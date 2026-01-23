Cuándo es el pago de febrero de las pensiones IMSS e ISSSTE y que llega con el aumento 2026

¿Cuándo cae el pago a pensionados del IMSS?

La Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS informó que está programado para el martes 3 de febrero.

Además, la institución gubernamental de salud compartió el calendario completo para el año 2026, el cual queda de la siguiente manera:

- Marzo: lunes 2

- Abril: miércoles 1

- Mayo: lunes 4

- Junio: lunes 1

- Julio: miércoles 1

- Agosto: lunes 3

- Septiembre: martes 1

- Octubre: jueves 1

- Noviembre: lunes 2

- Diciembre: martes 1

(IMSS)

Tipos de pensiones en el IMSS

- Pensión de cesantía en edad avanzada o vejez. Se destina a personas que cumplen 60 años en el primer caso y 65 años en el segundo.

- Pensión de retiro anticipado. Disponible para quienes desean pensionarse antes de los 60 años, siempre que cuenten con recursos suficientes en su cuenta individual.

- Pensión de incapacidad permanente. Aplica cuando un riesgo de trabajo, accidente o enfermedad impide continuar con la actividad laboral.

- Pensión por invalidez. Se concede a la persona asegurada que queda imposibilitada para trabajar. Puede ser temporal o permanente.

- Pensión de orfandad. Beneficia a hijas o hijos de personas aseguradas o pensionadas fallecidas hasta los 15 años, o entre 16 y 25 años si aún estudian.

- Pensión de viudez. Dirigida a la esposa(o) o concubina(o) de la persona asegurada o pensionada fallecida.

- Pensión de ascendientes. Para padre o madre que dependían económicamente del asegurado o pensionado fallecido, siempre que no existan cónyuge, concubina(o) ni hijos con derecho.