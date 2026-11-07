Honda ensamblará en Jalisco motos que traía de China; el ajuste evitará despidos tras caída en producción de autopartes

Honda muda producción de motos de China a Jalisco

Hasta ahora, buena parte de ese segmento llegaba de China. Con la nueva línea, Honda fabricará en México modelos como las NX190, CB190 y CB150. La decisión le permitirá ampliar su oferta nacional, pero también reducir su dependencia de las importaciones y tener mayor control sobre los costos.

“A lo que estamos apostando es a fabricar modelos de más alta cilindrada, precisamente porque el mercado mexicano exige modelos que sean más flexibles, sobre todo económicos y con mayor dinamismo”, explica Andrés Caballero, vicepresidente de Ventas y Postventa de Honda.



El movimiento tiene detrás una transformación en el mercado de motocicletas en México. La pandemia de covid-19 aceleró la compra de estos vehículos entre quienes necesitaban trasladarse sin gastar tanto. La demanda creció a tal velocidad que, en 2022, las ventas de motocicletas superaron las de automóviles en México.

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Ahora, parte de esos compradores está avanzando hacia otra etapa. Quienes ya tuvieron una primera motocicleta de baja cilindrada comienzan a buscar una segunda o tercera unidad. Ya no se trata solamente de encontrar un vehículo barato para ir al trabajo, sino de conseguir una motocicleta con más potencia, capacidad y tecnología.



Honda quiere estar en esa siguiente compra. Por eso, la nueva línea no solo permitirá producir más unidades, sino incorporar equipamiento como frenos ABS, inyección electrónica de combustible y clutch. La apuesta consiste en fabricar localmente motocicletas que antes llegaban del extranjero y mantenerlas en un rango de precios competitivos.

“Si la inflación sube 3%, los productos suben entre 6 y 7% o suben hasta 10% en general. Con estas estrategias nosotros estamos tratando de mitigar los impactos de la inflación y mantener por un periodo mayor los mismos precios”, expone Eduardo López, vicepresidente de Manufactura y Administración de Honda.





Más producción de motos para compensar caída en autopartes

Al recorrer la fábrica de El Salto hay algo que llama la atención. Mientras en otras plantas industriales los robots han ganado terreno en las líneas de ensamble y hasta en las inspecciones de calidad, aquí los trabajadores siguen ocupando buena parte de esos espacios. Cada uno tiene una tarea específica y acompaña el recorrido de las motocicletas hasta que están listas.

La nueva línea conserva ese esquema. La automatización se concentra principalmente en el área de pintura, donde 12 de los 15 procesos ya funcionan bajo ese modelo. En el ensamble y la inspección final, las manos de los operarios siguen siendo fundamentales.