El sector del gas LP enfrenta una nueva crisis operativa. Aunque el combustible está disponible, las empresas distribuidoras advierten que el margen que reciben por cada kilo vendido ya no alcanza para cubrir los costos de llevarlo hasta los hogares, una situación que comienza a provocar interrupciones en el reparto en estados como Chihuahua, Coahuila y Baja California.
El precio máximo del gas LP asfixia a distribuidores y amenaza el abasto en invierno
Las afectaciones comenzaron a reportarse desde finales de octubre, principalmente en las rutas de largo alcance, donde el costo de trasladar el energético es mayor. La falta de recursos para cubrir el diésel, los salarios de los operadores y el mantenimiento de las unidades ha obligado a algunas empresas a limitar sus recorridos, incluso cuando tienen producto suficiente para abastecer a sus clientes.
El problema pone en riesgo el abasto de gas LP en distintas regiones del país justo antes de la temporada invernal, cuando aumenta la necesidad de este combustible en los hogares. La industria atribuye la situación a un desfase entre los costos de operación y el precio máximo de venta al público, por lo que pide a las autoridades actualizar la metodología que determina el margen de distribución.
Lourdes Medina, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas ( Amexgas), explicó que actualmente las compañías operan con un margen de 5.27 pesos por kilo, cuando la fórmula acordada con las autoridades el año pasado debería permitirles recibir 6.06 pesos.
La diferencia de 79 centavos por kilo refleja, según la representante empresarial, el rezago en la actualización de las variables que determinan ese margen, entre ellas la inflación y el encarecimiento de los energéticos.
“Lo que está en juego es el reparto a los hogares, porque el gran grosor de nuestra distribución está ahí, y esto tiene solución con la actualización inmediata de la fórmula que emite la autoridad”, dijo en entrevista con Expansión.
¿Qué estados tienen problemas de abasto?
La insuficiencia del margen operativo no afecta por igual a todas las regiones. Las primeras dificultades aparecen en las rutas más largas, donde las distribuidoras deben recorrer mayores distancias para entregar el combustible y, por tanto, enfrentan gastos logísticos más elevados.
Medina reconoció que la asociación ya recibe reportes de problemas en Chihuahua, Coahuila y Baja California, donde algunas empresas han comenzado a reducir sus recorridos.
“Nosotros como Amexgas estamos teniendo ya reportes importantes en la distribución en algunos estados, vale la pena decir que las rutas en donde más rápido se recibe el impacto son las rutas de largo alcance, es decir, las zonas más alejadas y que suelen ser las más marginadas; ahí es donde tenemos reporte de que ya no estamos llegando con la distribución porque ya no se tiene cómo mover la unidad, aunque esté llena de gas, pero ya no hay para el diésel y los salarios, y esa es la parte más sensible de este sector”, aseguró.
La situación comenzó a agravarse desde septiembre, cuando el margen de operación se comprimió . Desde entonces, la industria ha buscado una respuesta de la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional de Energía (CNE), las autoridades involucradas en la regulación del sector.
El riesgo, advierte Amexgas, es que las dificultades de distribución se extiendan a otras entidades si no se corrige el desfase entre los ingresos de las empresas y sus costos operativos.
¿Cómo se calcula el precio de gas LP?
La problemática tiene su origen en el esquema de control de precios del gas LP, que el gobierno federal estableció en julio de 2021 para limitar los incrementos del combustible y contener sus efectos sobre la inflación y el gasto de los hogares.
La medida comenzó como una disposición temporal, pero posteriormente se convirtió en un mecanismo permanente. Desde entonces, el precio máximo de venta al público se actualiza cada sábado y contempla 220 regiones en las que está dividido el país.
El esquema establece cuánto pueden cobrar las empresas por el energético, pero también contempla un margen operativo para cubrir los gastos asociados con su distribución. El problema es que ese componente no ha evolucionado al mismo ritmo que los costos de las compañías.
El año pasado, después de negociaciones entre las autoridades y los representantes de la industria, se acordó una nueva metodología que establecía un margen de 5.80 pesos por kilo. Aunque ese monto permitía operar con cierta holgura, las empresas consideraban que sus condiciones financieras seguían siendo ajustadas.
Este año, el encarecimiento del petróleo y de los combustibles, además de las variaciones en los precios internacionales de referencia del gas LP, volvió a presionar las finanzas de las distribuidoras. Sin embargo, esos incrementos no se han trasladado en la misma proporción al precio máximo de venta.
De acuerdo con Medina, la metodología acordada debería actualizar el margen hasta 6.06 pesos por kilo, pero las empresas reciben actualmente 5.27 pesos.
“En este momento, nuestra brecha del margen real es de 0.79 centavos, es decir estamos por debajo en esa cantidad y esa situación se vio agravada por el conflicto internacional y los precios de referencia internacional que han subido”, puntualizó la presidenta de Amexgas.
La diferencia equivale a 79 centavos por kilo, una cantidad que, multiplicada por los volúmenes de distribución de las empresas, representa recursos que dejan de recibir para financiar sus operaciones.
El invierno presiona por una solución
La industria mantiene mesas de diálogo y comunicación con las autoridades para conseguir una actualización de la fórmula que permita recuperar el margen operativo previsto en la metodología aprobada el año pasado.
La preocupación está en que las restricciones de reparto se extiendan durante las próximas semanas, cuando las bajas temperaturas elevan la demanda de gas LP en distintas regiones del país.
A diferencia de un problema de disponibilidad del combustible, la advertencia de los distribuidores apunta a la capacidad logística para llevarlo hasta los consumidores. Las empresas pueden tener sus unidades cargadas de producto, pero carecer de recursos para pagar el combustible que utilizan los vehículos, los salarios de sus trabajadores y los gastos de mantenimiento.
Por ello, Amexgas pide que las autoridades actualicen la fórmula y reconozcan el incremento de los costos que enfrentan las compañías, sin que esto implique abandonar el mecanismo de precios máximos que protege a los consumidores.
“No queremos que en pleno invierno se vea un desabasto importante, lo queremos corregir en cuanto sea posible con la autoridad”, concluyó Medina.