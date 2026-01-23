La institución financiera BBVA pondrá a disposición de sus clientes en México el acceso a ChatGPT Go, modelo de lenguaje de Inteligencia Artificial (IA) que ofrece la empresa desarrollada por OpenAI. Uno de los objetivos es acercar este tipo de herramientas para mejorar la toma de decisiones, en diversas áreas además de las finanzas personales.
BBVA lanza promoción para que tengas ChatGPT gratis y organices tus finanzas: cómo obtenerlo
“Apoyar decisiones y actividades cotidianas, más allá de las finanzas, con una herramienta diseñada para simplificar tareas, procesar información y respaldar metas personales y profesionales”, informó el banco.
BBVA dio a conocer que será a partir del lunes 26 de enero cuando ponga a disposición de sus 34 millones de clientes la promoción para acceder al que ofrece mayor límite de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y memoria.
“Al término del periodo inicial, los clientes que decidan mantener su suscripción a ChatGPT Go con cargo a su tarjeta de crédito, recibirán una bonificación de 1,000 Puntos BBVA”, destacó el banco en un comunicado.
“En BBVA queremos mantenernos a la cabeza de la innovación digital de la banca en México, a través del uso de los datos y de la tecnología. La inteligencia artificial es una palanca para seguir mejorando la experiencia del cliente y acelerar nuevas capacidades con un enfoque práctico”, destacó el director general de Data y Experiencia Única de BBVA México, Daniel Ordaz Palacios.
¿Cómo acceder a Chat GPT Go?
Los clientes podrán consultar requisitos, criterios de elegibilidad, guía de activación y términos y condiciones a partir del 26 de enero en la siguiente liga: www.bbva.mx
El 5 de agosto de 2025, la empresa originaria de Estados Unidos, OpenAI lanzó dos nuevos modelos de IA generativa gratuitos que pueden ser personalizados por los usuarios, para competir con productos similares de compañías de Estados Unidos y China.
El cofundador de OpenAI, propietario del famoso ChatGPT, Sam Altman, aseguró que uno de los modelos puede funcionar en laptops y el otro en teléfonos celulares.
Uno de los modelos alcanzó "el desempeño de 04-mini", la versión reducida de Chat GPT-4o que es el modelo más avanzado de OpenAI. Se trata de un modelo llamado de "peso abierto", como se conoce a aquellos que pueden ser adaptados por el usuario a su conveniencia.
El lanzamiento de los modelos bautizados "gpt-oss-120b" y "gpt-oss-20b" se produce en un momento en que el creador de ChatGPT se ve presionado a compartir el funcionamiento interno de su software para respetar su espíritu original como organización sin fines de lucro.
"De vuelta a cuando comenzamos en 2015, la misión de OpenAI es garantizar que la AGI (Inteligencia General Artificial) beneficie a toda la humanidad", dijo en ese entonces Altman.
Con información de AFP