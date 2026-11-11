Brasil cambia espectro por compromisos de cobertura

El planteamiento de Globalsat tiene un referente en Brasil, donde desde 2021 las licitaciones de espectro han seguido un modelo que privilegia la expansión de la conectividad sobre la recaudación fiscal. En lugar de exigir a los operadores el pago completo de las frecuencias, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) estableció que solo 10% del valor de las bandas se cubra en efectivo, mientras que el 90% restante se convierta en compromisos de cobertura y despliegue de infraestructura.

El regulador brasileño también permitió que el pago en efectivo se realizara en un plazo de hasta 20 años, equivalente a la duración de la concesión. Con ello, buscó reducir la presión financiera inicial sobre los operadores y liberar recursos para inversiones en redes, particularmente en zonas con menor acceso a servicios de telecomunicaciones.

La política se mantiene para el desarrollo de 5G. En la licitación de este año, Brasil determinó que la banda de 700 MHz, similar a la que utiliza Altán Redes en México, se adjudicará bajo un esquema sin fines recaudatorios.

“Mantenemos el carácter de no recaudación, en donde todo el valor económico de la banda debe convertirse en compromisos. La idea es promover la inclusión digital de la población”, dijo Anatel en un comunicado de prensa.

El contraste con México está en la forma de valorar el espectro. Mientras Brasil convierte la mayor parte del costo de las frecuencias en obligaciones de inversión y cobertura, en México Hacienda optó por una reducción de apenas 12% en los derechos de uso de determinadas bandas.

De las casetas telefónicas a la telefonía móvil

Globalsat lleva desde 2008 ofreciendo servicios de comunicación en comunidades rurales. Su primera apuesta fueron las casetas telefónicas, en las que los usuarios pagaban por llamada de acuerdo con las tarifas registradas en un sistema de tarificación desarrollado por la propia compañía.

Cuatro años después, la empresa obtuvo una concesión de telecomunicaciones que le permitió ampliar su oferta hacia los servicios de internet móvil y WiFi comunitario. La operación comenzó bajo la marca Marcalees, que posteriormente cambió su nombre a Conectalees.

Lee: Internet en zonas rurales, un hueco que pequeños operadores llenan a cuentagotas

Actualmente, Conectalees comercializa acceso a internet mediante fichas de crédito con diferentes periodos de vigencia, desde una hora hasta un mes. Sin embargo, la infraestructura disponible limita la capacidad de conexión que puede ofrecer, mientras las necesidades de los usuarios han evolucionado hacia un mayor consumo de datos y actividades que requieren más ancho de banda.

La incorporación de frecuencias de 600 y 800 MHz permitiría a Globalsat pasar de su esquema actual de conectividad comunitaria a servicios de telefonía móvil con mayor cobertura y capacidad. El objetivo es atender a más de 100 localidades donde los operadores tradicionales no necesariamente encuentran condiciones comerciales para desplegar sus redes.