Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Con visión a 10 años, Costa Coffee quiere estar entre las tres grandes del café premium en México

De la mano del sistema Coca-Cola, la cadena inicia su expansión en el país con una estrategia centrada en experiencia, especialidad y adaptación al consumidor local.
lun 19 enero 2026 05:53 PM
costa-coffe-mexico.jpg
Costa Coffee cuenta con dos sucursales en México. (Foto: Costa Coffe / Facebook. )

Costa Coffee, la cadena de cafeterías de Coca-Cola, busca consolidar su presencia en el mercado mexicano. La marca apunta a convertirse, en el largo plazo, en una de las tres principales cadenas de café premium en el país, una ambición que guía su desarrollo en todos los mercados donde tiene presencia.

“Siempre tenemos la ambición de ser una de las tres principales marcas de café premium en cada mercado en el que participamos, y eso es hacia lo que trabajamos”, declaró Philippe Schaillee, CEO global de Costa Coffee, en entrevista con Expansión.

El directivo detalla que la visión de la empresa es a 10 años y que, más allá de fijar una meta puntual de participación de mercado, uno de los ejes centrales de su estrategia es impulsar el crecimiento del segmento. “Se trata de qué tan rápido podemos ayudar a desarrollar la categoría”, añade Schaillee.

Publicidad

Antes de alcanzar ese horizonte de una década, Costa Coffee tiene pasos intermedios por cumplir. Uno de ellos es afinar su modelo de cafeterías para definir la operación que mejor se adapte al mercado mexicano, un proceso que tomará al menos los próximos 18 meses y que, por ahora, limitará la apertura acelerada de nuevas unidades.

Schaillee explica que, en conjunto con Jugos Del Valle–Santa Clara, su socio comercial, se determinó que la primera etapa de desarrollo de Costa Coffee se concentrará en la Ciudad de México, con el objetivo de perfeccionar la propuesta antes de expandirse a otras ciudades. “El objetivo es estar en las capitales del consumo de café en México, donde el interés por el café de especialidad es mayor”, señala.

Mientras Costa Coffee analiza los hábitos de consumo de café en el país, el mercado total de café en México apunta a crecer a una tasa anual compuesta de 5.5% entre 2025 y 2030, con ingresos que pasarán de 4,580.8 millones de dólares en 2024 a 6,397.8 millones de dólares en 2030, de acuerdo con proyecciones de Grand View Research.

Un análisis de la consultora identifica como catalizadores del mercado el auge de las cafeterías de especialidad y el incremento del consumo en el hogar. En tanto, el formato on-trade (cafeterías y restaurantes) crecerá a una tasa anual compuesta de 6.23% hasta 2030, impulsado por el regreso a las oficinas y la creciente demanda de experiencias premium.

Publicidad

“El mercado mexicano es el vigésimo más grande del mundo en consumo de café y el décimo productor a nivel global, con consumidores cada vez más interesados en una mayor calidad y variedad.

Hay pocos mercados donde el sistema Coca-Cola sea tan sólido como en México, y eso fue clave para la apertura de nuestra primera tienda Costa Coffee"
Philippe Schaillee, CEO global de Costa Coffe.
ceo-global-costa-coffe.jpg

Philippe Schaillee también destaca la experiencia de la compañía, originaria de Reino Unido, un país tradicionalmente asociado al consumo de té. Costa Coffee fue fundada en 1971 por los hermanos italianos Sergio y Bruno Costa, con la ambición de desarrollar el gusto por el espresso en ese mercado.

“Lo importante para nosotros es que no entramos como una marca más de café de especialidad, sino como una propuesta que aporta elementos distintivos: nuestro perfil de sabor ‘Mocha Italia’, nuestra hospitalidad y la capacidad de adaptarnos al consumidor y a la cultura local”, sostiene.

La experiencia como columna vertebral

Costa Coffee ya opera dos unidades en México: una en el centro comercial Mundo E, en el Estado de México, y otra en Masaryk, en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, donde Philippe Schaillee probó su primer espresso en el país.

Publicidad

Aunque el menú contempla alrededor de 50 especialidades de café, la oferta se complementa con productos del portafolio de Jugos Del Valle–Santa Clara y algunas marcas de Coca-Cola, como las aguas minerales Topo Chico y refrescos, disponibles en tienda.

Como parte de su formación, los baristas viajaron a Londres para aprender las recetas y procesos de preparación del espresso y otras bebidas como capuchino, latte o flat white. Algunos consumidores ya habían tenido contacto previo con la marca a través de las heladerías Santa Clara o en presentaciones para consumo en casa, aunque, por ahora, la apuesta está centrada en las tiendas propias.

“Nos concebimos como una marca de café premium que puede acompañar distintas ocasiones de consumo, pero la forma correcta de que el consumidor explore y viva la marca es en tienda. Ahí es donde podemos ofrecer una experiencia y rituales únicos”, concluye Schaillee.

Tags

Coca Cola Company Cafetería Starbucks

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad