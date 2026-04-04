La importancia del seguro médico en el país es tan alta que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) presentó recientemente ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma integral en seguros de gastos médicos, con el objetivo de atender las necesidades de la población, especialmente de los adultos mayores, sin comprometer la estabilidad del sistema.

La AMIS señala que los costos médicos privados crecen entre 14% y 16% anual, muy por encima de la inflación general, y que cualquier ajuste legal debe considerar criterios técnicos para no afectar la solvencia del sistema ni a los asegurados.

¿Cuántos seguros de salud existen?

Más de 14 millones de mexicanos cuentan con seguros de gastos médicos , que implica un financiamiento superior a los 117,000 millones de pesos al año en atención médica privada y evita que familias tengan que vender patrimonio ante enfermedades graves.

En el mercado existen diferentes tipos de seguro que pueden contratarse, siendo los más comunes:

1. Seguro de Gastos Médicos Mayores: cubre enfermedades o accidentes que requieren hospitalización, hasta el límite de la suma asegurada .Entre los servicios que ofrece están apoyo financiero para atención médica, gastos hospitalarios, pago de consultas, análisis clínicos y medicamentos.

Es importante mencionar que debes cubrir el coaseguro y el deducible al hacer uso de sus servicios.

2. Seguro de Salud: se enfoca en prevenir enfermedades mediante el pago de consultas especializadas, chequeos y en caso de algún padecimiento, apoyo en su tratamiento, como revisiones, exámenes clínicos y medicamentos, dependiendo su cobertura.

3. Seguro de Accidentes Personales: de sufrir un percance o accidente, este seguro cubre los gastos hospitalarios del asegurado y en caso de su fallecimiento, brinda a los beneficiarios apoyo económico.