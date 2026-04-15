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Finanzas Personales

¿Trabajas para una empresa del extranjero? El SAT también exige el pago de tus impuestos

Freelancers y empleados remotos deben elegir régimen fiscal, facturar ingresos en dólares y evitar multas; el ISR puede acreditarse si ya se pagó en el extranjero.
mié 15 abril 2026 04:55 AM
Si trabajo para una empresa extranjera y vivo en México, ¿debo declarar impuestos al SAT?
“La residencia fiscal es lo que determina las obligaciones del contribuyente”, explicó Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). (Filmstax/Getty Images/iStockphoto)

Trabajar a distancia cada vez es más común, incluso para empresas que no están en México. Como Joel, diseñador gráfico que comenzó a colaborar como freelance para una compañía estadounidense de bienes raíces mientras él reside en la Ciudad de México.

Ser freelance o trabajador remoto puede ser una alternativa atractiva para acceder a empresas en el extranjero sin viajar y tener sueldos competitivos. Pero con ello viene otro proceso: pagar impuestos.

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Uno de los principales errores de los trabajadores remotos es asumir que si el dinero se paga en el extranjero, México no tiene injerencia. De acuerdo con Allen Saracho Carrillo, integrante de la Comisión Fiscal Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), todas las personas residentes en México que reciban ingresos, “sin importar de dónde provengan”, deben de reportarlos y pagar impuestos.

“La residencia fiscal es lo que determina las obligaciones del contribuyente”, dijo por su parte Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Esto aplica tanto para empleados de empresas extranjeras como para prestadores de servicios independientes o personas con ingresos mixtos (rentas e intereses).

Joel tiene dos contratos: uno con la empresa y otro a tres partes (la empresa, un intermediario y él). El intermediario se encarga de procesar los pagos y asegurarse del cumplimiento fiscal de ambas partes. ¿Qué tiene que comprobar? Que no resida en Estados Unidos para no pagar impuestos en ese lado de la frontera y poder recibir el salario íntegro.

Después de la comprobación, el intermediario realiza el pago de su sueldo quincenal en dólares en una cuenta bancaria extranjera, Joel puede disponer del dinero y convertirlo a pesos. Después, le toca la tarea de ajustar cuentas con el SAT .

Los impuestos en México ya son completamente mi responsabilidad
Joel Arango, testimonio para Expansión

Cómo pagar impuestos si trabajo para una empresa extranjera

De acuerdo con los entrevistados, las personas que trabajan para compañías extranjeras y residen en México tienen opciones para cumplir con su tributación. Y en general deben estar en el régimen fiscal adecuado:

a) Sueldos y Salarios.
b) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Servicios Profesionales.
c) Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

Régimen de Servicios Profesionales y Resico

Ambos regímenes funcionan para personas que trabajen como freelancer . La ventaja de Resico es que tiene bajas tasas de ISR, pero se necesita cumplir con ciertos requisitos para pertenecer en este esquema, como ganar menos de 3.5 millones de pesos al año.

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En estos casos, Colín Mosqueda, del CPPM, indicó que para comprobar los ingresos se deben emitir facturas, como las de los pagos por honorarios. Para ello se requiere de un RFC genérico para el extranjero, pues la empresa al no tener residencia en México tampoco tiene registro ante el SAT.

Según la regla 2.7.1.23 de la Miscelánea Fiscal 2026, la clave genérica para operaciones efectuadas con residentes en el extranjero es XEXX010101000.

El SAT cuenta con un documento llamado Anexo 20. Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet , en el cual explica la forma en que debe realizarse una factura de este tipo en su plataforma.

Joel está dado de alta en el esquema Resico, y dijo que por su cuenta aprendió a hacer sus facturas quincenales desde el portal del SAT. En entrevista, señaló un aspecto fundamental a considerar: si el pago es en dólares.

Al hacer sus comprobantes, debe precisar que recibió ingresos en moneda extranjera y después convertir la cantidad a pesos mexicanos, según el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de un día anterior.

“Es importante usar el tipo de cambio oficial, no el del banco”, recalcó el diseñador.

Tras emitir las facturas electrónicas también se deben hacer los pagos provisionales al SAT con las tasas de ISR para la retención. Él paga el 1.1%.

Sueldos y Salarios

Se aplica principalmente a cuando existe una relación de subordinación con la empresa extranjera. Para el integrante del IMCP, Saracho Carrillo, a diferencia de un empleo en México, donde el patrón es el que retiene impuestos automáticamente de la nómina, aquí la carga administrativa recae en la persona trabajadora: “Vas a tener que autodeclarar todo el ingreso y el SAT no te va a tomar nada a cuenta, a menos que tú lo reportes”.

La empresa puede transferir la nómina al empleado, sin retenciones. Posteriormente, la persona trabajadora tendrá que declararlo y pagar la tasa efectiva.

Este es el caso de Cecilia, quien trabaja de forma remota para una empresa de bienes raíces en Estados Unidos. Ella tributa como Sueldos y Salarios, e informa sus ingresos a través de la Declaración Anual, con apoyo de un contador de su confianza.

Tengo que declarar mis propios ingresos como si fuera tipo freelancer (...) El porcentaje que pago se mantiene dentro del rango de sueldos y salarios
Cecilia G, testimonio para Expansión

“Cuando llegue la declaración anual, vas a tener que pagar todos los impuestos por los ingresos que obtuviste”, explicó el contador.

Cecilia ahorra una parte de cada uno de sus pagos para tener el dinero disponible cuando realiza la declaración de abril y pague el ISR anual.

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¿Y si la empresa ya hizo retenciones?

“Muchos contribuyentes creen que si ya pagaron impuestos afuera ya no deben declarar en México, y eso es incorrecto”, dijo Colín Mosqueda, del CCPM.

Esta situación no significa que se debe pagar dos veces impuestos porque es posible validarlos siempre que pueda comprobarse.

“El impuesto pagado en el extranjero se puede acreditar para evitar la doble tributación”, según el especialista.

“El SAT no te va a tomar nada a cuenta de impuestos pagados en el extranjero, a menos que tú lo reportes”, complementó por su parte Saracho Carrillo, miembro del IMCP.

México tiene acuerdos con varios países para evitar la doble tributación, que pueden reducir o definir en qué países deben pagar los impuestos. Sin embargo, su aplicación no es sencilla, y se requiere un análisis de cada caso, y de preferencia de la guía de un contador especializado.

Del SAT no se salvan

Los especialistas entrevistados coincidieron en la importancia de declarar los ingresos extranjeros, ya que no es una opción omitir la obligación. El SAT tiene mecanismos para hacerse llegar información de instituciones financieras y de transferencias internacionales.

“Pensar que no vas a ser detectado hoy es un riesgo que no recomiendo tomar”, dice Saracho Carrillo.

No reportar los ingresos puede derivar en multas, recargos o problemas fiscales en el futuro. Ante ello, los especialistas señalaron las siguientes recomendaciones para quienes deciden realizar trabajo remoto para empresas extranjeras:

- Definir correctamente tu régimen fiscal.
- Llevar control de ingresos.
- Guardar comprobantes de pagos y retenciones.
- Revisar el visor de nómina, de deducciones personales y el sistema de facturación del SAT para monitorear que toda la información sea correcta.
- Consultar a un contador con experiencia internacional.

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Servicio de Administración Tributaria (SAT) Impuestos Mercado de trabajo

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