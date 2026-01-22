Publicidad

Seguro Facultativo: Así el IMSS protege a estudiantes de la UNAM y a familiares de la CFE

El seguro facultativo del IMSS protege en su mayoría a estudiantes de nivel medio superior y superior de instituciones como la UNAM o el IPN.
jue 22 enero 2026 07:30 PM
Seguro Facultativo: Así el IMSS protege a estudiantes de la UNAM y a familiares de la CFE
El Seguro Facultativo, compuesto en su gran mayoría por estudiantes de instituciones públicas de nivel medio superior y superior, otorga las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad. (IMSS Bienestar)

Desde hace 40 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda atención médica a los estudiantes de México mediante el Seguro Facultativo, un esquema especial de aseguramiento, pero con el tiempo ha tenido cambios en su ejercicio para tener una mayor cobertura.

¿Cómo funciona y cuáles son los alcances? Te lo explicamos a continuación.

Seguro Facultativo del IMSS

El Seguro Facultativo, o Modalidad 32, es un esquema de aseguramiento conocido por estar dirigido a estudiantes de escuelas públicas. Surgió por un Acuerdo Presidencial en junio de 1987, en el cual el IMSS tenía que otorgar prestaciones de salud a los alumnos de nivel medio superior y superior.

Dicho acuerdo fue abrogado y reemplazado por un decreto del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en septiembre de 1998, y sigue vigente hasta nuestros días, con algunas modificaciones.

Actualmente, el Seguro Facultativo forma parte del Régimen Voluntario, por lo que la inscripción radica de la decisión individual de quienes pueden solicitarlo. Y es la modalidad con mayor cobertura en este régimen, con 8,038,641 asegurados a diciembre de 2024, el dato más reciente del IMSS.

Este seguro no tiene costo alguno para la población beneficiaria, sino que el Gobierno Federal es quien cubre los gastos de operación, a tráves de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El monto de la cuota se determina tomando como base la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la inscripción, y a este monto se le aplica el factor de 1.723% multiplicado por el número de estudiantes con aseguramiento.

De acuerdo con el IMSS, en 2024 la cuota diaria por estudiante era de 1.87 pesos.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Por naturaleza del mismo, está orientado a la población estudiantil de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado, mientras sean instituciones públicas y no cuenten con un sistema de aseguramiento.

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN) están asegurados mediante este esquema. También entran la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) y las demás instituciones estatales.

Los estudiantes no son los únicos beneficiarios. El propio IMSS y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también emplean este esquema para asegurar a los familiares de sus trabajadores, como:

- Cónyuge, concubina o concubinario;

- Hijas e hijos (hasta los 16 o 26 años de edad, siempre y cuando acrediten estar estudiando, y de manera permanente cuando tengan una discapacidad);

- Padres y hermanos menores de 16 años que dependan económicamente, o tengan una discapacidad (en el caso de trabajadores solteros de la CFE).

Y más recientemente, a las personas inscritas al programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, que contempla a personas de 18 a 29 años que no trabajan ni estudian, y buscan insertarse en el mercado laboral a través de un programa de capacitación del Gobierno de México con empresas, comercios y la organización social.

¿Qué servicios cubre seguro facultativo?

La cobertura de este aseguramiento se limita básicamente al Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM). Es decir, da acceso sin costo a servicios como:

- Consulta médica
- Análisis de laboratorio y rayos X
- Dotación de medicamentos
- Hospitalización y cirugía
- Asistencia al embarazo
- Atención médica preventiva

En caso de mujeres embarazadas, tendrán derecho a atención médica, farmacéutica y hospitalaria hasta ser dada de alta, junto con el bebé, tras el parto. Posteriormente, se necesitará contratar otro aseguramiento, como el Seguro de Salud para la Familia, para proteger al menor.

El aseguramiento es individual e intransferible. El Seguro facultativo tiene validez durante todo el tiempo en que permanezca afiliado como estudiante, como aprendiz en Jóvenes Construyendo el Futuro, o el tiempo determinado por la CFE.

En el caso de los estudiantes, al egresar, solo conservarán su Número de Seguridad Social, el cual podrán seguir usando una vez inicien su vida laboral.

¿Cómo solicitarlo?

Los estudiantes pueden solicitar información del Seguro Facultativo en sus instituciones educativas. De manera general, el primer paso es generar o localizar un Número de Seguridad Social.

Se puede solicitar de manera presencial en la Subdelegación del IMSS que corresponda por su domicilio. Se necesita llevar una identificación oficial, acta de nacimiento y correo electrónico.

También puede realizarse en línea desde el sitio web o la aplicación móvil. En este caso, se requiere de la CURP, un comprobante de domicilio y un correo electrónico.

Una vez que hayas obtenido tu NSS, proporciónalo a tu escuela para que te registren como estudiante en el IMSS

