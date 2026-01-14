BMV retoma máximos y el peso se aprecia por sexta sesión consecutiva

El tipo de cambio cerró en 17.81 pesos por dólar, lo que representó una apreciación diaria de 0.18%, con lo que el peso acumuló seis jornadas consecutivas de ganancias.

Durante la sesión, la paridad tocó niveles no vistos desde julio de 2024, impulsada por un retroceso del dólar a nivel internacional. En el mercado accionario, el referencial S&P/BMV IPC subió 1.59%, para ubicarse en 67,394.57 puntos, de acuerdo con datos preliminares de cierre.

A lo largo de la jornada, el índice llegó a tocar un máximo intradía de 67,561.89 unidades, marcando un nuevo hito histórico para la plaza local. El avance estuvo encabezado por títulos de alta ponderación.

Grupo Financiero Banorte lideró las ganancias con un alza de 5.07%, seguido por Arca Continental (+4.06%), Grupo México (+3.94%), Kimberly-Clark de México (+2.60%) y Sigma Alimentos (+2.57%), reflejando un sesgo positivo generalizado en el mercado.

De acuerdo con un análisis de Banco Base, el peso cotizó durante la sesión en un rango de 17.79 a 17.84 pesos por dólar, alcanzando un nuevo mínimo del año.