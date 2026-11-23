¿Qué dijo el director de Pemex de las pérdidas?

Carpio defendió que Pemex no opera bajo la misma lógica que sus competidores internacionales. Mientras compañías como Shell y ExxonMobil buscan capitalizar los movimientos del mercado para mejorar sus resultados, la petrolera mexicana tiene como prioridad mantener precios accesibles para los consumidores, aunque eso signifique sacrificar ingresos y acumular pérdidas.

“Nos cuestionan, ¿y por qué con los precios tan altos en el mercado internacional Pemex sigue perdiendo? Pemex es la única —y está Shell y están todas estas empresas que se miden, me parece, únicamente por rentabilidad económica– que ganan y ganan y ganan, y Pemex es la única que pierde, pero bueno, hay una explicación”, dijo el funcionario ante los legisladores.

El argumento de Carpio es que la petrolera mantiene una política de precios que evita trasladar al mercado nacional los incrementos internacionales. Su objetivo es que la gasolina regular se venda alrededor de 24 pesos por litro y el diésel en 27 pesos, niveles que considera necesarios para proteger el poder adquisitivo de las familias y evitar presiones adicionales sobre la inflación.

“Pemex ofrece al mercado nacional precios competitivos con tal de que (…) el precio de la gasolina regular esté en 24 (pesos) y del diésel esté en 27. Nosotros pudiéramos estar vendiendo a precios internacionales y la caja de Pemex —tenemos las estimaciones— la caja de Pemex estaría llenísima y el reporte trimestral en los mercados sería fabuloso, como todas las petroleras con las que nos comparan”, aseguró.

El director general sostuvo que la prioridad de la empresa no es maximizar sus utilidades, sino contribuir al bienestar de los consumidores. “Sí, nada más que Pemex como objetivo primero tiene contribuir al bienestar de las familias mexicanas, y qué mejor que de esta forma, qué mejor que en la contención de la inflación de precios”, agregó.

El funcionario no detalló cuáles serían las utilidades netas que Pemex podría alcanzar si comercializara los combustibles a precios internacionales ni cuánto de las pérdidas trimestrales corresponde específicamente a esta política.