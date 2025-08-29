CFE lanza su eSIM: datos móviles, llamadas y redes sociales ilimitadas por 50 pesos

¿Qué es una eSIM y qué beneficios ofrece?

Si eres usuario de telefonía móvil, conoces la tarjeta SIM: ese chip que insertas en tu teléfono para tener servicio.

La eSIM cumple la misma función, pero es digital. Las siglas vienen de embedded SIM (SIM integrada) y permiten activar una línea sin insertar ningún chip, ya que se descarga de forma remota y se vincula directamente a tu dispositivo.

Los beneficios son claros:

Tener datos y llamadas sin cambiar de SIM física.

Gestionar múltiples líneas o perfiles en un mismo teléfono.

Activación rápida y remota, sin esperar un chip físico.

En resumen, la eSIM facilita el uso y administración de tus líneas de manera práctica y flexible.

¿Cómo obtener la eSIM de CFE?

Para obtenerla, sigue estos pasos:

Ingresa a tu perfil en la página oficial de CFE Internet: https://cfeinternet.mx/ .

En el apartado eSIM de los paquetes disponibles, elige la oferta que más te convenga y agrégala al carrito.

Valida tu dirección y confirma que te encuentras en una localidad autorizada.

Verifica que tu dispositivo sea compatible con banda 28 y eSIM.

Selecciona el método de pago.

Ingresa tu código postal para saber si estás dentro del área autorizada de servicio.

Lee y acepta los términos y condiciones, luego confirma la compra.

Tras completar el proceso, recibirás un correo con instrucciones y recomendaciones. Ahí podrás solicitar tu código QR para activar la eSIM y empezar a usar datos móviles y llamadas de manera inmediata.

¿Qué incluye el paquete de 50 pesos?

La eSIM no tiene costo, pero es necesario hacerle una recarga, como la de 50 pesos, para poder usar internet en tu teléfono celular.

Este paquete tiene vigencia de una semana y ofrece:

-3 GB de datos y redes sociales ilimitadas.

-Hotspot para compartir internet con otros dispositivos.

-Mensajes y llamadas ilimitadas.

En resumen, con 50 pesos podrás disfrutar de internet, llamadas y redes sociales por 7 días.

Otros paquetes para eSIM de CFE

La recarga de 50 pesos no es el único paquete disponible para la eSIM de CFE. Existen opciones semanales, mensuales, semestrales y anuales:

-Semanales: de 50 a 100 pesos.

-Mensuales: de 33 a 295 pesos.

-Semestrales: de 490 a 1,390 pesos.

-Anuales: de 900 a 2,450 pesos.

Entre mayor sea el costo del paquete, mayor será la potencia de conexión y los beneficios incluidos.

La eSIM de CFE es una opción práctica, flexible y accesible para tener internet y llamadas en tu celular. Con recargas desde 50 pesos, puedes probar el servicio y elegir el paquete que más se adapte a tus necesidades, sin complicaciones y con total control sobre tu conexión.