Pensión del ISSSTE de mayo 2026: cuándo pagan y cómo descargar el talón de pago para jubilados

Los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reciben la dispersión de su dinero mensualmente, y de acuerdo con el calendario oficial, el siguiente pago será el correspondiente a mayo, por lo que es importante conocer la fecha exacta para que puedas planificar tus gastos.
El ISSSTE anuncia depósito de pensiones para mayo 2026
¿Cuándo será el pago de mayo?
El ISSSTE realiza los pagos de la pensión en los últimos días hábiles del mes anterior inmediato. Las únicas excepciones a esta regla son las entregas de aguinaldo. El pago de mayo se realizará el miércoles 29 de abril.
Fechas de los siguientes pagos:
- 29 de mayo
- 29 de junio
- 30 de julio
- 28 de agosto
- 30 de septiembre
- 29 de octubre
- 27 de noviembre
Trámite para jubilación
A las trabajadores que deseen iniciar con los trámites para su jubilación, el ISSSTE recomienda iniciarlo en las oficinas de la institución de salud presentando los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente del derechohabiente (INE, pasaporte o cédula profesional). (original).
- Estado de cuenta o contrato bancario vigente, a nombre del extrabajador, en el que se visualice el número de cuenta y CLABE Interbancaria, ya que el primer pago de pensión y los subsecuentes realizaran mediante transferencia electrónica. (original y copia).
Si corresponde a la Institución Bancaria Banamex, será necesario copia del plástico por la parte de enfrente).
- Opcional, último comprobante de pago del Trabajador (a) o constancia de percepciones deducciones de la última quincena que laboró es conveniente para corroborar la última percepción recibida, y el cálculo de su cuota sea la que corresponda. (copia).
La Ley del ISSSTE establece que después de que los trabajadores que tengan derecho a esta prestación ya sea por edad o años de servicio, y que se hayan entregado la documentación completa, se le entregará el documento de “Concesión de pensión201D por Edad y Tiempo de Servicios”.
Se prevé que en 10 días hábiles reciban en su cuenta bancaria, el primer pago de tu pensión mediante dispersión electrónica.
¿Cómo obtener el talón de pago del ISSSTE?
Da clic en este enlace para consultar la guía completa y puedas descargar el talón de pago.
1.- Ingresar a la página oficial en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/issste
2.- En el menú principal dirigirse a “Acciones y programas”.
3.- Dirígete a “Servicios en Línea del ISSSTE”.
4.- Da clic en “Comprobantes de pago a pensionados” y elige la opción por “Tiempo de servicio” o por “Riesgos de Trabajo”.
5.- Se debe colocar el número del pensionado o pensionada. Código de deudo, año y mes. El ISSSTE recuerda que se pueden imprimir comprobantes de pago a partir del año 2001.
¿Cómo saber el número de deudo?
000 – Directos
300 -Diferentes grupos familiares
100 – Viudez
800 – Ascendencia (Padre)
900 – Ascendencia (Madre)
200 – Concubinato
091 – Pensión Alimenticia
6.- Da clic en buscar.
7.- Aparecerá el comprobante de pago y se podrá guardar o descargar.