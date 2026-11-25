¿Cuál es el seguro de auto más barato en México según Condusef? Quálitas y Banorte lideran, pero con letras chiquitas
El simulador de Condusef permite comparar los costos de pólizas y deducibles de las aseguradoras con mayor cobertura en el país para que las personas elijan la opción que mejor se adecue a sus necesidades.
Tramitar un seguro de auto representa una inversión importante para los conductores, por lo que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con un simulador de seguros de autos mediante el cual se pueden comparar los precios y servicios aproximados de las diferentes aseguradoras.
A través de esta herramienta, los conductores pueden tomar una decisión más informada antes de firmar un contrato, personalizando sus opciones con filtros que adecuan las tarifas de acuerdo al año y modelo del vehículo que se va a asegurar.
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Cobertura amplia vs. responsabilidad civil: los tipos de seguro disponibles en México
En México existen tres tipos de seguros disponibles, los cuales ofrecen distintas coberturas y servicios adicionales según la empresa donde se contrate:
Seguro de responsabilidad civil: es el más básico y económico, cubre los daños físicos causados a otras personas, así como el daño a sus bienes. También puede cubrir los gastos médicos causados a los ocupantes del vehículo, la asesoría legal y jurídica en caso de necesitarlas y los servicios de grúa, gasolina, cerrajero o cambio de llanta que se necesiten. Este seguro no tiene ningún tipo de cobertura por robo o daños materiales al vehículo del titular.
Seguro de cobertura limitada: además de las coberturas de responsabilidad civil, también ofrece cobertura por el robo total del vehículo asegurado, pagando la suma indicada en la póliza de contratación. Sin embargo, no estos seguros no suelen tener cobertura en el robo de autopartes.
Seguro de cobertura amplia: tiene todas las coberturas de los dos tipos anteriores, sumando la cobertura de los daños materiales que el vehículo asegurado haya sufrido en un incidente. Este suele ser el seguro más caro de todos.
¿Cuál es el seguro de autos más barato según Condusef?
A través de un ejercicio práctico realizado en el simulador de Condusef, se obtuvieron los datos aproximados de contratación para un seguro de autos en la Ciudad de México. El ejercicio se realizó para la cotización de un seguro de responsabilidad civil para un vehículo Nissan Versa Advance del año 2022, y la simulación fue para un hombre de 30 años que circula regularmente en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.
De acuerdo con los datos obtenidos, Quálitas es la aseguradora con la póliza más baja, con un aproximado de 5,560.51 pesos. Sin embargo, la suma asegurada para gastos médicos de los ocupantes es de solo 20,000 pesos, mientras que empresas como Zurich y Santander tienen una cobertura de hasta 200,000, con una póliza que ronda los 6,500 pesos.
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Por otro lado, el mismo ejercicio realizado para la contratación de un seguro de cobertura amplia coloca a Banorte Seguros como la opción más económica, con una póliza total de 11,263.63 pesos, un deducible del 5% por daños materiales y del 10% por robo total, ambos sobre el valor comercial del vehículo.
En cuanto a la cobertura de gastos médicos a ocupantes, su cobertura máxima es de 150,000 pesos, superando las cifras de Quálitas (20,000), pero estando por debajo de opciones como Zurich y Santander, que ofrecen una cobertura de 200,000 pesos a cambio de una póliza de 18,938 pesos.
Paso a paso: cómo cotizar en el simulador de Condusef
EL simulador es de acceso gratuito y para usarlo se debe seguir estos pasos:
Ingresar los datos del vehículo que se quiere asegurar: modelo, marca, submarca y versión.
Ingresar los datos generales de la persona titular: género, edad y el código postal de la zona donde circulará frecuentemente.
Seleccionar la opción de continuar.
Seleccionar el tipo de seguro que se quiere cotizar: responsabilidad civil, limitado, amplio.
Seleccionar la opción de comparar.
El sistema generará una tabla con los costos, deducibles y coberturas que cada aseguradora ofrece. También permite filtrar la información por jerarquías, poniendo en la primera posición a la empresa que ofrece los costos más baratos, los porcentajes de deducibles más bajos o los montos de cobertura más amplios según lo que se busque obtener.
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También es posible hacer la simulación de una aseguradora en particular para conocer los tipos de seguro que ofrece y sus costos aproximados, así como realizar la consulta a partir de un presupuesto definido.
De acuerdo con la propia Condusef, las cifras generadas en su simulador están basadas en los simuladores que cada una de las empresas tiene, por lo que suelen ser muy cercanas a los montos reales. Sin embargo, no toma en cuenta las promociones o condiciones particulares que, al momento de contratar, pueden hacer que los precios se modifiquen.
Recomendaciones antes de contratar un seguro de autos
Con el objetivo de ayudar a que las personas realicen una contratación más informada, la Condusef comparte una lista de los factores a tomar en cuenta antes de elegir un seguro:
No todos los seguros son iguales, el mercado ofrece una gran diversidad de productos, por lo que es posible acceder a seguros más personalizados.
El precio final del seguro dependen directamente de las características del vehículo que se va a asegurar, por lo que no existen tarifas ni intervalos fijos en ninguna empresa.
Debe considerarse el uso que se le dará al vehículo para evaluar qué tipo de seguro es el más adecuado. Por ejemplo, si el auto se usa para servicio de transporte por aplicaciones, es recomendable optar por un seguro de cobertura amplia.
En la mayoría de los casos, existen condiciones y situaciones extraordinarias que pueden anular la validez del seguro, tales como conducir bajo los efectos de algún estupefaciente, conducir con licencia vencida, provocar un accidente con dolo, conducir el vehículo con sobrecarga o exceso de pasajeros, o transitar fuera del camino.
Otro de los factores que pueden ayudar a las personas es conocer cuál es el comportamiento de las aseguradoras en temas de servicio, como en número de quejas recibidas o los días en lo que tardan en dar respuesta, para lo cual, Condusef también cuenta con un informe actualizado que puede consultarse en línea.