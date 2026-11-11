Beatriz Núñez, VP de Crecimiento de Walmart de México y Centroamérica, dijo a Expansión en marzo de este año que la nueva política de vincular la identidad a un número telefónico tendría como efecto dominó una menor adición de clientes, debido a la reticencia y el temor de los consumidores a compartir sus datos.

La estrategia de crecimiento de la empresa consiste en la distribución de tarjetas SIM directamente en las cajas de Walmart y Bodega Aurrera, aprovechando el alto flujo de clientes para facilitar la incorporación inmediata de nuevos usuarios.

Las SIM regaladas ponen en duda el tamaño de la base de Bait

Para Rolando Alamilla, CEO de Spectrum Intelligence y especialista en telecomunicaciones, el registro cambia las condiciones de crecimiento de los operadores móviles virtuales, pues ahora la activación de una tarjeta SIM depende de que el usuario complete el proceso de vinculación de identidad.

“Es probable que en el cuarto trimestre Bait reporte más afectaciones, porque nos daremos cuenta cuántos de los usuarios que contabilizaba realmente estaban activos e inactivos. Esta situación también se verá reflejada en los demás operadores”, advirtió.

El analista considera que el proceso también podría evidenciar que una parte de los usuarios registrados por Bait no genera transacciones ni mantiene un consumo recurrente.

El OMV de Walmart utiliza una metodología de 180 días para considerar una línea activa , aquella que registra tráfico mediante llamadas o envío de mensajes, en contraste con los 90 días establecidos por la regulación. El nuevo requisito de activación podría estar reflejando una base de clientes menos dinámica que explica el menor crecimiento de sus ingresos.

Bait desde hace más de un año enfrenta cuestionamientos dentro de la industria por la metodología que utiliza para contabilizar su base de usuarios activos.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estima que, como resultado de la política de registro, alrededor de 25 millones de números quedarán deshabilitados, cuya cifra podría ser mayor, de acuerdo con el analista. Aunque la desconexión de estas líneas representa una oportunidad para que las compañías atraigan nuevos clientes, convertir ese potencial en suscriptores será un desafío.