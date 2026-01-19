Con visión a 10 años, Costa Coffee quiere estar entre las tres grandes del café premium en México

Antes de alcanzar ese horizonte de una década, Costa Coffee tiene pasos intermedios por cumplir. Uno de ellos es afinar su modelo de cafeterías para definir la operación que mejor se adapte al mercado mexicano, un proceso que tomará al menos los próximos 18 meses y que, por ahora, limitará la apertura acelerada de nuevas unidades.

Schaillee explica que, en conjunto con Jugos Del Valle–Santa Clara, su socio comercial, se determinó que la primera etapa de desarrollo de Costa Coffee se concentrará en la Ciudad de México, con el objetivo de perfeccionar la propuesta antes de expandirse a otras ciudades. “El objetivo es estar en las capitales del consumo de café en México, donde el interés por el café de especialidad es mayor”, señala.

Mientras Costa Coffee analiza los hábitos de consumo de café en el país, el mercado total de café en México apunta a crecer a una tasa anual compuesta de 5.5% entre 2025 y 2030, con ingresos que pasarán de 4,580.8 millones de dólares en 2024 a 6,397.8 millones de dólares en 2030, de acuerdo con proyecciones de Grand View Research.

Un análisis de la consultora identifica como catalizadores del mercado el auge de las cafeterías de especialidad y el incremento del consumo en el hogar. En tanto, el formato on-trade (cafeterías y restaurantes) crecerá a una tasa anual compuesta de 6.23% hasta 2030, impulsado por el regreso a las oficinas y la creciente demanda de experiencias premium.