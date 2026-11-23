La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que la intención no es que Pemex deje de ser productiva, sino que su función de servicio público esté por encima de los resultados de mercado. La empresa opera bajo una planeación estratégica coordinada con el gobierno federal, particularmente con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda.
Pero esa función social tiene un costo que no desaparece por modificar el mandato de la empresa. Miriam Grunstein, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, considera que el compromiso de proteger a los consumidores no puede justificar que Pemex continúe sacrificando su situación financiera.
“Tarde o temprano eso también se va a reflejar en el bolsillo de los mexicanos y de las finanzas públicas porque alguien tiene que pagar”, advirtió.
La especialista pone el foco en una contradicción del modelo. Si bien contener los precios puede aliviar temporalmente el gasto de los consumidores, las pérdidas de la petrolera y los recursos fiscales destinados a mantener los combustibles baratos también representan compromisos para las finanzas públicas.
Las petroleras que sí capitalizaron los precios altos
Mientras Pemex defiende su función social para explicar sus resultados negativos, otras compañías del sector aprovecharon la volatilidad internacional para mejorar sus ganancias.
Shell reportó una utilidad de 10,810 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, casi el doble de los 5,430 millones de dólares obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Esto representó un crecimiento de 99%.
ExxonMobil también registró un incremento de sus resultados. Entre julio y septiembre obtuvo una utilidad neta de 15,413 millones de dólares, 104% más que los 7,548 millones de dólares reportados en el mismo lapso de 2025.
Incluso Petrobras, la petrolera brasileña que enfrentó una crisis financiera y operativa en el pasado, consiguió capitalizar el comportamiento de los mercados. La compañía reportó una utilidad neta de 7,700 millones de dólares durante el tercer trimestre.
A diferencia de Pemex, Petrobras abrió la participación al sector privado y adoptó un modelo de empresa mixta, sin abandonar sus objetivos de transición energética, desarrollo social y precios competitivos.
En su reporte financiero, la compañía brasileña destacó que sus resultados también generan beneficios para la población a través de los ingresos fiscales. “Los resultados de Petrobras benefician a la sociedad a través de la recaudación de impuestos, lo que garantiza recursos para inversiones públicas”, apuntó.