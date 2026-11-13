Las advertencias, que forman parte de la consulta pública de las bases de la subasta, apuntan en dos direcciones. Por un lado, AT&T cuestiona que el regulador establezca restricciones que les impedirían participar en la adquisición de frecuencias que necesitan para sus operaciones.

Por otro, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) advierte que las reglas podrían beneficiar a empresas con mayor capacidad financiera, como Televisa, y dificultar el acceso de operadores regionales a un recurso necesario para prestar servicios de conectividad.

Quedarían excluidos AT&T y Axtel; Telcel en el umbral

El regulador introdujo como criterio que las compañías que ya cuentan con una tenencia espectral superior al 20% a nivel nacional de bandas de enlaces fijos, estarían imposibilitadas para participar en el proceso. El criterio afectaría a Axtel y AT&T quienes rebasan el umbral, mientras que Telcel está en los límites.

Según datos de la CRT, Axtel cuenta con 41% en la frecuencia 10.5 GHz y 18.2% en la de 38 GHz. Mientras que AT&T tiene una tenencia de 10. 9% en la primera frecuencia y 33.3% en la segunda. Telcel se encuentra en el límite en la banda 10.5 al contar con el 20%, y en la de 38 GHz con el 19.1%.

AT&T aseguró que el integrar un tope genera un efecto discriminatorio al excluir a empresas de participar en la compra de dichas bandas espectrales, lo cual puede ser en detrimento de la competencia y el desarrollo de las redes de conectividad del país. Además consideró que es violatorio del T-MEC.

México cuenta con 562.51 MHz de espectro, frente a los entre 1,280 y 1,720 MHz que recomienda la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La disponibilidad nacional equivale a entre 32.7% y 43.9% de los niveles recomendados, una diferencia que muestra la magnitud del reto para ampliar la capacidad de las redes móviles.

“Los límites de acumulación de espectro son contrarios a lo establecido en el art. 18.20 del T-MEC, pues la asignación y uso del espectro debe hacerse de forma objetiva, transparente y no discriminatoria, en un proceso abierto que considere el interés público, la competencia, y debe apoyarse en enfoques de mercado”, alertó el operador de origen estadounidense en su documento de comentarios sobre la subasta.

El riesgo de la entrada de Televisa a la subasta

Promtel, organismo gubernamental encargado de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de cobertura de Altán Redes, advirtió que el esquema de la licitación permitiría a Televisa participar en la adquisición de frecuencias que también son de interés para los pequeños operadores.

Esto podría derivar en una mayor concentración de espectro en determinadas zonas y, eventualmente, presionar los precios de los enlaces de microondas.