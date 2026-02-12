Recibir la aprobación de la visa americana es una gran noticia para las personas que quieren viajar a Estados Unidos, y solo quedan los trámites para su entrega. Hace poco, el gobierno estadounidense actualizó sus políticas de entrega, con más opciones para obtener el documento, incluido el envío a domicilio.
Visa americana a domicilio, ¿es más rápida?: Cómo hacer el trámite
¿Qué hacer después de que me aprobaron la visa?
Las personas que hayan solicitado su visa para Estados Unidos, deben verificar su estatus en el Centro de Solicitud Electrónica Consular (Consular Electronic Application Center, CEAC) con el número de solicitud o caso, el número de pasaporte y las primeras letras del apellido.
Tras tener una respuesta positiva, deberán de mantenerse pendientes de sus medios de contacto, como el correo electrónico, para recibir información sobre cómo y cuándo será entregado el documento.
Si hay un error biográfico o de deletreo, se debe contactar a la embajada o al consulado inmediatamente.
Entrega de la visa
De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, los tiempos de entrega dependen del tipo en que sea emitida. Para las visas en tarjeta, el tiempo estimado es de 3 a 4 semanas, mientras que en estampa en pasaporte es de 5 a 7 días hábiles.
Desde julio del año pasado, la Embajada realizó un cambio en la forma de entrega de las visas:
Primera opción: Recolección en un Centro de Atención al Solicitante (CAS). Esta alternativa es gratis y se hace de manera presencial.
Segunda opción: Entrega en sucursal DHL. Con costo adicional.
Tercera opción: Entrega a domicilio. Con costo adicional y limitado a algunos códigos postales.
La embajada no establece cuánto es el costo adicional por la segunda y tercera opción.
La opción a elegir deberá ser establecida el mismo día en que la visa sea aprobada. Después de este momento, no habrá prórroga y se seleccionará la entrega en un CAS de manera predeterminada, sin opción de cambio.
Si tu visa es aprobada, debes revisar y confirmar tu opción de entrega de acuerdo con el nuevo esquema.— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 3, 2026

⏳ Tiempos estimados de entrega
⏳ Tiempos estimados de entrega
• Visa en tarjeta: 3 a 4 semanas
• Visa estampada en pasaporte: 5 a 7 días hábiles
📍 Opciones de entrega con costo adicional
En la tercera opción, tan pronto como el servicio de mensajería asigna un número de rastreo a cualquier envío relacionado con la solicitud de visa, se envía un correo electrónico automático. Una vez que se asigna un número de rastreo a un envío, el estado de los documentos podrá ser seguido utilizando este sitio web o el sitio web de DHL.
Por su parte, las oficinas de DHL donde realiza los envíos la Embajada de Estados Unidos pueden consultarse en el siguiente enlace: https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/information/courier_dropboxes
Mientras tanto, para recoger el documento en las oficinas, se necesita agendar una cita en el CAS a través de la cuenta realizada para los trámites de solicitud.
¿Cuánto cuesta la visa estadounidense?
Los costos de las visas dependen según el tipo que hayan solicitado. A continuación, los precios en dólares y su equivalencia en pesos mexicanos, según el tipo de cambio de 17.32 pesos por dólar.
185 dólares - 3,204.06 pesos
(B) Visitante: Negocios, Turismo, Tratamiento médico
(C) Tránsito en los EE. UU.
(D) Miembro de tripulación
(F) Estudiante académico
(M) Estudiante no académico/técnico
(I) Medios o periodistas
(J) Visitante de intercambio
(TD/TN) Profesional del TLC
(T) Víctima de trata de personas
(U) Víctima de actividad delictiva
205 dólares - 3,550.44 pesos
(H) Trabajador/empleo temporal o pasantes
(O) Personas con capacidades extraordinarias
(P) Atletas, artistas y animadores
(Q) Visitante de intercambio cultural internacional
(R) Trabajador religioso
(L) Empleado transferido dentro de su empresa
315 dólares - 5,455.55 pesos
(E1) Ciudadano de país con el cual EE. UU. ha firmado tratados
(E2) Ciudadano de país con el cual EE. UU. ha firmado tratados y que hubiera realizado inversiones significativas en los EE. UU.
(E3) Australianos con especialidades profesionales
256 dólares - 4,433.72 pesos
(K) Prometido(a) o cónyuge de un(a) ciudadano/a estadounidense
15 dólares - 259.79 pesos
Pago para Mexicano menor de 15 años solicitando visa de Visitante (B1/B2)