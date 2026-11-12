CFE te presta para comprar lavadoras, minisplits y paneles solares con cargo a tu recibo y a plazos de hasta 48 meses

Con el objetivo de brindar un apoyo a las familias mexicanas, y buscando fomentar la cultura del ahorro energético, la Comisión Nacional de Electricidad (CFE), a través del Fideicomiso para el Aislamiento Térmico de la Vivienda (FIPATERM) ha impulsado el programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI).

A través de este programa, las personas pueden obtener financiamientos accesibles para renovar algunos de sus electrodomésticos y adquirir aparatos de energía sostenible , generando los cargos directamente en sus recibos de luz.

El programa está disponible en gran parte del territorio mexicano solo para quienes tienen contratos de consumo doméstico, y para acceder a él es necesario cumplir con una serie de requisitos.

