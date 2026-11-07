Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Honda ensamblará en Jalisco motos que traía de China; el ajuste evitará despidos tras caída en producción de autopartes

La marca japonesa abrió una segunda línea para producir 66,000 motocicletas de mayor cilindrada en Jalisco, con la que busca compensar la caída en la fabricación de autopartes que realiza en la misma planta.
sáb 07 noviembre 2026 09:18 AM
Añadir Expansión en Google
produccion-motos-honda-jalisco
Honda fabricará en México modelos como NX190, CB190 y CB150 para atender la demanda de motocicletas de mayor cilindrada. (Tzuara de Luna)

La motocicleta que hace unos años servía para resolver los traslados diarios ahora puede quedarse pequeña. Quienes comenzaron a utilizar estos vehículos como una alternativa económica de movilidad están regresando a las agencias, pero esta vez buscan motores más grandes, mayor equipamiento y mejores prestaciones. Honda quiere aprovechar ese cambio y decidió llevar parte de esa producción a México.

La compañía japonesa inauguró una nueva línea de producción en su planta de El Salto, Jalisco, con la que sumará capacidad para fabricar 66,000 motocicletas adicionales al año. El objetivo es cerrar con una producción cercana a las 240,000 unidades y atender una demanda que ha comenzado a desplazarse hacia modelos de cilindrada media, a partir de los 150 centímetros cúbicos.

Publicidad

Honda muda producción de motos de China a Jalisco

Hasta ahora, buena parte de ese segmento llegaba de China. Con la nueva línea, Honda fabricará en México modelos como las NX190, CB190 y CB150. La decisión le permitirá ampliar su oferta nacional, pero también reducir su dependencia de las importaciones y tener mayor control sobre los costos.

“A lo que estamos apostando es a fabricar modelos de más alta cilindrada, precisamente porque el mercado mexicano exige modelos que sean más flexibles, sobre todo económicos y con mayor dinamismo”, explica Andrés Caballero, vicepresidente de Ventas y Postventa de Honda.


El movimiento tiene detrás una transformación en el mercado de motocicletas en México. La pandemia de covid-19 aceleró la compra de estos vehículos entre quienes necesitaban trasladarse sin gastar tanto. La demanda creció a tal velocidad que, en 2022, las ventas de motocicletas superaron las de automóviles en México.

Lee: Mexicanos ven en las motos una alternativa ante el encarecimiento de los autos

Ahora, parte de esos compradores está avanzando hacia otra etapa. Quienes ya tuvieron una primera motocicleta de baja cilindrada comienzan a buscar una segunda o tercera unidad. Ya no se trata solamente de encontrar un vehículo barato para ir al trabajo, sino de conseguir una motocicleta con más potencia, capacidad y tecnología.


Honda quiere estar en esa siguiente compra. Por eso, la nueva línea no solo permitirá producir más unidades, sino incorporar equipamiento como frenos ABS, inyección electrónica de combustible y clutch. La apuesta consiste en fabricar localmente motocicletas que antes llegaban del extranjero y mantenerlas en un rango de precios competitivos.

“Si la inflación sube 3%, los productos suben entre 6 y 7% o suben hasta 10% en general. Con estas estrategias nosotros estamos tratando de mitigar los impactos de la inflación y mantener por un periodo mayor los mismos precios”, expone Eduardo López, vicepresidente de Manufactura y Administración de Honda.


Más producción de motos para compensar caída en autopartes

Al recorrer la fábrica de El Salto hay algo que llama la atención. Mientras en otras plantas industriales los robots han ganado terreno en las líneas de ensamble y hasta en las inspecciones de calidad, aquí los trabajadores siguen ocupando buena parte de esos espacios. Cada uno tiene una tarea específica y acompaña el recorrido de las motocicletas hasta que están listas.

La nueva línea conserva ese esquema. La automatización se concentra principalmente en el área de pintura, donde 12 de los 15 procesos ya funcionan bajo ese modelo. En el ensamble y la inspección final, las manos de los operarios siguen siendo fundamentales.

Publicidad

La ampliación permitirá mantener empleos. La planta, que opera para Honda desde 1988, también produce autopartes y ese negocio atraviesa un periodo de menor actividad por los cambios en el mapa de producción automotriz y las políticas proteccionistas de Donald Trump en Estados Unidos.

Lee: Honda reinicia la exportación de motocicletas a Estados Unidos desde Jalisco

La caída en los pedidos de componentes llegó a dejar a cerca de 180 trabajadores sin suficiente carga de trabajo. Honda optó por conservarlos y reorganizar las operaciones antes que reducir su plantilla.

“Bajó nuestra producción de autopartes. Tuvimos cerca de 180 asociados que no tenían empleo y no dimos de baja a nadie durante un año. Lo que hicimos fue optimizar las líneas de producción y pensar cómo mantener los empleos”, comenta López.

Producción local para consumo local

Aunque Honda ya exporta motocicletas desde Jalisco a Estados Unidos y Canadá, principalmente el modelo NAVi, esos envíos representan menos de 5% de la producción de la línea anterior.

La nueva instalación, por su parte, estará enfocada en el mercado mexicano. La compañía no tiene planes de exportar estos modelos en el corto plazo.

Lee: El negocio de las motos y scooters chinos que crece en el centro de la CDMX

La decisión está vinculada con sus expectativas de crecimiento. Honda espera aumentar 14% sus ventas en México este año, cuatro puntos porcentuales por encima del avance de alrededor de 10% que proyecta para el mercado en su conjunto.

Publicidad

Tags

Honda Industria de motocicletas Motocicleta

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad