaciones de carga a la Terminal C, una ampliación que permitirá incrementar en 50% la capacidad de carga aérea del aeropuerto regiomontano. La decisión no responde a una apuesta improvisada. OMA realizó estudios con varios años de anticipación que identificaron una trayectoria creciente para la demanda de estos servicios.

“Estamos viviendo una gran oportunidad que es el nearshoring. Se rompieron cadenas de suministro entre Asia y Estados Unidos, y nosotros quedamos muy bien posicionados a lado del mercado más grande del mundo, pero no solo es la ubicación, es también que Monterrey ha venido trabajando en los últimos años en un ecosistema que estaba y está bien posicionado para capitalizarlo”, señala Dueñas.

Si bien, los últimos años han sido de cambios constantes en las políticas comerciales con aranceles en sectores clave para ambas economías como el automotriz , además de otros factores como los altos precios de los combustibles y otros conflictos geopolíticos a nivel internacional, el segmento de carga para OMA continúa creciendo.

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La carga aérea marca el pulso del nearshoring

La apuesta de OMA ocurre en un entorno en el que los aranceles, las tensiones comerciales y los conflictos geopolíticos han obligado a las empresas a revisar sus estrategias de producción y distribución. Aunque estos factores han complicado las perspectivas de algunos sectores, el negocio de carga del grupo mantiene una trayectoria de crecimiento.

OMA registra un incremento de 40% en su negocio de carga, un comportamiento que refuerza sus expectativas para los próximos años. La perspectiva se apoya en la creciente integración productiva entre México y Estados Unidos, que ya no se limita al intercambio de mercancías terminadas, sino que involucra componentes, insumos y procesos distribuidos entre ambos territorios.

Para Dueñas, el movimiento de mercancías permite observar con mayor precisión la actividad industrial que se está instalando o expandiendo en el país. También ofrece una señal sobre la fortaleza de la relación económica bilateral, incluso cuando otros indicadores del transporte aéreo pueden mostrar comportamientos diferentes.

“Las condiciones están ahí. Este crecimiento de carga lo estamos viendo también hacia delante. Eso es resultado del nearshoring. Nosotros tenemos el pulso. Estamos en primera fila para ser testigos de que esta actividad continúa y de que está ahí y lo tenemos en el pulso a través de la carga, en el pulso del tráfico de negocios, porque el tráfico de negocios es mucho más resiliente que el tráfico turista”, subraya.

La diferencia es relevante para los planes de inversión aeroportuaria. Mientras el tráfico de pasajeros turísticos puede resentir cambios en el consumo y la capacidad de gasto de los viajeros, la carga está vinculada con las necesidades de abastecimiento y producción de las empresas. En el caso de Monterrey, su cercanía con Estados Unidos y su base industrial representan ventajas para atraer una mayor actividad logística.

El directivo también identifica el talento especializado y el bono demográfico de México como factores que pueden sostener el crecimiento de las operaciones manufactureras y, con ellas, la demanda de servicios aeroportuarios.

El T-MEC sigue siendo la pieza pendiente

Sin embargo, la certidumbre que ofrecen los resultados electorales no resuelve todas las interrogantes para las empresas que dependen del comercio regional. La definición de las reglas que regirán la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá sigue siendo determinante para las decisiones de inversión.

El T-MEC ocupa un lugar central en las perspectivas de OMA, debido a que la continuidad y profundidad de las cadenas de suministro entre los tres países dependen de condiciones comerciales previsibles. Para los aeropuertos del norte, esa claridad puede traducirse en más operaciones de carga, nuevas rutas y una mayor utilización de su infraestructura.

Dueñas considera que acelerar las definiciones sobre el acuerdo comercial ayudaría a las empresas a tomar decisiones con menos incertidumbre y a aprovechar las oportunidades que ofrece la integración regional.

“El T-MEC, entre más claras las reglas y entre más rápido tengamos algo, que si bien se están dando y hay buenos avances, entre más rápido se dé y tengamos claridad mejor va a ser”, resalta.

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GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V. Monterrey Transporte aéreo

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