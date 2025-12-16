Publicidad

Finanzas Personales

¿Te pagaron bien tu aguinaldo? Así puedes calcular cuánto te corresponde y cuántos impuestos pagaste

El aguinaldo es una de las prestaciones de ley más esperadas por los trabajadores mexicanos, pero no todos saben cómo se calcula. Te enseñamos cómo hacerlo.
mar 16 diciembre 2025 05:55 AM
Guía para calcular tu aguinaldo 2025: revisa si te pagaron correctamente lo que te corresponde
El pago de aguinaldo les corresponde a las personas trabajadoras, de base, confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, temporada, por tiempo indeterminado sujeto a prueba o sujeto a capacitación inicial. (Fotos: iStock (Andrzej Rostek / andresr ))

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el límite de entrega del aguinaldo es el sábado 20 de diciembre. Esta es una de las prestaciones más esperadas por las y los trabajadores debido a que es un pago extraordinario para celebrar su labor durante el año, además de que coincide con periodos vacacionales y de fiesta.

No obstante, muchas personas no saben calcular adecuadamente esta prestación ni cuántos impuestos están gravados. Por ello, te compartimos la siguiente guía de la mano de un experto.

¿Qué dice la LFT sobre el aguinaldo?

El artículo 87 de la LFT, en el capítulo sobre el salario, especifica que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario, por lo menos, mismo que deberá ser entregado como máximo al 20 de diciembre.

En el caso de los empleados que no hayan cumplido un año de servicios, independientemente si está laborando o no a la fecha límite, tendrá derecho a que se le pague una parte proporcional conforme al tiempo que estuvo trabajando.

El aguinaldo no es una prestación exclusiva de empleados de oficina o de empresas, sino también para el trabajo doméstico y del campo.

El artículo 280 señala que las personas trabajadoras temporales del campo que laboren de forma continua para un mismo empleador, tiene a su favor la presunción de ser trabajadora permanente. Por tanto, tiene derecho a recibir las prestaciones de ley, como el aguinaldo.

Mientras tanto, el artículo 334 Bis aclara que las personas trabajadoras del hogar también están comprendidas en el régimen obligatorio, y son sujetas de prestaciones.

El aguinaldo también llega hasta la digitalidad. En el caso de trabajadores que tengan una relación subordinada gestionada a través de una plataforma digital o de tecnologías de la información, el salario que reciban por tarea, servicio u obra realizada debe contemplar el aguinaldo, descanso semanal y prima vacacional, según el artículo 291-F.

¿Cómo se calcula el aguinaldo en 2025?

Estimar el valor del aguinaldo no es simplemente tomar el valor de la quincena o multiplicar el salario diario por 15, sino que tiene un procedimiento contable para calcularlo, debido que esta gratificación está sujeta a impuestos.

Para Luis Ramírez Mastache, gerente contable de Mica.Rent y experto en el cálculo de percepciones, muchas personas desconocen que el aguinaldo siempre fue sujeto de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y por eso la cantidad otorgada no es equivalente a dividir el salario mensual en dos.

Por ello, a continuación se describe el procedimiento que realiza un contador para establecer la cantidad.

Para este ejemplo, se tomó como referencia a un trabajador con un salario mensual de 22,000 pesos que sí trabajó por un año en una empresa, por lo que tiene derecho a recibir los 15 días de aguinaldo. El primer paso está en dividir entre dos el salario mensual. Como resultado, se obtienen 11,000 pesos, pero esta no es la cantidad final.

“El aguinaldo, por ley, está exento por 30 UMAs (Unidades de Medida y Actualización)”, señaló Ramírez Mastache.

Entonces, se debe multiplicar la UMA vigente por 30 para obtener la cifra exenta de ISR. En 2025, el valor de la UMA diaria es de 113.14 y da un total de 3,394.2 pesos sin impuestos.

A los 11,000 pesos se le debe de restar la base exenta, y se obtienen 7,605.8 pesos que tendrán la retención.

Para saber cuántos impuestos será sujeto, se debe utilizar la tabla de tarifas aplicables de ISR para 15 días. Esta información está disponible en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para este año.

En la tabla se debe buscar entre los rangos establecidos por la tabla. El ejemplo corresponde a la quinta fila, entre las cantidades de 6,382.81 y 7,641.90. El siguiente paso es restar el límite inferior a la cantidad gravable.

El resultado es 1,222.99, al cual se le debe calcular la tasa de la última fila, que corresponde a 17.92%.

A la cifra obtenida se le conoce como “impuesto marginal”. A esta cantidad se le suma el valor de la comulma de ‘cuota fija’ para conocer el monto total de ISR. El monto total, que son 802.81 pesos.

Para finalizar el cálculo, se debe sumar el aguinaldo exento de impuestos y el gravado, y restar el ISR. En este ejemplo, el trabajador debería recibir un aguinaldo final de 10,197.19 pesos.

¿Qué hacer si no me pagaron el aguinaldo a tiempo o como se debe?

En caso de que el empleador no haya hecho el pago correspondiente del aguinaldo en hasta su fecha límite, o sea realizado de manera irregular, puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para exigir su derecho.

El personal de la dependencia brindará asesoría legal gratuita para recibir la prestación. Se puede acudir directamente a alguna de sus oficinas disponibles en el siguiente enlace, así como llamar a los siguientes números del Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL):

800 717 2942
800 911 7877
O a Atención Ciudadana 079, la línea del Gobierno de México.

aguinaldo Ley Federal del Trabajo Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Derechos laborales Impuestos

