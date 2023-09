Si un inversionista hubiera decidido comprar hace un año acciones de Vasconia con los 31 pesos que gasta en su café del día, hoy tendría 7.2 pesos, es decir habría perdido dinero.

Por ello, si alguien quiere invertir en la Bolsa tendrá que analizar si está dispuesto o no a perder dinero. La decisión podría no ser fácil si se considera que comprando las acciones de emisoras más estables financieramente, como América Móvil o FEMSA, no se obtendrán altos rendimientos como los que ofrecen otras emisoras.

“Un joven, sin compromisos que recién empieza a trabajar, que tiene un ingreso, sin gastos, sin hijos, sin una familia que mantener, puede tener una mayor posición de riesgo y buscar altos rendimientos para su inversión. En cambio, alguien de mayor edad, que tiene hijos, con compromisos y gastos fijos, es menos tolerante al riesgo y va a buscar una posición menos comprometida”, concluyó Sandoval.