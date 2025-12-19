Tu Afore podría no ser solo tuya: el error por un homónimo que pone en riesgo tu ahorro para el retiro

Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), el sistema administra 68.8 millones de cuentas individuales. De ellas, 74.4% corresponden a trabajadores registrados, 12.7% a trabajadores asignados con recursos en Siefores y 12.9% a trabajadores con recursos en el Banco de México.

De acuerdo con Afore SURA, estas coincidencias de cuentas suelen ocurrir por la similitud de datos entre personas. Para regularizar la situación existe el trámite de separación de cuentas, que permite identificar y asignar correctamente los recursos a cada trabajador.

Separar cuentas protege tus recursos y garantiza que cada aportación se acredite correctamente a su titular. (Jimena Zavala/Jimena Zavala)

¿Qué es la separación de cuentas?

Es un procedimiento que detecta cuando dos personas comparten el mismo Número de Seguridad Social (NSS) o CURP y redistribuye los recursos para que cada trabajador tenga su ahorro individual correctamente acreditado.

¿Cuándo se realiza?

La separación de cuentas se aplica en casos como:

Homonimia: cuando dos personas tienen nombres y apellidos idénticos y se les asigna el mismo NSS.

Invasión por un tercero: uso accidental del mismo NSS por dos trabajadores distintos.

Invasión por beneficiario: cuando familiares cotizan con el mismo NSS por error.

Cómo saber si necesitas este trámite

Revisa tus datos personales y aportaciones en tu Afore y confirma que los recursos y los datos de tu patrón correspondan a tu lugar de trabajo. Cualquier anomalía requiere realizar la separación de cuentas.

Revisar tus datos y aportaciones en tu Afore ayuda a detectar anomalías y evitar problemas en tu ahorro. (Getty Images/iStockphoto)

Pasos para hacer la separación de cuentas

Acude a la Subdelegación del IMSS para solicitar el formato de Certificación de regularización o corrección de datos personales.

Solicita la separación de cuenta en tu Afore presentando tu identificación oficial y CURP, además de la documentación específica según tu caso (trabajador IMSS, ISSSTE o beneficiario).

Tu Afore creará un expediente con tus datos biométricos y notificará el resultado en un periodo de hasta 30 días hábiles.

Revisa tus datos y evita problemas en el futuro

Gerardo Chavarría, Gerente de Iniciativas de Negocio de Afore SURA, explicó que “la separación de cuentas permite a los trabajadores controlar y proteger sus ahorros para el retiro, evitando confusiones y asignando correctamente las aportaciones a cada persona”.

Revisar y actualizar tus datos personales en tu Afore es fundamental para garantizar que tus recursos estén correctamente acreditados y protegidos.

