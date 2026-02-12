Visa americana a domicilio, ¿es más rápida?: Cómo hacer el trámite

Entrega de la visa

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, los tiempos de entrega dependen del tipo en que sea emitida. Para las visas en tarjeta, el tiempo estimado es de 3 a 4 semanas, mientras que en estampa en pasaporte es de 5 a 7 días hábiles.

Desde julio del año pasado, la Embajada realizó un cambio en la forma de entrega de las visas:

Primera opción: Recolección en un Centro de Atención al Solicitante (CAS). Esta alternativa es gratis y se hace de manera presencial.

Segunda opción: Entrega en sucursal DHL. Con costo adicional.

Tercera opción: Entrega a domicilio. Con costo adicional y limitado a algunos códigos postales.

La embajada no establece cuánto es el costo adicional por la segunda y tercera opción.

La opción a elegir deberá ser establecida el mismo día en que la visa sea aprobada. Después de este momento, no habrá prórroga y se seleccionará la entrega en un CAS de manera predeterminada, sin opción de cambio.