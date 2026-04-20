Pensión del ISSSTE de mayo 2026: cuándo pagan y cómo descargar el talón de pago para jubilados

La Ley del ISSSTE establece que después de que los trabajadores que tengan derecho a esta prestación ya sea por edad o años de servicio, y que se hayan entregado la documentación completa, se le entregará el documento de “Concesión de pensión201D por Edad y Tiempo de Servicios”.

Se prevé que en 10 días hábiles reciban en su cuenta bancaria, el primer pago de tu pensión mediante dispersión electrónica.

¿Cómo obtener el talón de pago del ISSSTE?

Da clic en este enlace para consultar la guía completa y puedas descargar el talón de pago.

1.- Ingresar a la página oficial en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/issste

2.- En el menú principal dirigirse a “Acciones y programas”.

3.- Dirígete a “Servicios en Línea del ISSSTE”.

4.- Da clic en “Comprobantes de pago a pensionados” y elige la opción por “Tiempo de servicio” o por “Riesgos de Trabajo”.

5.- Se debe colocar el número del pensionado o pensionada. Código de deudo, año y mes. El ISSSTE recuerda que se pueden imprimir comprobantes de pago a partir del año 2001.

¿Cómo saber el número de deudo?

000 – Directos

300 -Diferentes grupos familiares

100 – Viudez

800 – Ascendencia (Padre)

900 – Ascendencia (Madre)

200 – Concubinato

091 – Pensión Alimenticia

6.- Da clic en buscar.

7.- Aparecerá el comprobante de pago y se podrá guardar o descargar.