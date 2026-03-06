¿No puedes ir a una oficina? El SAT atiende por videollamada, pero solo para estos trámites

¿Qué trámites se pueden hacer por la Oficina Virtual?
La Oficina Virtual es un canal de atención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de manera remota y gratuita. A través de ella se puede recibir asesoría y orientación, así como realizar algunos trámites relacionados a la corrección de información personal y entrega de constancias por medio de videollamada con un asesor.
Los servicios ofrecidos son:
- Inscripción en el RFC de personas físicas
- Cambio de domicilio
- Corrección o cambio de nombre
- Corrección o incorporación de CURP
- Entrega de constancias
- Contraseña asistencia virtual
- Orientación fiscal
Cómo registrar una cita
La Oficina Virtual requiere de cita ya que se requiere de atención personal con un asesor del SAT.
1. Ingresa a https://citas.sat.gob.mx/ y da clic en ‘Registrar cita’.
2. Se desplegará un menú con opciones. Elige la que corresponda según tu situación:
- Contribuyente que cuente con RFC
- Inscripción al padrón de contribuyentes Personas Morales
- Inscripción al padrón de contribuyentes Personas Físicas
- Recepción de formas numeradas (marbetes y precintos)
-Adeudos y Créditos Fiscales (Recaudación)
3. En caso de elegir la primera opción (uno de los más comunes), deberás llenar los siguientes campos:
- RFC
- CURP
- Correo electrónico
- Confirmar correo electrónico
4. Acepta los términos y condiciones sobre el uso de cookies y el Aviso de Privacidad y llena el Captcha. Da clic en siguiente.
5. La plataforma se actualizará con un nuevo menú y un calendario para el proceso de generación de cita.
A la izquierda, deberás seleccionar el tipo de servicio que quieres solicitar, la entidad federativa de residencia, y el módulo para solicitar atendido. En este caso, deberás solicitar ‘Oficina Virtual’, y generar la cita.
Mantente pendiente de tu correo electrónico registrado para recibir la confirmación y detalles de tu cita en Oficina Virtual en el acuse, la cual contendrá la liga para la sesión virtual. Verifica que el correo sea de avisocitas@sat.gob.mx