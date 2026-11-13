La apuesta consiste en crecer a través de canales que ya tienen contacto con los consumidores, en lugar de destinar recursos a establecimientos propios. Con este modelo, Coolway busca construir una comunidad alrededor de sus productos y avanzar gradualmente en un mercado que generó ingresos por 1,700 millones de dólares en 2025, de acuerdo con Grand View Research.

“No tenemos prisa de hacer una marca gigante porque no es nuestra visión por el momento. Queremos buscar un crecimiento muchísimo más orgánico”, explica Juan Carlos Rebolledo, CEO de Coolway en México, en entrevista con Expansión.

La marca española abrirá un showroom en la colonia Roma en la Ciudad de México. (Foto: Coldway. Com)





Un mercado de 1,700 millones de dólares

La entrada de Coolway ocurre en una categoría con competidores consolidados y consumidores que han incorporado los sneakers a distintas ocasiones de uso.

Algunos compradores identifican sus diseños como una alternativa a los Adidas Samba por sus siluetas bajas, suelas de goma y estética urbana. Sin embargo, Rebolledo no identifica una competencia directa con Adidas, Puma o New Balance.

La oportunidad está en un mercado que, según las estimaciones de Grand View Research, alcanzó un valor de 1,700 millones de dólares en México durante 2025 y podría llegar a 2,067.7 millones de dólares en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 2.2% a partir de 2026.

El directivo considera que los hábitos de vestimenta cambiaron después de la pandemia, cuando más personas comenzaron a utilizar ropa y calzado cómodos en espacios laborales y actividades cotidianas.

“Creemos que la gente, y más a partir de la pandemia, cambió su manera de vestir. La gente trabaja muchísimo más cómoda; se dio cuenta de que para estar trabajando no hay que necesariamente ponerse un traje o tacones”, señala.

Por ahora, la prioridad será desarrollar el negocio mexicano antes de avanzar hacia otros mercados de la región. Rebolledo menciona a Brasil como una posible siguiente oportunidad de expansión en América Latina, una vez que la compañía consolide su presencia en México.

No somos una marca masiva. Queremos crear una comunidad. Nuestro consumidor puede ser cualquier persona de cualquier edad, pero que sí es gente que ve los sneakers como parte de su identidad y que valoran el diseño Juan Carlos Rebolledo





Un showroom en lugar de tiendas propias

La primera etapa de operaciones estará concentrada en Ciudad de México y Estado de México, aunque el comercio electrónico permitirá que la marca reciba pedidos de otras regiones del país.

El showroom, al que la compañía llama Coolway House, abrirá oficialmente el 16 de noviembre en la colonia Roma. El espacio funcionará como punto de contacto con los consumidores, pero también como escaparate para presentar las colecciones y organizar encuentros con creadores de contenido.

La empresa tendrá un inventario pequeño en ese lugar, mientras que los pedidos digitales saldrán de un almacén principal. La intención es que los consumidores puedan conocer y probarse los modelos antes de comprarlos por internet.

La distribución a través de retailers también forma parte de ese plan. Rebolledo explica que la compañía mantiene conversaciones con Liverpool y El Palacio de Hierro para explorar su incorporación a sus espacios comerciales.

Estos acuerdos permitirían llegar a compradores que todavía prefieren probarse el calzado antes de adquirirlo, una barrera que la empresa identifica en el comercio electrónico mexicano.

El directivo reconoce que las diferencias entre tallas, hormas y siluetas pueden generar dudas al comprar tenis por internet. Para reducir esa resistencia, Coolway ofrecerá cambios cuando el calzado no quede al consumidor y mantendrá el showroom como espacio de prueba.