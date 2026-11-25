Por otro lado, el mismo ejercicio realizado para la contratación de un seguro de cobertura amplia coloca a Banorte Seguros como la opción más económica, con una póliza total de 11,263.63 pesos, un deducible del 5% por daños materiales y del 10% por robo total, ambos sobre el valor comercial del vehículo.

En cuanto a la cobertura de gastos médicos a ocupantes, su cobertura máxima es de 150,000 pesos, superando las cifras de Quálitas (20,000), pero estando por debajo de opciones como Zurich y Santander, que ofrecen una cobertura de 200,000 pesos a cambio de una póliza de 18,938 pesos.

El simulador permite acceder a los datos aproximados y organizar la información de acuerdo con las necesidades de las personas. (Foto: Captura de pantalla, simulador de seguro de auto de Condusef )

Paso a paso: cómo cotizar en el simulador de Condusef

EL simulador es de acceso gratuito y para usarlo se debe seguir estos pasos:

Ingresar al simulador a través del portal web oficial de Condusef

Ingresar los datos del vehículo que se quiere asegurar: modelo, marca, submarca y versión.

Ingresar los datos generales de la persona titular: género, edad y el código postal de la zona donde circulará frecuentemente.

Seleccionar la opción de continuar.

Seleccionar el tipo de seguro que se quiere cotizar: responsabilidad civil, limitado, amplio.

Seleccionar la opción de comparar.

El sistema generará una tabla con los costos, deducibles y coberturas que cada aseguradora ofrece. También permite filtrar la información por jerarquías, poniendo en la primera posición a la empresa que ofrece los costos más baratos, los porcentajes de deducibles más bajos o los montos de cobertura más amplios según lo que se busque obtener.