El CEO de Spectrum Intelligence señaló que actualmente existe una tendencia entre los usuarios a concentrarse en una sola línea telefónica, cuando anteriormente era común que una persona contara con hasta tres números. Este cambio responde a la resistencia de los consumidores a proporcionar sus datos personales para contratar nuevas líneas, incluso cuando las compañías ofrecen paquetes y promociones atractivas, como ocurre con Bait.
El desafío de Bait está en generar más ingresos por usuario
La desaceleración en la captación de clientes también pone sobre la mesa otro desafío para el negocio de Walmart: elevar el ingreso que obtiene de cada línea. Actualmente, el ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) de Bait se ubica en 45.34 pesos, menos de la mitad de los 93 pesos que registra el mercado móvil en prepago.
Para Alamilla, esta diferencia refleja que el operador todavía subsidia sus tarifas para atraer consumidores que pagan menos por los paquetes de servicios. Aunque la estrategia de Bait también busca fidelizar a los compradores de Walmart, mantener precios subsidiados durante demasiado tiempo podría comprometer la rentabilidad del negocio.
“Creo que el subsidio de Bait de Walmart es también una línea delgada porque ya están cerrando alguna cuentas de Cashi, que era otro servicio de valor agregado. Hasta ahora sus usuarios no están generando ingresos de valor y no generan una utilidad”, advirtió.
Desde el año pasado, Bait ha impulsado su oferta de pospago con el objetivo de incrementar el ARPU y fortalecer sus ingresos. Sin embargo, la compañía no ha revelado cuántos de sus clientes pertenecen a esta modalidad. A juicio del analista, es probable que esta vertical todavía tenga una participación poco significativa en los ingresos del operador.
Una de las razones, explicó el especialista, es que la red de Altán , a través de la cual Bait presta sus servicios móviles, podría no responder a las necesidades de conectividad de los usuarios de pospago, quienes suelen demandar mayor cobertura y calidad en el servicio. Ante este escenario, consideró que Bait debería explorar alternativas mayoristas que le permitan ampliar y mejorar su oferta de conectividad.
“La tendencia en los OMV es una integración de diferentes redes. En la actualidad ninguna de las tres redes grandes en México funciona como debería. Se requiere de una integración de las tres redes para que se pueda entregar al menos una buena cobertura”, consideró.
Con este panorama, Bait enfrenta el reto de ajustar su estrategia de crecimiento en un mercado donde sumar líneas ya no será suficiente para fortalecer sus resultados. El registro telefónico podría acelerar la depuración de su base de usuarios, mientras que la presión por elevar el ARPU y mejorar la calidad de su servicio obligará al operador a replantear su esquema de tarifas, conectividad y captación de clientes.