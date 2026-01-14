La bolsa mexicana cerró la sesión de este miércoles con un fuerte avance y renovó máximos, mientras que el peso mexicano extendió su racha positiva frente al dólar, en un contexto de debilitamiento global de la divisa estadounidense y mayor apetito por riesgo.
BMV retoma máximos y el peso se aprecia por sexta sesión consecutiva
El tipo de cambio cerró en 17.81 pesos por dólar, lo que representó una apreciación diaria de 0.18%, con lo que el peso acumuló seis jornadas consecutivas de ganancias.
Durante la sesión, la paridad tocó niveles no vistos desde julio de 2024, impulsada por un retroceso del dólar a nivel internacional. En el mercado accionario, el referencial S&P/BMV IPC subió 1.59%, para ubicarse en 67,394.57 puntos, de acuerdo con datos preliminares de cierre.
A lo largo de la jornada, el índice llegó a tocar un máximo intradía de 67,561.89 unidades, marcando un nuevo hito histórico para la plaza local. El avance estuvo encabezado por títulos de alta ponderación.
Grupo Financiero Banorte lideró las ganancias con un alza de 5.07%, seguido por Arca Continental (+4.06%), Grupo México (+3.94%), Kimberly-Clark de México (+2.60%) y Sigma Alimentos (+2.57%), reflejando un sesgo positivo generalizado en el mercado.
De acuerdo con un análisis de Banco Base, el peso cotizó durante la sesión en un rango de 17.79 a 17.84 pesos por dólar, alcanzando un nuevo mínimo del año.
La apreciación respondió principalmente al retroceso del dólar, en medio de la incertidumbre sobre la autonomía de la Reserva Federal ante presiones de la administración de Donald Trump para recortar la tasa de interés, así como al avance en los precios de las materias primas, que favoreció a divisas de economías emergentes.
No obstante, el análisis técnico advierte que el tipo de cambio rompió el soporte clave de 17.80 pesos por dólar, lo que confirma presiones bajistas adicionales, aunque los indicadores de oscilación ya muestran al peso cerca de niveles de sobrecompra, elevando la probabilidad de una corrección al alza en el corto plazo, como ocurrió en episodios previos.