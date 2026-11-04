Las elecciones de EU dan certidumbre a la carga aérea en el norte de México

Ricardo Dueñas, director general de OMA, reconoce que los constantes cambios en las decisiones comerciales de Washington habían introducido incertidumbre en una industria cuyos proyectos de infraestructura requieren planeación de varios años. Por eso, los resultados electorales representan un alivio para las empresas que necesitan anticipar el comportamiento del comercio entre ambos países.

“Se redujo la certidumbre. Ganaron demócratas, ganaron republicanos. Lo que queríamos era ya brincar ese momento, que era un momento de incertidumbre, porque no sabíamos cómo iba a amanecer el presidente de Estados Unidos y qué decisiones iban a tomar, entonces, yo creo que eso darle algo de certidumbre”, expone Dueñas durante el panel de cierre del Summit Norte de Expansión , realizado en Monterrey, Nuevo León.

La mayor claridad llega cuando OMA prepara una de sus apuestas de infraestructura más importantes para la región. A partir de diciembre de este año, el grupo comenzará a ejecutar inversiones por 16,000 millones de pesos, correspondientes a su último plan quinquenal. De ese monto, aproximadamente la mitad se destinará al Aeropuerto Internacional de Monterrey, que concentrará buena parte de la estrategia de crecimiento del grupo.

Uno de los proyectos centrales será incorporar operaciones de carga a la Terminal C, una ampliación que permitirá incrementar en 50% la capacidad de carga aérea del aeropuerto regiomontano. La decisión no responde a una apuesta improvisada. OMA realizó estudios con varios años de anticipación que identificaron una trayectoria creciente para la demanda de estos servicios.

“Estamos viviendo una gran oportunidad que es el nearshoring. Se rompieron cadenas de suministro entre Asia y Estados Unidos, y nosotros quedamos muy bien posicionados a lado del mercado más grande del mundo, pero no solo es la ubicación, es también que Monterrey ha venido trabajando en los últimos años en un ecosistema que estaba y está bien posicionado para capitalizarlo”, señala Dueñas.

Si bien, los últimos años han sido de cambios constantes en las políticas comerciales con aranceles en sectores clave para ambas economías como el automotriz , además de otros factores como los altos precios de los combustibles y otros conflictos geopolíticos a nivel internacional, el segmento de carga para OMA continúa creciendo.