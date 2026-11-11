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Bait suma usuarios, pero sus ingresos se desaceleran por el registro obligatorio de líneas

El OMV de Walmart añadió 800,000 usuarios en el tercer trimestre, pero sus ingresos mostraron un menor dinamismo ante los cambios en el mercado por el registro obligatorio de líneas.
mié 11 noviembre 2026 05:04 PM
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Una tarjeta de color negro con amarillo que contiene el chipi de Bait, el OMV de Walmart.
Bait enfrenta el reto de ajustar su estrategia de crecimiento en un mercado donde sumar líneas ya no será suficiente para fortalecer sus resultados. (Bait/Facebook)

El registro telefónico ha empezado a surtir efectos en las finanzas y la cartera de clientes de las empresas de telefonía. En el tercer trimestre de este año, Bait, el Operador Móvil Virtual (OMV) de Walmart, añadió 800,000 usuarios y registró ingresos de 3,700 millones de pesos, cuyas métricas representaron una desaceleración respecto al ritmo de captación de suscriptores y ventas que reportaba de manera intertrimestral.

Biat se ha destacado por ser uno de los jugadores con mayores adiciones de líneas cada trimestre con tasas de más de un millón de usuarios, pero la vinculación de líneas modificó esa tendencia. Lo mismo sucedió con las ventas que implicaron solo un avance de 100 millones de pesos.

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Beatriz Núñez, VP de Crecimiento de Walmart de México y Centroamérica, dijo a Expansión en marzo de este año que la nueva política de vincular la identidad a un número telefónico tendría como efecto dominó una menor adición de clientes, debido a la reticencia y el temor de los consumidores a compartir sus datos.

La estrategia de crecimiento de la empresa consiste en la distribución de tarjetas SIM directamente en las cajas de Walmart y Bodega Aurrera, aprovechando el alto flujo de clientes para facilitar la incorporación inmediata de nuevos usuarios.

Las SIM regaladas ponen en duda el tamaño de la base de Bait

Para Rolando Alamilla, CEO de Spectrum Intelligence y especialista en telecomunicaciones, el registro cambia las condiciones de crecimiento de los operadores móviles virtuales, pues ahora la activación de una tarjeta SIM depende de que el usuario complete el proceso de vinculación de identidad.

“Es probable que en el cuarto trimestre Bait reporte más afectaciones, porque nos daremos cuenta cuántos de los usuarios que contabilizaba realmente estaban activos e inactivos. Esta situación también se verá reflejada en los demás operadores”, advirtió.

El analista considera que el proceso también podría evidenciar que una parte de los usuarios registrados por Bait no genera transacciones ni mantiene un consumo recurrente.

El OMV de Walmart utiliza una metodología de 180 días para considerar una línea activa , aquella que registra tráfico mediante llamadas o envío de mensajes, en contraste con los 90 días establecidos por la regulación. El nuevo requisito de activación podría estar reflejando una base de clientes menos dinámica que explica el menor crecimiento de sus ingresos.

Bait desde hace más de un año enfrenta cuestionamientos dentro de la industria por la metodología que utiliza para contabilizar su base de usuarios activos.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estima que, como resultado de la política de registro, alrededor de 25 millones de números quedarán deshabilitados, cuya cifra podría ser mayor, de acuerdo con el analista. Aunque la desconexión de estas líneas representa una oportunidad para que las compañías atraigan nuevos clientes, convertir ese potencial en suscriptores será un desafío.

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El CEO de Spectrum Intelligence señaló que actualmente existe una tendencia entre los usuarios a concentrarse en una sola línea telefónica, cuando anteriormente era común que una persona contara con hasta tres números. Este cambio responde a la resistencia de los consumidores a proporcionar sus datos personales para contratar nuevas líneas, incluso cuando las compañías ofrecen paquetes y promociones atractivas, como ocurre con Bait.

El desafío de Bait está en generar más ingresos por usuario

La desaceleración en la captación de clientes también pone sobre la mesa otro desafío para el negocio de Walmart: elevar el ingreso que obtiene de cada línea. Actualmente, el ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) de Bait se ubica en 45.34 pesos, menos de la mitad de los 93 pesos que registra el mercado móvil en prepago.

Para Alamilla, esta diferencia refleja que el operador todavía subsidia sus tarifas para atraer consumidores que pagan menos por los paquetes de servicios. Aunque la estrategia de Bait también busca fidelizar a los compradores de Walmart, mantener precios subsidiados durante demasiado tiempo podría comprometer la rentabilidad del negocio.

“Creo que el subsidio de Bait de Walmart es también una línea delgada porque ya están cerrando alguna cuentas de Cashi, que era otro servicio de valor agregado. Hasta ahora sus usuarios no están generando ingresos de valor y no generan una utilidad”, advirtió.

Desde el año pasado, Bait ha impulsado su oferta de pospago con el objetivo de incrementar el ARPU y fortalecer sus ingresos. Sin embargo, la compañía no ha revelado cuántos de sus clientes pertenecen a esta modalidad. A juicio del analista, es probable que esta vertical todavía tenga una participación poco significativa en los ingresos del operador.

Una de las razones, explicó el especialista, es que la red de Altán , a través de la cual Bait presta sus servicios móviles, podría no responder a las necesidades de conectividad de los usuarios de pospago, quienes suelen demandar mayor cobertura y calidad en el servicio. Ante este escenario, consideró que Bait debería explorar alternativas mayoristas que le permitan ampliar y mejorar su oferta de conectividad.

“La tendencia en los OMV es una integración de diferentes redes. En la actualidad ninguna de las tres redes grandes en México funciona como debería. Se requiere de una integración de las tres redes para que se pueda entregar al menos una buena cobertura”, consideró.

Con este panorama, Bait enfrenta el reto de ajustar su estrategia de crecimiento en un mercado donde sumar líneas ya no será suficiente para fortalecer sus resultados. El registro telefónico podría acelerar la depuración de su base de usuarios, mientras que la presión por elevar el ARPU y mejorar la calidad de su servicio obligará al operador a replantear su esquema de tarifas, conectividad y captación de clientes.

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Telecomunicaciones

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