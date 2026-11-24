Ford eligió un recinto de más de 2,000 metros cuadrados para develar la nueva Lincoln Corsair. La automotriz preparó tres antesalas con espejos, juegos de luces y una escultura de hielo de la camioneta. Cada espacio invitaba a detenerse, tomar fotografías y grabar videos, en una presentación diseñada para convertir el lanzamiento en contenido para redes sociales. Sin embargo, detrás de esa producción hay una decisión industrial que dice mucho más sobre el rumbo de Ford que cualquier elemento de la puesta en escena. La nueva Corsair que llegará a México no se fabrica en Estados Unidos, Canadá o México, sino en China.
Ford busca conquistar a compradores de autos de lujo en México con precios de China
La SUV es la puerta de entrada a Lincoln, la marca premium de Ford, y también una muestra de cómo el fabricante estadounidense está modificando su estrategia para competir en un mercado donde las automotrices chinas han cambiado las reglas de costos, tecnología y desarrollo de vehículos. Para mantener una oferta competitiva, Ford recurre a la capacidad industrial de uno de sus principales competidores globales y a su alianza con el fabricante Changan.
A diferencia de la apuesta histórica de las marcas estadounidenses por las motorizaciones de gasolina y mayor desplazamiento, Ford dejará de ofrecer esas configuraciones de la Corsair en México para concentrarse exclusivamente en una versión híbrida.
La decisión no responde únicamente a una transición tecnológica. También tiene una lógica comercial. Ford busca colocar una SUV híbrida de lujo a un precio capaz de atraer compradores que normalmente considerarían vehículos de marcas generalistas, ampliando así el mercado potencial de Lincoln.
“Es como el iPhone, que dice diseñado en California y hecho en China”, explicó Lucien Pinto, CEO de Ford en México, al hablar del origen del vehículo.
El directivo sostuvo que, aunque la manufactura se realiza en China mediante la colaboración con Changan, el software y la ingeniería corresponden a Ford. Bajo esa lógica, aseguró que Corsair que llegará al mercado mexicano es el mismo vehículo que se comercializa en Estados Unidos.
Durante 2025, la marca comercializó 2,066 vehículos, una cifra muy similar a la de un año previo, según datos de Inegi. Pinto espera que, con la llegada de Corsair híbrida, la marca venda hasta 2,500 unidades anuales en México.
Para conseguirlo, el precio será una de las principales herramientas. El modelo llega con un precio de 990,000 pesos y la intención de Ford es posicionar la SUV frente a modelos que incluso están fuera del segmento premium, una estrategia que busca ampliar la base de compradores de Lincoln sin abandonar su posicionamiento de lujo.
“El precio es muy competitivo, incluso si lo comparas con modelos de marcas que no son de lujo”, dijo Pinto.
El modelo compite en el segmento de las SUV compactas frente a modelos como Audi Q5, BMW X3 o Lexus NX, cuyos precios superan el millón de pesos. El precio del Audi Q5 de manufactura mexicana, por ejemplo, arranca en 1,254,900 pesos; mientras que el BMW X3 arranca en 1,220,900 pesos.
China deja de ser solo un competidor
Corsair tampoco es un caso aislado dentro de la estrategia de Ford. La Lincoln Nautilus, otro de los modelos de la marca premium, también llega desde China. Ambas SUV muestran que la colaboración con fabricantes de ese país comienza a tener un peso mayor en la oferta que la automotriz estadounidense comercializa en México.
La tendencia podría profundizarse en los próximos años. Una proyección de S&P Global Mobility, presentada durante el Foro Automotor AMDA 2026, estima que para 2033 el 81% de las plataformas de Ford tendrá origen en arquitecturas desarrolladas en China.
En México, el comercio exterior de la compañía también refleja el cambio. Entre enero y octubre de 2026, Ford importó 15,636 vehículos desde China, un crecimiento de 42% respecto al mismo periodo del año anterior. El país asiático aportó 36% de las unidades importadas por la automotriz, por encima de Estados Unidos, que representó 33%, con 14,194 vehículos.
Solo en octubre, los envíos desde China alcanzaron 1,917 unidades, 25% más que un año antes. En contraste, las importaciones provenientes de Estados Unidos retrocedieron 29.4%, hasta 1,378 vehículos.
Los números muestran cómo China ha ganado espacio en la cadena de suministro de Ford, incluso en un momento en que la industria automotriz estadounidense enfrenta presiones comerciales y políticas relacionadas con la presencia de fabricantes asiáticos.
En el caso de Lincoln, la apuesta tiene riesgos. La compañía necesita mantener la percepción de exclusividad de su marca y, al mismo tiempo, explicar a sus consumidores que fabricar en China no significa renunciar a los estándares de la marca estadounidense. También deberá competir en un mercado donde los fabricantes chinos ya han ganado terreno con vehículos electrificados y precios agresivos.
La paradoja de Jim Farley
La relación de Ford con China tiene una contradicción que su director ejecutivo global, Jim Farley, ha expuesto públicamente. Mientras la compañía aprovecha las capacidades industriales y tecnológicas de ese país para desarrollar y comercializar vehículos, su principal directivo advierte sobre la velocidad con la que sus fabricantes están ganando terreno en otros mercados.
Durante una conferencia de Automotive News, Farley pidió a Estados Unidos actuar con cautela ante una eventual entrada de fabricantes chinos al mercado local.
“Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con la manera en que los fabricantes chinos llegan a nuestro país”, dijo el directivo.
Su preocupación tiene como referencia lo ocurrido en otros mercados. Farley señaló que los fabricantes chinos representan alrededor de una cuarta parte del mercado automotriz australiano y que en México 25% de los vehículos vendidos tiene origen en China. Además, estimó que el país asiático exportará 11 millones de unidades durante 2026, un volumen superior a toda la producción automotriz de Estados Unidos.
Pero la advertencia no significa que Farley descarte trabajar con empresas chinas. El directivo ha defendido las alianzas con fabricantes chinos cuando permiten aprovechar mejor el capital de Ford, reducir costos o acceder a capacidades tecnológicas que la compañía no tiene desarrolladas.
La nueva Corsair representa precisamente esa lógica. Ford utiliza la manufactura de Changan para ofrecer una SUV híbrida con un precio que le permita ampliar el mercado de Lincoln en México, mientras conserva el control sobre aspectos de ingeniería y software que considera fundamentales para su producto.
Al final, el lanzamiento tuvo dos escenarios. El primero fue el que recorrieron los invitados, entre espejos, luces y esculturas de hielo, para conocer la nueva SUV de Lincoln. El segundo está a miles de kilómetros de Ciudad de México, en las líneas de producción chinas donde Ford encontró una forma de contener costos y mantener competitiva su oferta de lujo.