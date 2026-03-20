¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual del SAT?

¿Quienes deben presentar la declaración del SAT?

En el caso de las personas físicas, la obligatoriedad de presentar la declaración responde al tipo de régimen fiscal adscrito, o de situaciones particulares sobre los ingresos generados en el ejercicio fiscal.

Sueldos y salarios

- Cuando los ingresos provienen de, con el que se terminó la relación laboral antes del 31 de diciembre.- Si se obtuvieron ingresos de- Si trabajaron paraal mismo tiempo.- Si losprovienen delo de personas no obligadas a retener.- Si se obtuvieronpor- Si la totalidad de los ingresos anuales porexcede los 400,000 pesos.

Por poner ejemplos puntuales, si “Alejandra” dejó de trabajar el 1 de diciembre de 2025, y recibió una indemnización, debe presentar declaración. De la misma manera que si Pedro ejerció dos trabajos de media jornada en sitios diferentes.

Servicios Profesionales: Personas que obtienen ingresos por cuenta propia y generan comprobantes por honorarios, o freelance.

Actividades Empresariales: Personas que ejercen actividades empresariales. Incluyen:

- Plataformas tecnológicas

- Región fronteriza

- Régimen de Incorporación Fiscal (FIF) con coeficiente de utilidad

Arrendamiento: Personas que reciban ingresos por cobrar rentas de algún inmueble (departamento, casa o local comercial).

Intereses o dividendos

Enajenación de bienes: Si vendieron algún bien.

¡Prepárate para tu Declaración Anual 2025 de personas!



🔐 Asegúrate de que tu Contraseña o e.firma estén vigentes.



Si necesitas actualizarlas o generarlas, hazlo con anticipación.



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¿Quienes pueden elegir por no hacerla?

De acuerdo con el SAT , las personas que no están obligadas a presentar declaración anual serán aquellas que coincidan con las siguientes situaciones:

- Quienes obtuvieron ingresos por salarios de un solo empleador, siempre y cuando no excedan de 400,000 pesos en el ejercicio fiscal.

- Quienes obtuvieron ingresos por salarios de un solo empleador, e intereses reales, no mayores a 400,000 pesos, y los intereses no hayan excedido de los 100,000 pesos en el ejercicio.