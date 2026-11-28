La expectativa de una mayor producción mundial durante el ciclo 2026-2027 puede reducir los costos de abastecimiento para los grandes compradores , pero también presionar los ingresos de los cafeticultores mexicanos, particularmente de aquellos que tienen menos alternativas para comercializar sus cosechas. El resultado es un mercado en el que las empresas pueden encontrar mejores condiciones de compra, mientras los productores enfrentan el riesgo de recibir menos por el grano que cultivan.

“La caída de los precios internacionales tiende a debilitar el poder de negociación de los productores mexicanos, particularmente de los pequeños y medianos cafeticultores, que generalmente tienen menor capacidad de almacenamiento, financiamiento y acceso directo a los mercados internacionales”, explica Carlos Hernández, director de Análisis en Vardez Capital.

¿Por qué no bajará tan rápido el precio del café en los supermercados?

Aunque las cotizaciones internacionales comienzan a moderarse, los consumidores no necesariamente encontrarán de inmediato un café más barato en las cafeterías o los supermercados.

Las empresas tostadoras y las cadenas de cafeterías suelen trabajar con inventarios y contratos de suministro negociados con anticipación. Por ello, una reducción en el precio de referencia puede tardar varios meses en reflejarse en sus costos de compra, dependiendo de cuándo renueven sus inventarios y de las condiciones pactadas con sus proveedores.

Además, el grano es solo uno de los componentes del precio final. El procesamiento, el tostado, la molienda, los empaques, el transporte y la distribución también representan gastos para las compañías. En las cafeterías se agregan los salarios, la renta de los establecimientos, los equipos y otros costos de operación.

Esto significa que una reducción de 21.1% en los futuros del café arábica no implica que las empresas puedan disminuir sus precios en la misma proporción. El ahorro dependerá del peso que tiene la materia prima en su estructura de costos y de la velocidad con la que puedan aprovechar las nuevas condiciones de compra.

El ajuste puede representar una oportunidad para recuperar parte de los márgenes operativos que las compañías perdieron durante el periodo de encarecimiento del grano, aunque no garantiza una reducción inmediata en el precio que paga el consumidor.

Brasil y Vietnam presionan los precios internacionales

El ajuste que atraviesa el mercado responde a un cambio en las perspectivas de producción mundial de café. Durante los últimos años, los problemas climáticos, las sequías y las menores cosechas en algunos de los principales países productores limitaron la oferta y elevaron las cotizaciones.

Ahora, las previsiones apuntan a una recuperación de la producción. De acuerdo con el informe de Coffee Watch, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que la producción mundial podría alcanzar un récord de 189.7 millones de sacos durante el ciclo 2026-2027, un incremento de alrededor de 6% frente al periodo anterior, impulsado principalmente por Brasil y Vietnam.

Esto ha presionado el precio en los mercados. Los futuros del café arábica en Nueva York, una de las principales referencias para la comercialización internacional, cerraron 2025 en 348.75 centavos de dólar por libra y se ubicaron en 275.25 centavos el 27 de noviembre de 2026. La diferencia representa una caída de 21.1%.