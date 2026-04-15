Si trabajo para una empresa extranjera y vivo en México, ¿debo declarar impuestos al SAT?

En estos casos, Colín Mosqueda, del CPPM, indicó que para comprobar los ingresos se deben emitir facturas, como las de los pagos por honorarios. Para ello se requiere de un RFC genérico para el extranjero, pues la empresa al no tener residencia en México tampoco tiene registro ante el SAT.

Según la regla 2.7.1.23 de la Miscelánea Fiscal 2026, la clave genérica para operaciones efectuadas con residentes en el extranjero es XEXX010101000.

El SAT cuenta con un documento llamado Anexo 20. Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet , en el cual explica la forma en que debe realizarse una factura de este tipo en su plataforma.

Joel está dado de alta en el esquema Resico, y dijo que por su cuenta aprendió a hacer sus facturas quincenales desde el portal del SAT. En entrevista, señaló un aspecto fundamental a considerar: si el pago es en dólares.

Al hacer sus comprobantes, debe precisar que recibió ingresos en moneda extranjera y después convertir la cantidad a pesos mexicanos, según el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de un día anterior.

“Es importante usar el tipo de cambio oficial, no el del banco”, recalcó el diseñador.

Tras emitir las facturas electrónicas también se deben hacer los pagos provisionales al SAT con las tasas de ISR para la retención. Él paga el 1.1%.

Sueldos y Salarios

Se aplica principalmente a cuando existe una relación de subordinación con la empresa extranjera. Para el integrante del IMCP, Saracho Carrillo, a diferencia de un empleo en México, donde el patrón es el que retiene impuestos automáticamente de la nómina, aquí la carga administrativa recae en la persona trabajadora: “Vas a tener que autodeclarar todo el ingreso y el SAT no te va a tomar nada a cuenta, a menos que tú lo reportes”.

La empresa puede transferir la nómina al empleado, sin retenciones. Posteriormente, la persona trabajadora tendrá que declararlo y pagar la tasa efectiva.

Este es el caso de Cecilia, quien trabaja de forma remota para una empresa de bienes raíces en Estados Unidos. Ella tributa como Sueldos y Salarios, e informa sus ingresos a través de la Declaración Anual, con apoyo de un contador de su confianza.

Tengo que declarar mis propios ingresos como si fuera tipo freelancer (...) El porcentaje que pago se mantiene dentro del rango de sueldos y salarios Cecilia G, testimonio para Expansión

“Cuando llegue la declaración anual, vas a tener que pagar todos los impuestos por los ingresos que obtuviste”, explicó el contador.

Cecilia ahorra una parte de cada uno de sus pagos para tener el dinero disponible cuando realiza la declaración de abril y pague el ISR anual.