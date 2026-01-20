Que no te condicionen tu factura, SAT aplicará multas si te exigen tu Constancia de Situación Fiscal

Solicitar facturas es clave para poder comprobar ingresos y gastos, así como deducibles en la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, hay malas prácticas en su emisión, como exigir la Constancia de Situación Fiscal para realizar un comprobante, acción que puede ocasionar una multa superior a 100,000 pesos, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación.
La autoridad fiscal se dio cuenta que para la emisión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), o una factura, las personas o entidades solicitaban documentos del contribuyente, como la Constancia de Situación Fiscal, un archivo que contiene datos sensible como la Clave Única de Registro de Población (CURP) y su dirección.
Esto provoca la exposición de datos que no son necesarios para emitir una factura, y exponen la privacidad del contribuyente.
Compartir este documento o la Cédula de Identificación Fiscal puede conllevar a diferentes riesgos como el robo de identidad, ya que podrían usar la información para darse de alta en servicios o cometer fraudes, al generar facturas a nombre del titular del RFC.
Por ello, el 7 de noviembre de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma el Código Fiscal de la Federación en la cual condena esta práctica.
Según el artículo 83, fracción IX del Código, se considera una infracción relacionada con la obligación de llevar la contabilidad cuando se condiciona la emisión del CFDI con la expedición de la Cédula de Identificación Fiscal o la CSF.
Expedir comprobantes fiscales digitales por Internet asentando la clave del registro federal de contribuyentes de persona distinta a la que adquiere el bien o el servicio o a la que contrate el uso o goce temporal de bienes; o bien, condicionando su emisión a la exhibición de la Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de Situación Fiscal.
¿De cuánto es la multa por condicionar el CFDI?
De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), para la reforma del CFF de 2026 se propuso establecer una infracción, la cual corresponde a los dispuesto en el artículo 84, fracción VI de dicho Código:
“De $21,420.00 a $122,440.00, a la señalada en la fracción IX cuando se trate de la primera infracción. Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa será de $2,150.00 a $4,270.00 por la primera infracción. En el caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código”.
Esto fue confirmado por A ntonio Martínez Dagnino , titular del SAT, durante la conferencia matutina de 19 de enero de 2026.
"Para emitir la factura se necesita el RFC, el nombre, el código postal y el domicilio. (...) De hecho, ahora en la modificación hasta pusimos ahí una multa, por si la están solicitando y te la condicionan para sacar la factura, porque con esos cuatro datos te tienen que estar facturando. Y eso es obligación", señaló.
¿Qué información es necesaria para facturar?
Prodecon informa que los únicos datos necesarios para que puedan facturar a un contribuyente son:
RFC
Nombre o razón social
Código postal
Uso de CFDI que le dará al comprobante
Estos datos están disponibles en la Cédula fiscal con código QR , un documento nuevo que contiene los datos necesarios para facturar, sin comprometer la exposición de más información sensible.
Los contribuyentes pueden obtener su Cédula a través de la página web del SAT, en la sección de Trámites y Servicios; luego en Más Trámites y Servicios; Constancias devoluciones y notificaciones; Constancia de Situación Fiscal hasta llegar a “Obtén tu Cédula de datos fiscales”.
Se requiere ingresar el RFC o CURP, así como el correo electrónico para recibir una liga temporal (de tres horas) para descargar el documento en PDF.
La Cédula es diferente en la constancia, ya que la primera funciona exclusivamente para pedir factura a prestadores de servicios o vendedores de bienes, mientras la Constancia de Situación Fiscal contiene datos más detallados como el domicilio fiscal del contribuyente, CURP y las obligaciones fiscales.