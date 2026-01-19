Con visión a 10 años, Costa Coffee quiere estar entre las tres grandes del café premium en México

Costa Coffee, la cadena de cafeterías de Coca-Cola, busca consolidar su presencia en el mercado mexicano. La marca apunta a convertirse, en el largo plazo, en una de las tres principales cadenas de café premium en el país, una ambición que guía su desarrollo en todos los mercados donde tiene presencia.
“Siempre tenemos la ambición de ser una de las tres principales marcas de café premium en cada mercado en el que participamos, y eso es hacia lo que trabajamos”, declaró Philippe Schaillee, CEO global de Costa Coffee, en entrevista con Expansión.
El directivo detalla que la visión de la empresa es a 10 años y que, más allá de fijar una meta puntual de participación de mercado, uno de los ejes centrales de su estrategia es impulsar el crecimiento del segmento. “Se trata de qué tan rápido podemos ayudar a desarrollar la categoría”, añade Schaillee.