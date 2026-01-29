Los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE), están próximos a recibir el pago de las pensiones mensuales que reciben derivado de años de trabajo o por alguna circunstancia, como la viudez. Estas son las fechas establecidas por ambas instituciones del gobierno federal.
Cuándo es el pago de febrero de las pensiones IMSS e ISSSTE y que llega con el aumento 2026
¿Cuándo cae el pago a pensionados del IMSS?
La Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS informó que está programado para el martes 3 de febrero.
Además, la institución gubernamental de salud compartió el calendario completo para el año 2026, el cual queda de la siguiente manera:
- Marzo: lunes 2
- Abril: miércoles 1
- Mayo: lunes 4
- Junio: lunes 1
- Julio: miércoles 1
- Agosto: lunes 3
- Septiembre: martes 1
- Octubre: jueves 1
- Noviembre: lunes 2
- Diciembre: martes 1
Leer más:
Tipos de pensiones en el IMSS
- Pensión de cesantía en edad avanzada o vejez. Se destina a personas que cumplen 60 años en el primer caso y 65 años en el segundo.
- Pensión de retiro anticipado. Disponible para quienes desean pensionarse antes de los 60 años, siempre que cuenten con recursos suficientes en su cuenta individual.
- Pensión de incapacidad permanente. Aplica cuando un riesgo de trabajo, accidente o enfermedad impide continuar con la actividad laboral.
- Pensión por invalidez. Se concede a la persona asegurada que queda imposibilitada para trabajar. Puede ser temporal o permanente.
- Pensión de orfandad. Beneficia a hijas o hijos de personas aseguradas o pensionadas fallecidas hasta los 15 años, o entre 16 y 25 años si aún estudian.
- Pensión de viudez. Dirigida a la esposa(o) o concubina(o) de la persona asegurada o pensionada fallecida.
- Pensión de ascendientes. Para padre o madre que dependían económicamente del asegurado o pensionado fallecido, siempre que no existan cónyuge, concubina(o) ni hijos con derecho.
Pago a pensionados del ISSSTE
Los pensionados del ISSSTE recibirán el pago correspondiente a febrero el viernes 30 de enero de 2026.
En tanto, las otras fechas de pago para lo que resta del año, queda de la siguiente manera:
-Marzo: 27 de febrero
-Abril: 27 de marzo
-Mayo: 29 de abril
-Junio: 29 de mayo
-Julio: 29 de junio
-Agosto: 30 de julio
-Septiembre: 28 de agosto
-Octubre: 30 de septiembre
-Noviembre: 29 de octubre
-Diciembre: 27 de noviembre
Reducirán pago de aguinaldo a pensionados
En Zacatecas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de una reforma en Zacatecas que recorta a la mitad el pago del aguinaldo para pensionados del (Issstezac), para no afectar las finanzas del organismo.
Se precisó que para las personas ya pensionadas y aquellos trabajadores que hayan solicitado su pensión antes del 11 de agosto de 2024 , fecha en la que entraron en vigor las reformas, se mantendrá el cálculo del aguinaldo equivalente a 60 días.
Leer más:
Tipos de pensión en el ISSSTE
(Trabajadores con al menos 15 años de servicio).
A partir del 1º de enero del 2010 existen nuevos requisitos de edad para ser beneficiario de una pensión por edad y Tiempo de Servicios, ya que se incrementan gradualmente un año de edad adicional, por cada dos años calendario.
• La pensión es equivalente a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicios
El sistema de pensiones en el país ya no estará disponible a trabajadores afiliados al IMSS a partir del 1 de julio de 1997 (Ley 97) y aquellos trabajadores del ISSSTE que eligieron el esquema de cuenta individual.
Estas personas no tienen derecho a una pensión vitalicia pagada directamente por el gobierno, como ocurría con la Ley 73 y su jubilación depende del monto acumulado en su cuenta individual de Afore, en donde el pago se realiza a través de una renta vitalicia o un retiro programado, no una pensión garantizada por el IMSS de por vida.
En el caso de los trabajadores del ISSSTE que eligieron el Décimo Transitorio mantienen el derecho a jubilarse bajo un esquema de pensión vitalicia, aunque con ajustes recientes en las edades mínimas de retiro.