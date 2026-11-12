La regulación contra el huachicol fiscal abre otro frente legal para los comercializadores de combustibles

El pasado 5 de noviembre, la CNE publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se expiden las Disposiciones Administrativas de Carácter General que regulan la actividad de comercialización de gas natural, petrolíferos, gas LP y petroquímicos Las nuevas reglas buscan reforzar las obligaciones de los permisionarios y establecer condiciones adicionales para acreditar la legalidad de los productos y la capacidad de las empresas para gestionar los servicios logísticos necesarios para llevarlos hasta los consumidores.

La regulación responde a los señalamientos del gobierno federal y de la Secretaría de Energía (Sener), que han identificado a la comercialización como uno de los eslabones más vulnerables de la cadena de valor de los combustibles, particularmente por su posible utilización para introducir al mercado productos relacionados con el huachicol fiscal.

Sin embargo, especialistas advierten que, más allá del objetivo de combatir el mercado ilegal, la autoridad debió evaluar previamente las consecuencias de modificar las reglas para un sector que ya opera bajo una regulación estricta.

Rocío Robles, socia fundadora de LobbyingMexico, explicó que un proceso de consulta habría permitido conocer las inquietudes de las empresas y entender cómo funcionan las operaciones comerciales y logísticas antes de establecer nuevas obligaciones.

“Por eso la relevancia de someter a consulta para evitar todas estas confusiones y que incluso la autoridad, si lo hubiera sometido a consulta, pudiera haber obtenido información de cómo está el mercado”, cuestionó durante su participación en una mesa de análisis.

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La especialista señaló que, en ocasiones, las disposiciones regulatorias se elaboran sin suficiente conocimiento de las condiciones operativas del sector, lo que puede provocar que las reglas no correspondan con la forma en que se realizan las transacciones en la práctica.

“De verdad se tienen que someter a consulta antes de publicar las disposiciones y exigirlo a las autoridades”, añadió.

Para Robles, escuchar previamente a los participantes del mercado habría permitido identificar posibles dificultades de implementación y evitar confusiones sobre el alcance de las nuevas obligaciones.

Nuevas reglas, costos y operaciones en riesgo

Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, advirtió que los cambios también pueden modificar la manera en que se realizan algunas transacciones dentro de la cadena de valor, por lo que será necesario que las empresas consulten con la CNE las dudas que surjan durante la aplicación del nuevo marco regulatorio.

“Sí es muy complejo que de un día a otro esto cambie. Realmente el sector mexicano no está acostumbrado a tener cambios tan relevantes en 24 horas”, afirmó.

El especialista explicó que la intervención de la Conamer es relevante cuando una modificación regulatoria implica costos de cumplimiento para los participantes del mercado, ya sea por la creación de nuevos trámites, obligaciones o reportes.

“Si te crea un trámite o una obligación que se pueda cuantificar o cualitativa, es suficiente para que se vaya por un proceso ordinario y ese proceso implica una consulta pública donde el sector o cualquier interesado puede emitir comentarios, y eso es justo lo que no se dio para un proyecto con este nivel de impacto y alcance”, aseveró.