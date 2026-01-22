Seguro Facultativo: Así el IMSS protege a estudiantes de la UNAM y a familiares de la CFE

¿Quiénes pueden solicitarlo?
Por naturaleza del mismo, está orientado a la población estudiantil de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado, mientras sean instituciones públicas y no cuenten con un sistema de aseguramiento.
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN) están asegurados mediante este esquema. También entran la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) y las demás instituciones estatales.
Los estudiantes no son los únicos beneficiarios. El propio IMSS y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también emplean este esquema para asegurar a los familiares de sus trabajadores, como:
- Cónyuge, concubina o concubinario;
- Hijas e hijos (hasta los 16 o 26 años de edad, siempre y cuando acrediten estar estudiando, y de manera permanente cuando tengan una discapacidad);
- Padres y hermanos menores de 16 años que dependan económicamente, o tengan una discapacidad (en el caso de trabajadores solteros de la CFE).
Y más recientemente, a las personas inscritas al programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, que contempla a personas de 18 a 29 años que no trabajan ni estudian, y buscan insertarse en el mercado laboral a través de un programa de capacitación del Gobierno de México con empresas, comercios y la organización social.