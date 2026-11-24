La SUV es la puerta de entrada a Lincoln, la marca premium de Ford, y también una muestra de cómo el fabricante estadounidense está modificando su estrategia para competir en un mercado donde las automotrices chinas han cambiado las reglas de costos, tecnología y desarrollo de vehículos. Para mantener una oferta competitiva, Ford recurre a la capacidad industrial de uno de sus principales competidores globales y a su alianza con el fabricante Changan.

Una escultura de hielo de Lincoln Corsair expuesta durante la presentación del modelo. (Ivet Rodríguez )



A diferencia de la apuesta histórica de las marcas estadounidenses por las motorizaciones de gasolina y mayor desplazamiento, Ford dejará de ofrecer esas configuraciones de la Corsair en México para concentrarse exclusivamente en una versión híbrida.

La decisión no responde únicamente a una transición tecnológica. También tiene una lógica comercial. Ford busca colocar una SUV híbrida de lujo a un precio capaz de atraer compradores que normalmente considerarían vehículos de marcas generalistas, ampliando así el mercado potencial de Lincoln.

“Es como el iPhone, que dice diseñado en California y hecho en China”, explicó Lucien Pinto, CEO de Ford en México, al hablar del origen del vehículo.

El directivo sostuvo que, aunque la manufactura se realiza en China mediante la colaboración con Changan, el software y la ingeniería corresponden a Ford. Bajo esa lógica, aseguró que Corsair que llegará al mercado mexicano es el mismo vehículo que se comercializa en Estados Unidos.

Durante 2025, la marca comercializó 2,066 vehículos, una cifra muy similar a la de un año previo, según datos de Inegi. Pinto espera que, con la llegada de Corsair híbrida, la marca venda hasta 2,500 unidades anuales en México.

Para conseguirlo, el precio será una de las principales herramientas. El modelo llega con un precio de 990,000 pesos y la intención de Ford es posicionar la SUV frente a modelos que incluso están fuera del segmento premium, una estrategia que busca ampliar la base de compradores de Lincoln sin abandonar su posicionamiento de lujo.

“El precio es muy competitivo, incluso si lo comparas con modelos de marcas que no son de lujo”, dijo Pinto.

El modelo compite en el segmento de las SUV compactas frente a modelos como Audi Q5, BMW X3 o Lexus NX, cuyos precios superan el millón de pesos. El precio del Audi Q5 de manufactura mexicana, por ejemplo, arranca en 1,254,900 pesos; mientras que el BMW X3 arranca en 1,220,900 pesos.

China deja de ser solo un competidor

Corsair tampoco es un caso aislado dentro de la estrategia de Ford. La Lincoln Nautilus, otro de los modelos de la marca premium, también llega desde China. Ambas SUV muestran que la colaboración con fabricantes de ese país comienza a tener un peso mayor en la oferta que la automotriz estadounidense comercializa en México.

La tendencia podría profundizarse en los próximos años. Una proyección de S&P Global Mobility, presentada durante el Foro Automotor AMDA 2026, estima que para 2033 el 81% de las plataformas de Ford tendrá origen en arquitecturas desarrolladas en China.

En México, el comercio exterior de la compañía también refleja el cambio. Entre enero y octubre de 2026, Ford importó 15,636 vehículos desde China, un crecimiento de 42% respecto al mismo periodo del año anterior. El país asiático aportó 36% de las unidades importadas por la automotriz, por encima de Estados Unidos, que representó 33%, con 14,194 vehículos.





Solo en octubre, los envíos desde China alcanzaron 1,917 unidades, 25% más que un año antes. En contraste, las importaciones provenientes de Estados Unidos retrocedieron 29.4%, hasta 1,378 vehículos.