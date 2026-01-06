Publicidad

Wall Street termina al alza y con doble récord, para Dow Jones y S&P 500

Vuelve a haber "cierto fervor en torno a la inteligencia artificial (IA)", comentó Patrick O'Hare, de Briefing.com.
mar 06 enero 2026 04:21 PM
Los inversionistas se vuelcan en la IA china ante el temor de Wall Street a una burbuja
El Dow Jones superó el récord del lunes, al subir 0.99% hasta los 49,462.08 puntos, y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0.62% hasta los 6,944.82 puntos, un máximo histórico. El Nasdaq, en tanto, ganó un 0.65%, pero se mantuvo ligeramente por debajo de sus máximos. (iStock)

La bolsa de Nueva York cerró al alza y con récords el martes, con los inversionistas mostrando un claro apetito por los activos estadounidenses, en particular por valores del sector tecnológico, pese a las tensiones geopolíticas.

El Dow Jones superó el récord del lunes, al subir 0.99% hasta los 49,462.08 puntos, y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0.62% hasta los 6,944.82 puntos, un máximo histórico. El Nasdaq, en tanto, ganó un 0.65%, pero se mantuvo ligeramente por debajo de sus máximos.

Vuelve a haber "cierto fervor en torno a la inteligencia artificial (IA)", comentó a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Según el analista, esta dinámica volvió tras el anuncio de Nvidia del inicio de la producción de sus nuevos procesadores de IA, más rápidos y que consumen menos energía que las versiones anteriores.

Esta noticia bastó para arrastrar a todo el ecosistema vinculado al desarrollo de la IA: las acciones de los fabricantes de semiconductores Micron y Texas Instruments se dispararon un 10.04% y un 8.41% respectivamente, y el fabricante de memorias digitales de datos Western Digital se catapultó un 16.77%.

Entre tanto, los operadores aguardan los datos clave de empleo en Estados Unidos que se publicarán el viernes, para obtener pistas sobre la evolución de las tasas de interés.

Se espera que la Reserva Federal (Fed) siga recortando los tipos en Estados Unidos este año.

