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CFE te presta para comprar lavadoras, minisplits y paneles solares con cargo a tu recibo y a plazos de hasta 48 meses

De acuerdo con datos de la CFE, el programa ha beneficiado a más de 490,000 familias y ha evitado hasta 3.16 millones de toneladas de emisiones de CO2.
jue 12 noviembre 2026 11:52 AM
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Una pareja revisando su recibo de CFE con una lavadora y un refrigerador nuevos a sus espaldas.
El programa de CFE permite obtener financiamientos con plazos de pago de hasta 48 meses para comprar electrodomésticos nuevos. (Foto: Gemini IA)

Con el objetivo de brindar un apoyo a las familias mexicanas, y buscando fomentar la cultura del ahorro energético, la Comisión Nacional de Electricidad (CFE), a través del Fideicomiso para el Aislamiento Térmico de la Vivienda (FIPATERM) ha impulsado el programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI).

A través de este programa, las personas pueden obtener financiamientos accesibles para renovar algunos de sus electrodomésticos y adquirir aparatos de energía sostenible , generando los cargos directamente en sus recibos de luz.

El programa está disponible en gran parte del territorio mexicano solo para quienes tienen contratos de consumo doméstico, y para acceder a él es necesario cumplir con una serie de requisitos.

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Programa ASI de CFE para comprar electrodomésticos

El programa nació con el objetivo de contribuir a la conservación del medio ambiente y fomentar la cultura del ahorro energético. Y para ello, ofrece financiamientos accesibles a las familias que deseen renovar sus electrodomésticos viejos por unos nuevos que consuman menos energía, así como para quienes quieran adquirir aparatos de energías sustentables.

Estos financiamientos suelen ser de uno a cuatro años, permitiendo a las personas pagar en plazos de hasta 48 meses, y ofrecen garantías de uso, instalación profesional y la posibilidad de generar los cargos directamente al recibo de luz , facilitando los pagos y permitiendo que puedan domiciliarse automáticamente.

Actualmente, los aparatos y sistemas que pueden obtenerse con el programa son:

- Sistemas de aislamiento térmico para techos y muros, los cuales pueden ser de cartón arenado, sistemas flex y de poliuretano espreado.

- Aire acondicionado tipo ventana, minisplit, minisplit tipo inverter, central o paquete, y central o paquete tipo inverter.

- Refrigeradores.

- Lámparas LED para casa (máximo 20 piezas).

- Sistemas fotovoltaicos de energía solar.

- Lavadoras.

- Calentadores solares de agua.

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¿Dónde está disponible el programa?

Por ahora, el programa ASI de CFE solo se encuentra disponible en aquellas regiones que presentan condiciones energéticas desfavorables debido a las altas temperaturas. Estas regiones son:

- Golfo Norte: Monterrey, Saltillo, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico.

- Norte: Juárez, Chihuahua, Torreón.

- Peninsular: Mérida, Campeche, Cancún.

- Baja California: Mexicali, Tijuana, San Luis, La Paz.

- Noroeste: Hermosillo, Obregón, Nogales, Caborca, Navojoa, Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guaymas.

- Jalisco: Zona Metropolitana de Guadalajara.

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Requisitos para obtener el financiamiento de CFE

El requisito principal es tener un contrato de consumo doméstico activo con CFE con una antigüedad mínima de dos años. Además, es indispensable estar al corriente con los pagos y no presentar registro de adeudos pasados.

Sumando a ello, es necesario contar con los siguientes documentos:

- Identificación oficial vigente.

- CURP certificada.

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad (preferentemente el propio recibo de CFE).

- Acreditar ingresos familiares que puedan respaldar el financiamiento.

¿Cómo solicitar el financiamiento de CFE?

Aquellas personas que cumplan con todos los requisitos, deben acercarse a los módulos de atención del programa instalados en los municipios participantes. La dirección y teléfonos de contacto de cada módulo pueden consultarse a través del sitio web oficial del programa .

Además, pueden realizar una cotización en línea antes de hacer su solicitud, solo necesitan ingresar su número de servicio o RPU, que puede consultarse en el recibo de luz o a través de la app de CFE.

Luego de ingresar, se debe seleccionar el aparato o sistema que desean solicitar, así como algunos datos de su consumo energético, plazos deseados e ingresos comprobables.

Un hombre con cara de preocupación, afuera de una casa frente a un hombre que viste uniforme color café y casco.png
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Es importante destacar que no todos los aparatos están disponibles en todas las regiones. Además, el monto total que se otorgue y las tasas de interés dependerán de la situación de cada solicitante, por lo que se recomienda acudir directamente a los módulos para solicitar información personalizada.

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Tags

CFE deudas, crédito, finanzas personales

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