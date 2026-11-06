Noviembre llega con pagos, pensiones, aguinaldos y descuentos del Buen Fin: estas son las fechas clave de la temporada

¿Qué pagos habrán en noviembre?

Aguinaldo a pensionados del IMSS e ISSSTE

Aquellas personas que reciben una pensión por parte del IMSS o del ISSSTE serán las primeras en recibir el pago de su aguinaldo.

En el caso del IMSS, el pago se suele realizar el mismo día en el que se deposita el monto correspondiente a la pensión del mes, que para este 2026 fue el martes 3 de noviembre. Por ello, aquellas personas pensionadas bajo la Ley 73 que sí tienen derecho a esta prestación ya pueden consultar su estado de cuenta para verificar si su aguinaldo fue pagado en tiempo y forma.

Por su parte, las personas con pensión ISSSTE reciben su aguinaldo en dos dispersiones, con la primera entregándose en la primera quincena de noviembre, justo entre el día 10 y el 15. Además, el pago de la segunda parte se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre junto con el pago de la pensión mensual correspondiente a diciembre.

Es importante recordar que la cantidad que se reciba de aguinaldo dependerá del régimen bajo el que las personas se encuentren, así como el monto de la pensión que reciben cada mes.

Aguinaldo a trabajadores del sector público

En cuanto a los trabajadores y trabajadoras activos dentro del sector público y al servicio del estado, el pago también se divide en dos partes, teniendo como fecha límite para la primera dispersión el día 15 de diciembre. Sin embargo, este primer pago se suele realizar con frecuencia entre el 10 y el 15 de noviembre, justo en los días previos al inicio del Buen Fin.

En cuanto al pago de la segunda parte, puede realizarse durante el mes de diciembre o a más tardar en la primera quincena de enero del 2027.

Cabe recordar que las y los trabajadores del sector privado tienen hasta el 20 de diciembre para recibir el pago de su aguinaldo, por lo que las empresas suelen esperar hasta los últimos días permitidos para realizar las dispersiones.