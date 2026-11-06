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Finanzas Personales

Noviembre llega con pagos, pensiones, aguinaldos y descuentos del Buen Fin: estas son las fechas clave de la temporada

El penúltimo mes del año será uno de los más activos en cuanto a finanzas personales, pues diversos pagos llegarán justo a tiempo para aprovechar los descuentos del Buen Fin e iniciar con las compras navideñas.
vie 06 noviembre 2026 09:03 AM
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Billetes mexicanos de 500, 200 y 100 pesos acumulados en un montón.
Noviembre traerá pagos importantes para trabajadores y pensionados, pero también será la oportunidad de realizar compras con precios especiales. (juliangvm! en Pixabay )

Con la llegada de noviembre y el final de las fiestas de Día de Muertos, ha comenzado la recta final del 2026, marcada por el periodo de compras navideñas. Sin embargo, noviembre también llega con una de las temporadas más esperadas por trabajadores y pensionados, pues en estos días miles de personas recibirán el pago de su aguinaldo .

Además, algunos de los Programas para el Bienestar más importantes a nivel nacional también estarán realizando su última dispersión.

Estos ingresos se combinarán con la llegada de temporadas de descuentos como el Fin Irresistible de Walmart, el Black Friday, y sobre todo el Buen Fin 2026; siendo una de las oportunidades más atractivas para que las personas comiencen a hacer sus compras de cara a fin de año.

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¿Qué pagos habrán en noviembre?

Aguinaldo a pensionados del IMSS e ISSSTE

Aquellas personas que reciben una pensión por parte del IMSS o del ISSSTE serán las primeras en recibir el pago de su aguinaldo.

En el caso del IMSS, el pago se suele realizar el mismo día en el que se deposita el monto correspondiente a la pensión del mes, que para este 2026 fue el martes 3 de noviembre. Por ello, aquellas personas pensionadas bajo la Ley 73 que sí tienen derecho a esta prestación ya pueden consultar su estado de cuenta para verificar si su aguinaldo fue pagado en tiempo y forma.

Por su parte, las personas con pensión ISSSTE reciben su aguinaldo en dos dispersiones, con la primera entregándose en la primera quincena de noviembre, justo entre el día 10 y el 15. Además, el pago de la segunda parte se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre junto con el pago de la pensión mensual correspondiente a diciembre.

Es importante recordar que la cantidad que se reciba de aguinaldo dependerá del régimen bajo el que las personas se encuentren, así como el monto de la pensión que reciben cada mes.

Aguinaldo a trabajadores del sector público

En cuanto a los trabajadores y trabajadoras activos dentro del sector público y al servicio del estado, el pago también se divide en dos partes, teniendo como fecha límite para la primera dispersión el día 15 de diciembre. Sin embargo, este primer pago se suele realizar con frecuencia entre el 10 y el 15 de noviembre, justo en los días previos al inicio del Buen Fin.

En cuanto al pago de la segunda parte, puede realizarse durante el mes de diciembre o a más tardar en la primera quincena de enero del 2027.

Cabe recordar que las y los trabajadores del sector privado tienen hasta el 20 de diciembre para recibir el pago de su aguinaldo, por lo que las empresas suelen esperar hasta los últimos días permitidos para realizar las dispersiones.

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Pensiones del Bienestar

Para finalizar, en noviembre también se realiza el último pago de los principales programas de pensiones del bienestar a nivel nacional:

  • Pensión Bienestar para Adultos Mayores de 65 años: 6 mil 400 pesos.
  • Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 65 años: 3 mil 100 pesos.
  • Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.
  • Programa de Apoyo a Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Los pagos arrancaron el martes 3 de noviembre y se extenderán hasta el viernes 27 de acuerdo con el calendario compartido por la Secretaría del Bienestar .

Además, el programa Sembrando Vida, destinado a trabajadores del campo, también realizará el pago mensual de 6 mil 450 pesos el próximo miércoles 11 de noviembre.

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En noviembre también se entrega el último pago de las pensiones del bienestar. (Especial)

Temporada de descuentos en noviembre

Del otro lado de la moneda, noviembre también se distingue por ser el mes con más ofertas y promociones especiales en diversas marcas, comercios y servicios, tanto en establecimientos físicos como digitales.

Y para 2026 son 4 las ventanas disponibles para que las personas puedan realizar sus compras sin lastimar tanto a su cartera:

El Fin Irresistible del 5 al 18 de noviembre

Organizado por Walmart de México y con la participación de tiendas Walmart, Bodega Aurrera y Sam's Club, con descuentos de hasta el 65% en departamentos de telefonía, electrónica, línea blanca y hasta abarrotes.

Además, también se ofrecen atractivas promociones bancarias, desde envíos gratis y compras a meses sin intereses, hasta códigos promocionales especiales y bonificaciones en las cuentas.

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El Buen Fin 2026 del 13 al 17 de noviembre

Es la iniciativa más grande e importante de la temporada, pues se suman marcas internacionales, comercios en línea, aerolíneas, agencias de viajes y Mipymes de todos los giros, ofreciendo descuentos importantes en productos y servicios, compras a meses sin intereses, envíos gratis y diversas promociones exclusivas con tarjetas participantes.

Además, las personas que paguen sus compras con tarjetas de crédito o débito tienen la oportunidad de participar en el sorteo del Buen Fin organizado por el SAT, donde podrían ganar premios que van desde los 500 hasta los 250 mil pesos.

Black Friday el 27 de noviembre y Cyber Monday el 30 de noviembre

Finalmente, dos de las jornadas de descuentos más importantes en los Estados Unidos poco a poco han ido ganando popularidad dentro de México.

El primero es el Black Friday, considerada la fecha oficial para el arranque de las compras navideñas. Se realiza el viernes posterior al Día de Acción de Gracias y ofrece diversos descuentos y promociones en compras físicas y en línea con marcas internacionales de ropa, telefonía, electrónica y demás.

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Por su parte, el Cyber Monday se celebra el lunes posterior a Acción de Gracias, y se centra exclusivamente en descuentos y promociones a través de compras en línea, sumando a tiendas importantes como Amazon, así como a marcas internacionales e instituciones bancarias.

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