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El tope de espectro de la CRT abre la puerta a Televisa para adquirir frecuencias y pone límites a AT&T, Axtel y Telcel

Promtel y AT&T advirtieron que los nuevos criterios de la subasta de CRT podrían afectar la competencia y favorecer la participación de Televisa por espectro en detrimento de los pequeños operadores.
vie 13 noviembre 2026 05:48 AM
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AT&T y Promtel cuestionan los criterios de CRT para poder participar en la subasta de espectro
El regulador introdujo como criterio que las compañías que ya cuentan con una tenencia espectral superior al 20% a nivel nacional de bandas de enlaces fijos, estarían imposibilitadas para participar inmediatamente en el proceso. (iStock)

La nueva regla de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para repartir espectro radioeléctrico podría cambiar el mapa de participantes en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones. El límite de acumulación de 20% que estableció para su primera licitación dejaría fuera a AT&T y Axtel, colocaría a Telcel en el umbral y abriría espacio para que Televisa compita por nuevas frecuencias, aunque su posible participación ya genera preocupación por los riesgos de concentración.

La subasta contempla las bandas de 10.5 y 38 GHz, utilizadas para transportar tráfico entre distintos puntos de una red mediante enlaces fijos, y otorgará concesiones con una vigencia de 20 años. La autoridad prevé iniciar el proceso a finales de este año. Sin embargo, los criterios de participación incluidos en las bases de la licitación CRT-REF-01-2026 encendieron las alertas de operadores y organismos públicos por sus posibles efectos sobre la competencia, los precios y el desarrollo de las redes.

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Las advertencias, que forman parte de la consulta pública de las bases de la subasta, apuntan en dos direcciones. Por un lado, AT&T cuestiona que el regulador establezca restricciones que les impedirían participar en la adquisición de frecuencias que necesitan para sus operaciones.

Por otro, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) advierte que las reglas podrían beneficiar a empresas con mayor capacidad financiera, como Televisa, y dificultar el acceso de operadores regionales a un recurso necesario para prestar servicios de conectividad.

Quedarían excluidos AT&T y Axtel; Telcel en el umbral

El regulador introdujo como criterio que las compañías que ya cuentan con una tenencia espectral superior al 20% a nivel nacional de bandas de enlaces fijos, estarían imposibilitadas para participar en el proceso. El criterio afectaría a Axtel y AT&T quienes rebasan el umbral, mientras que Telcel está en los límites.

Según datos de la CRT, Axtel cuenta con 41% en la frecuencia 10.5 GHz y 18.2% en la de 38 GHz. Mientras que AT&T tiene una tenencia de 10. 9% en la primera frecuencia y 33.3% en la segunda. Telcel se encuentra en el límite en la banda 10.5 al contar con el 20%, y en la de 38 GHz con el 19.1%.

AT&T aseguró que el integrar un tope genera un efecto discriminatorio al excluir a empresas de participar en la compra de dichas bandas espectrales, lo cual puede ser en detrimento de la competencia y el desarrollo de las redes de conectividad del país. Además consideró que es violatorio del T-MEC.

México cuenta con 562.51 MHz de espectro, frente a los entre 1,280 y 1,720 MHz que recomienda la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La disponibilidad nacional equivale a entre 32.7% y 43.9% de los niveles recomendados, una diferencia que muestra la magnitud del reto para ampliar la capacidad de las redes móviles.

“Los límites de acumulación de espectro son contrarios a lo establecido en el art. 18.20 del T-MEC, pues la asignación y uso del espectro debe hacerse de forma objetiva, transparente y no discriminatoria, en un proceso abierto que considere el interés público, la competencia, y debe apoyarse en enfoques de mercado”, alertó el operador de origen estadounidense en su documento de comentarios sobre la subasta.

El riesgo de la entrada de Televisa a la subasta

Promtel, organismo gubernamental encargado de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de cobertura de Altán Redes, advirtió que el esquema de la licitación permitiría a Televisa participar en la adquisición de frecuencias que también son de interés para los pequeños operadores.

Esto podría derivar en una mayor concentración de espectro en determinadas zonas y, eventualmente, presionar los precios de los enlaces de microondas.

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La preocupación del organismo radica en que los criterios de la subasta no contemplan información sobre el valor mínimo de referencia de cada lote de espectro, es decir, el precio, lo cual podría dificultar que los operadores regionales compitan en igualdad de condiciones frente a empresas con mayor capacidad financiera, como Televisa, que tendrían mayores posibilidades de presentar ofertas económicas más altas.

“(Televisa) puede acaparar bloques de espectro que son de interés de esas empresas, con el potencial efecto en los precios finales de los enlaces de microondas”, aseguró el ente gubernamental en su documento de comentarios de la licitación.

De acuerdo con el Registro Público de Concesiones de la CRT, Operbes, subsidiaria de Grupo Televisa, cuenta con seis concesiones del espectro vigentes en la banda de 10.5 GHz, lo que implica el 10.5% de la tenencia de esa espectro. Mientras que cuenta con otros seis títulos en la banda 38 GHz, catalogados como terminados por renuncia.

Expansión solicitó comentarios a Televisa sobre la lectura de Promtel, pero hasta la publicación de este texto, la empresa no respondió.

Jorge Moreno Loza, abogado y especialista en telecomunicaciones, consideró que los criterios para establecer los límites de acumulación deben estar debidamente justificados. La medida cobra especial relevancia ante la posible incursión de empresas como Televisa en el mercado masivo de telefonía móvil.

Aunque aún no está claro si buscará adquirir más espectro para fortalecer la red de AT&T, consideró necesario establecer medidas de contención que eviten una eventual concentración de frecuencias y garanticen condiciones equitativas para los participantes.

“Debe fomentarse la utilización de recursos entre todos los operadores existentes, pero también revisar cuál es el riesgo de concentración. Además, la nueva adquisición de Televisa requiere una revisión de participación general del mercado y sus respectivas medidas de contención”, consideró el analista.

¿Por qué CRT puso un tope para acceder al espectro?

Dentro de la base de la licitación, el regulador justificó el parámetro de tenencia espectral, bajo el argumento de incentivar la participación de nuevos competidores y con ello evitar que quede en los mismos jugadores, y con ello evitar la concentración del insumo.

El criterio responde a una tendencia que aplican los reguladores de Latinoamérica para evitar que algunas empresas acaparen el espectro, cuyo recurso es escaso.

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La Subtel en Chile fijo topes de hasta el 32% para acceder a bandas medias-bajas; Anatel en Brasil en su licitación 5G prohibió concursar en la banda de 700 MHz a operadores que ya contaban con frecuencias primarias en ese rango. En Argentina, Enacom impuso un tope general de acumulación por operador para servicios móviles y 5G.

Sin embargo, AT&T aseguró que en las bases de la licitación de CRT contemplaban un calendario para que los interesados solicitaran la opinión de la Comisión Nacional de Antimonopolios (CNA) sobre la licitación, incluido los límites a la acumulación de espectro. Pero no quedó claro si el regulaldor de telecomunicaciones remitió esa información.

A juicio de la empresa de telefonía, CRT habría aplicado criterios de competencia económica para la licitación “sin ser autoridad en esta materia ni contar con facultades para imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencia”.

Tras la publicación de la nueva Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones, la Comisión a cargo de Norma Solano perdió la facultad de competencia económica que antes tenía el extinto IFT para pasar directamente a la Comisión Nacional de Antimonopolios (CNA).

Expansión solicitó información al regulador sobre cuáles fueron los criterios para colocar el tope de 20% de tenencia espectral y si se trabajó de la mano con CNA, pero hasta la publicación de este texto no obtuvo comentarios.

Ramiro Tovar, profesor del ITAM y especialista en competencia económica y telecomunicaciones, aseguró que los topes para acceder al espectro tienen un beneficio dudoso porque aunque buscan incentivar a nuevos competidores, los operadores que rebasan el umbral son justamente quienes más enlaces operan y requieren de mayor demanda.

“Una licitación sirve para que el espectro llegue a quien más valor económico genera con él. Si se descarta de antemano a los principales operadores, lo previsible es que queden bloques desiertos, y el espectro ocioso no beneficia a nadie”, advirtió el especialista.

El problema histórico de México no ha sido la acumulación de espectro, sino la falta de demanda ante un crecimiento bajo de la economía. En la licitación IFT-10 de 2021 apenas 3 de 41 bloques encontraron comprador, y Telefónica devolvió su espectro al Estado.

La primera licitación de espectro de la CRT abre el debate sobre cómo equilibrar la entrada de nuevos competidores con el aprovechamiento eficiente de un recurso limitado.

Sin embargo, las advertencias de Promtel y AT&T ponen sobre la mesa los posibles efectos de los límites establecidos como alterar las condiciones de competencia y generar riesgos para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones.

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Telecomunicaciones

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