CFE te presta para comprar lavadoras, minisplits y paneles solares con cargo a tu recibo y a plazos de hasta 48 meses

Programa ASI de CFE para comprar electrodomésticos
El programa nació con el objetivo de contribuir a la conservación del medio ambiente y fomentar la cultura del ahorro energético. Y para ello, ofrece financiamientos accesibles a las familias que deseen renovar sus electrodomésticos viejos por unos nuevos que consuman menos energía, así como para quienes quieran adquirir aparatos de energías sustentables.
Estos financiamientos suelen ser de uno a cuatro años, permitiendo a las personas pagar en plazos de hasta 48 meses, y ofrecen garantías de uso, instalación profesional y la posibilidad de generar los cargos directamente al recibo de luz , facilitando los pagos y permitiendo que puedan domiciliarse automáticamente.
Actualmente, los aparatos y sistemas que pueden obtenerse con el programa son:
- Sistemas de aislamiento térmico para techos y muros, los cuales pueden ser de cartón arenado, sistemas flex y de poliuretano espreado.
- Aire acondicionado tipo ventana, minisplit, minisplit tipo inverter, central o paquete, y central o paquete tipo inverter.
- Refrigeradores.
- Lámparas LED para casa (máximo 20 piezas).
- Sistemas fotovoltaicos de energía solar.
- Lavadoras.
- Calentadores solares de agua.
¿Dónde está disponible el programa?
Por ahora, el programa ASI de CFE solo se encuentra disponible en aquellas regiones que presentan condiciones energéticas desfavorables debido a las altas temperaturas. Estas regiones son:
- Golfo Norte: Monterrey, Saltillo, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico.
- Norte: Juárez, Chihuahua, Torreón.
- Peninsular: Mérida, Campeche, Cancún.
- Baja California: Mexicali, Tijuana, San Luis, La Paz.
- Noroeste: Hermosillo, Obregón, Nogales, Caborca, Navojoa, Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guaymas.
- Jalisco: Zona Metropolitana de Guadalajara.