¿No puedes ir a una oficina? El SAT atiende por videollamada, pero solo para estos trámites

El SAT cuenta con una Oficina Virtual para realizar diferentes trámites con atención de servidores públicos sin tener que salir de casa. Solo se necesita agendar una cita.
vie 06 marzo 2026 01:57 PM
oficina-virtual-sat.png
Oficina Virtual es un canal de atención remota del SAT para realizar trámites, recibir asesoría y orientación en línea a través de una videollamada con personas asesoras del SAT en tiempo real. (phakphum patjangkata / iStock - Gemini)

Para ser atendido por un asesor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no se necesita acudir a los módulos de atención. Varios trámites ya están disponibles a través de la Oficina Virtual, una alternativa que reduce el tiempo dedicado a estar al día con la autoridad fiscal, ya que no se realizarán los traslados y hay menos tiempo de espera.

Sin embargo, sí se necesita realizar una cita como si se fuera a una oficina, y seguir un procedimiento para recibir la atención en tiempo real a través de una videollamada.

Si necesitas realizar un trámite con el SAT, quizá se puede resolver de esta manera.

¿Qué trámites se pueden hacer por la Oficina Virtual?

La Oficina Virtual es un canal de atención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de manera remota y gratuita. A través de ella se puede recibir asesoría y orientación, así como realizar algunos trámites relacionados a la corrección de información personal y entrega de constancias por medio de videollamada con un asesor.

Los servicios ofrecidos son:

- Inscripción en el RFC de personas físicas
- Cambio de domicilio
- Corrección o cambio de nombre
- Corrección o incorporación de CURP
- Entrega de constancias
- Contraseña asistencia virtual
- Orientación fiscal

Cómo registrar una cita

La Oficina Virtual requiere de cita ya que se requiere de atención personal con un asesor del SAT.

1. Ingresa a https://citas.sat.gob.mx/ y da clic en ‘Registrar cita’.

2. Se desplegará un menú con opciones. Elige la que corresponda según tu situación:

- Contribuyente que cuente con RFC
- Inscripción al padrón de contribuyentes Personas Morales
- Inscripción al padrón de contribuyentes Personas Físicas
- Recepción de formas numeradas (marbetes y precintos)
-Adeudos y Créditos Fiscales (Recaudación)

3. En caso de elegir la primera opción (uno de los más comunes), deberás llenar los siguientes campos:

- RFC
- CURP
- Correo electrónico
- Confirmar correo electrónico

4. Acepta los términos y condiciones sobre el uso de cookies y el Aviso de Privacidad y llena el Captcha. Da clic en siguiente.

5. La plataforma se actualizará con un nuevo menú y un calendario para el proceso de generación de cita.

A la izquierda, deberás seleccionar el tipo de servicio que quieres solicitar, la entidad federativa de residencia, y el módulo para solicitar atendido. En este caso, deberás solicitar ‘Oficina Virtual’, y generar la cita.

Mantente pendiente de tu correo electrónico registrado para recibir la confirmación y detalles de tu cita en Oficina Virtual en el acuse, la cual contendrá la liga para la sesión virtual. Verifica que el correo sea de avisocitas@sat.gob.mx

Antes de tu cita, deberás enviar la documentación digitalizada necesaria en el apartado de Consultar / Gestionar cita o al correo electrónico: oficina.virtual@sat.gob.mx

Antes y durante tu cita

Deberás conectarte 10 minutos antes de la hora de tu cita desde la liga a la sesión de videollamada que está en el acuse. Asegúrate de tener acceso a la sesión y verifica tu internet antes de la cita.

Ingresa tu nombre igual a como lo registraste, activa cámara y micrófono y espera a que te permitan el acceso.

En caso de dudas, puedes acceder al sitio de Oficina Virtual del SAT.

Catálogo de servicios para citas en el SAT

Si prefieres recibir atención presencial en un módulo del SAT, el proceso de solicitud de cita es el mismo. El sistema permite elegir los siguientes trámites y servicios para agendar:

- e.firma de personas físicas
- e.firma renovación y revocación de personas físicas
- Actualizaciones y servicios al RFC para personas físicas
- Declaración anual salarios
- Mi contabilidad actividades empresariales y profesionales
- Mi contabilidad arrendamiento
- Actualizaciones y servicios al RFC
- Declaración anual
- Regularización de obligaciones
- Régimen de Incorporación Fiscal
- Cambio de domicilio
- Orientación fiscal
- Cobranza
- Atención de requerimientos
- Contraseña asistencia virtual
- Cambio de domicilio oficina virtual
- Resico personas físicas
- Declaración Anual Salarios Oficina
- Declaración anual Resico Oficinas
- Entrega de constancias
- Corrección o incorporación de CURP
- Corrección o cambio de nombre

También se puede generar una cita por el servicio telefónico MarcaSAT. Solo debes marcar al teléfono 55 627 22 728 y presionar el botón 2 de la contestadora para realizar alguno de los siguientes trámites:

- Estatus de solicitud en SAT ID.
- Obtener Constancia de Situación Fiscal.
- Información sobre firma electrónica, contraseña y Cédula de Identificación Fiscal e Incorporación al RFC.
- Orientación sobre obligaciones fiscales.
- Información sobre comercio exterior.
- Quejas, denuncias, sugerencias o aclaraciones.

