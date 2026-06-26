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Finanzas Personales

Cómo evitar que la pasión futbolera se convierta en una deuda

Javier Salmerón, Co-Country Manager de Bravo México, señaló que el entusiasmo por ser testigo de la justa futbolística de 2026 puede llevar a los aficionados a tomar decisiones financieras impulsivas.
vie 26 junio 2026 04:51 PM
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Presentado por: Bravo México
Aficionados en un partido de futbol
La mayoría de los asistentes a la competencia de naciones piensa recurrir a algún instrumento de crédito para financiar la experiencia. (Sibrapid/Shutterstock / Sibrapid)

La emoción de asistir a una competencia deportiva internacional es una experiencia única para millones de personas. Sin embargo, detrás de esa ilusión de viajar a las sedes y conseguir boletos, existe el riesgo de afectar la estabilidad económica.

Por ello, la educación financiera juega un papel fundamental para distinguir entre un gasto presupuestado y una carga difícil de manejar durante meses o incluso años.

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Por ejemplo, Javier Salmerón, Co-Country Manager de Bravo México, afirmó que el torneo que se está celebrando en México influye en el comportamiento de los consumidores, según se desprende de los resultados de la encuesta más reciente realizada por Bravo.

“Observamos que el 62% de los asistentes piensa recurrir a algún instrumento de crédito para financiar la experiencia, lo que muestra una fuerte disposición a priorizar la vivencia del evento por encima de la planeación”, explicó el ejecutivo.

Aunque reconoce que este comportamiento es comprensible desde la perspectiva de la pasión futbolera, considera que también refleja una oportunidad para fortalecer la cultura de prevención y el uso estratégico del crédito.

La importancia de conocer la capacidad real de pago

Uno de los principales errores ante un evento de esta magnitud es no realizar un diagnóstico financiero. Por ello, Salmerón recomendó a los aficionados que, antes de comprometer recursos, analicen sus ingresos, gastos fijos y obligaciones existentes.

La importancia de dicha evaluación es evidente, si se considera que el 41% de los encuestados estiman gastar más de 60,000 pesos para asistir al campeonato de futbol más importante del mundo. En este escenario, advirtió el entrevistado, utilizar crédito sin una estrategia puede ser el inicio de un problema económico.

Por otra parte, detalló que entre las principales señales de alerta destacan depender del crédito para cubrir gastos cotidianos, acumular diferentes fuentes de financiamiento al mismo tiempo o identificar el riesgo de generar deudas difíciles de administrar posteriormente.

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De hecho, el 43% de los participantes en la encuesta de Bravo admitió que la competencia deportiva incluso deriva nuevas obligaciones, sobre todo porque uno de cada dos asistentes contempla viajar a otro país para seguir el torneo.

Lo anterior implica gastos en diferentes monedas y una mayor complejidad para controlar el presupuesto. Por esta razón, Salmerón consideró que la verdadera prueba financiera para muchos aficionados comenzará después del silbatazo final.

¿Cómo se vivirá la resaca financiera del futbol?

Para evitar este escenario, el especialista de Bravo recomendó que, antes de realizar cualquier compra, se debe definir un presupuesto total y considerar todos los gastos, no únicamente el costo de los boletos.

“También es recomendable diversificar estrategias, como lo hace el 48% de los encuestados que han decidido generar ingresos extra, lo cual puede ayudar a equilibrar el impacto financiero”, añadió.

Para quienes ya realizaron compras con tarjetas de crédito sin una planeación adecuada, la recomendación es actuar de inmediato. Se puede empezar por revisar el nivel total de endeudamiento, las tasas de interés aplicables y establecer una estrategia de pagos que permita reducir el monto final.

En el caso de las deudas que han superado la capacidad real, las personas deben recibir asesoría especializada. En este contexto, Salmerón explicó que alternativas como Bravo , permiten reorganizar las obligaciones financieras y construir un plan de liquidación a la medida.

“El objetivo es que una experiencia no termine afectando su tranquilidad el resto del año. La pasión por el futbol puede disfrutarse plenamente cuando existe responsabilidad detrás de cada decisión”, concluyó.

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Deportes Tarjeta de Crédito

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