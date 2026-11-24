Las afectaciones comenzaron a reportarse desde finales de octubre, principalmente en las rutas de largo alcance, donde el costo de trasladar el energético es mayor. La falta de recursos para cubrir el diésel, los salarios de los operadores y el mantenimiento de las unidades ha obligado a algunas empresas a limitar sus recorridos, incluso cuando tienen producto suficiente para abastecer a sus clientes.

El problema pone en riesgo el abasto de gas LP en distintas regiones del país justo antes de la temporada invernal, cuando aumenta la necesidad de este combustible en los hogares. La industria atribuye la situación a un desfase entre los costos de operación y el precio máximo de venta al público, por lo que pide a las autoridades actualizar la metodología que determina el margen de distribución.

Lourdes Medina, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas ( Amexgas), explicó que actualmente las compañías operan con un margen de 5.27 pesos por kilo, cuando la fórmula acordada con las autoridades el año pasado debería permitirles recibir 6.06 pesos.

La diferencia de 79 centavos por kilo refleja, según la representante empresarial, el rezago en la actualización de las variables que determinan ese margen, entre ellas la inflación y el encarecimiento de los energéticos.

“Lo que está en juego es el reparto a los hogares, porque el gran grosor de nuestra distribución está ahí, y esto tiene solución con la actualización inmediata de la fórmula que emite la autoridad”, dijo en entrevista con Expansión.

¿Qué estados tienen problemas de abasto?

La insuficiencia del margen operativo no afecta por igual a todas las regiones. Las primeras dificultades aparecen en las rutas más largas, donde las distribuidoras deben recorrer mayores distancias para entregar el combustible y, por tanto, enfrentan gastos logísticos más elevados.

Medina reconoció que la asociación ya recibe reportes de problemas en Chihuahua, Coahuila y Baja California, donde algunas empresas han comenzado a reducir sus recorridos.

“Nosotros como Amexgas estamos teniendo ya reportes importantes en la distribución en algunos estados, vale la pena decir que las rutas en donde más rápido se recibe el impacto son las rutas de largo alcance, es decir, las zonas más alejadas y que suelen ser las más marginadas; ahí es donde tenemos reporte de que ya no estamos llegando con la distribución porque ya no se tiene cómo mover la unidad, aunque esté llena de gas, pero ya no hay para el diésel y los salarios, y esa es la parte más sensible de este sector”, aseguró.