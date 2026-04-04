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Finanzas Personales

El seguro médico se convierte en una necesidad, aprende a identificar sus beneficios

Más de 14 millones de mexicanos cuentan con seguros de gastos médicos, que implica un financiamiento superior a los 117,000 mdp al año en atención médica privada y evita que familias pierdan su patrimonio.
sáb 04 abril 2026 08:07 AM
Manual de seguro médico en México: las claves para entender sus beneficios y los tipos que hay iStock

La administración del dinero es todo un arte para las personas, pues implica la planeación y distribución de los recursos, así como la previsión de posibles contingencias que puedan afectar el bolsillo. Y es en este proceso donde deben considerarse los temas de salud, pues un accidente o enfermedad puede significar un fuerte desembolso que dañaría de manera importante las finanzas personales.

Una buena alternativa es contratar un seguro médico, pues este instrumento financiero sería en gran ayuda en caso de enfrentar los altos gastos para la atención médica, tratamiento e incluso una hospitalización.

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La importancia del seguro médico en el país es tan alta que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) presentó recientemente ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma integral en seguros de gastos médicos, con el objetivo de atender las necesidades de la población, especialmente de los adultos mayores, sin comprometer la estabilidad del sistema.

La AMIS señala que los costos médicos privados crecen entre 14% y 16% anual, muy por encima de la inflación general, y que cualquier ajuste legal debe considerar criterios técnicos para no afectar la solvencia del sistema ni a los asegurados.

¿Cuántos seguros de salud existen?

Más de 14 millones de mexicanos cuentan con seguros de gastos médicos , que implica un financiamiento superior a los 117,000 millones de pesos al año en atención médica privada y evita que familias tengan que vender patrimonio ante enfermedades graves.

En el mercado existen diferentes tipos de seguro que pueden contratarse, siendo los más comunes:

1. Seguro de Gastos Médicos Mayores: cubre enfermedades o accidentes que requieren hospitalización, hasta el límite de la suma asegurada .Entre los servicios que ofrece están apoyo financiero para atención médica, gastos hospitalarios, pago de consultas, análisis clínicos y medicamentos.

Es importante mencionar que debes cubrir el coaseguro y el deducible al hacer uso de sus servicios.

2. Seguro de Salud: se enfoca en prevenir enfermedades mediante el pago de consultas especializadas, chequeos y en caso de algún padecimiento, apoyo en su tratamiento, como revisiones, exámenes clínicos y medicamentos, dependiendo su cobertura.

3. Seguro de Accidentes Personales: de sufrir un percance o accidente, este seguro cubre los gastos hospitalarios del asegurado y en caso de su fallecimiento, brinda a los beneficiarios apoyo económico.

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Palabras clave que debes saber antes de contratar un seguro

Si entre tus planes está el contratar un seguro médico es importante que conozcas bien los siguientes términos:

-Prima: lo que pagas por tu seguro.

-Deducible: es la cantidad específica que tú cubres antes de que el seguro empiece a pagar.

-Coaseguro: el porcentaje que compartes con la aseguradora después del deducible.

-Suma asegurada: el monto máximo de gastos médicos que cubre tu seguro.

-Red hospitalaria: los hospitales y médicos con los que puedes atenderte.

-Cobertura: Define qué enfermedades, tratamientos y servicios están incluidos en tu póliza.

-Tiempos de espera: Es el periodo que debes esperar después de contratar tu seguro de Gastos Médicos Mayores para que algunas enfermedades o tratamientos empiecen a estar cubiertos.Estos tiempos existen para que el seguro no se contrate solo cuando la persona ya sepa que necesita un tratamiento específico, por ejemplo, si se contrata un seguro hoy y dentro de 3 meses se necesita una cirugía, pero esta tiene un tiempo de espera de 12 meses. ¿Qué pasa? El seguro no la cubre, porque todavía no ha pasado el tiempo necesario.

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¿Cómo funciona un seguro médico?

Es importante aclarar que un seguro médico no cubre la totalidad de los gastos, pero sí la mayor parte. A continuación te ponemos un ejemplo de acuerdo a información de Banorte:

Se contrata un seguro con las siguientes condiciones:

-Suma asegurada: alta
-Deducible: 10,000 pesos
-Coaseguro: 10%

Sucede un percance que requiere hospitalización y la cuenta total es de 100,000 pesos, por lo que así se dividirán los pagos:

-Primero pagas el deducible: Tú cubres los primeros $10,000.
- Después entra el coaseguro:
-Quedan 90,000 pesos, de ese monto:
-Tú pagas el 10% = 9,000 pesos.
-La aseguradora paga el 90% = 81,000 pesos.

Total que pagas tú: 10,000 pesos (deducible) + 9,000 pesos (coaseguro) = 19,000 pesos
Total que paga el seguro: 81,000 pesos.

Bajo este escenario y si no tuvieras un seguro médico estarías cubriendo los 100,000 pesos.

Es decir, el seguro no elimina el gasto total, pero sí evita que pagues gran parte de la hospitalización.

¿Qué se puede deducir de impuestos?

El SAT señala que los gastos que puedes deducir de impuestos en tu declaración anual son aquellos que están relacionados con la atención médica; desde consultas y medicamentos hasta hospitalizaciones y cirugías. Incluyen honorarios médicos, análisis de laboratorio, estudios de imagen, medicamentos recetados durante la hospitalización, y gastos de hospitalización como uso de quirófano, anestesia y recuperación, entre otros.

Todos estos gastos también pueden ser deducibles cuando sean para el cónyuge o persona con quien vive en concubinato, padres, abuelos, hijos y nietos, mientras no perciban ingresos iguales o mayores a 41,274 pesos en el ejercicio 2025.

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