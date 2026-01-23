BBVA lanza promoción para que tengas ChatGPT gratis y organices tus finanzas: cómo obtenerlo

El 5 de agosto de 2025, la empresa originaria de Estados Unidos, OpenAI lanzó dos nuevos modelos de IA generativa gratuitos que pueden ser personalizados por los usuarios, para competir con productos similares de compañías de Estados Unidos y China.

El cofundador de OpenAI, propietario del famoso ChatGPT, Sam Altman, aseguró que uno de los modelos puede funcionar en laptops y el otro en teléfonos celulares.

Uno de los modelos alcanzó "el desempeño de 04-mini", la versión reducida de Chat GPT-4o que es el modelo más avanzado de OpenAI. Se trata de un modelo llamado de "peso abierto", como se conoce a aquellos que pueden ser adaptados por el usuario a su conveniencia.

El lanzamiento de los modelos bautizados "gpt-oss-120b" y "gpt-oss-20b" se produce en un momento en que el creador de ChatGPT se ve presionado a compartir el funcionamiento interno de su software para respetar su espíritu original como organización sin fines de lucro.

"De vuelta a cuando comenzamos en 2015, la misión de OpenAI es garantizar que la AGI (Inteligencia General Artificial) beneficie a toda la humanidad", dijo en ese entonces Altman.

Con información de AFP