Seguro Facultativo: Así el IMSS protege a estudiantes de la UNAM y a familiares de la CFE

Seguro Facultativo del IMSS

El Seguro Facultativo, o Modalidad 32, es un esquema de aseguramiento conocido por estar dirigido a estudiantes de escuelas públicas. Surgió por un Acuerdo Presidencial en junio de 1987, en el cual el IMSS tenía que otorgar prestaciones de salud a los alumnos de nivel medio superior y superior.

Dicho acuerdo fue abrogado y reemplazado por un decreto del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en septiembre de 1998, y sigue vigente hasta nuestros días, con algunas modificaciones.

Actualmente, el Seguro Facultativo forma parte del Régimen Voluntario, por lo que la inscripción radica de la decisión individual de quienes pueden solicitarlo. Y es la modalidad con mayor cobertura en este régimen, con 8,038,641 asegurados a diciembre de 2024, el dato más reciente del IMSS.

Este seguro no tiene costo alguno para la población beneficiaria, sino que el Gobierno Federal es quien cubre los gastos de operación, a tráves de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El monto de la cuota se determina tomando como base la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la inscripción, y a este monto se le aplica el factor de 1.723% multiplicado por el número de estudiantes con aseguramiento.

De acuerdo con el IMSS, en 2024 la cuota diaria por estudiante era de 1.87 pesos.