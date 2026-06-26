Cómo evitar que la pasión futbolera se convierta en una deuda

Por ejemplo, Javier Salmerón, Co-Country Manager de Bravo México, afirmó que el torneo que se está celebrando en México influye en el comportamiento de los consumidores, según se desprende de los resultados de la encuesta más reciente realizada por Bravo.

“Observamos que el 62% de los asistentes piensa recurrir a algún instrumento de crédito para financiar la experiencia, lo que muestra una fuerte disposición a priorizar la vivencia del evento por encima de la planeación”, explicó el ejecutivo.

Aunque reconoce que este comportamiento es comprensible desde la perspectiva de la pasión futbolera, considera que también refleja una oportunidad para fortalecer la cultura de prevención y el uso estratégico del crédito.

La importancia de conocer la capacidad real de pago

Uno de los principales errores ante un evento de esta magnitud es no realizar un diagnóstico financiero. Por ello, Salmerón recomendó a los aficionados que, antes de comprometer recursos, analicen sus ingresos, gastos fijos y obligaciones existentes.

La importancia de dicha evaluación es evidente, si se considera que el 41% de los encuestados estiman gastar más de 60,000 pesos para asistir al campeonato de futbol más importante del mundo. En este escenario, advirtió el entrevistado, utilizar crédito sin una estrategia puede ser el inicio de un problema económico.

Por otra parte, detalló que entre las principales señales de alerta destacan depender del crédito para cubrir gastos cotidianos, acumular diferentes fuentes de financiamiento al mismo tiempo o identificar el riesgo de generar deudas difíciles de administrar posteriormente.