La BMV cierra con ligeras ganancias, mientras Wall Street cae fuertemente

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) ceró con una ganancia de 0.29%, a pesar de la aversión al riesgo a nivel global. De hecho, urante la jornada, el índice tocó un máximo de 67,945.26.

La Bolsa de Nueva York cerró con una fuerte caída el martes ante las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra Europa por su plan de anexionar Groenlandia. Tras pasar la sesión en números rojos, el S&P 500 finalmente retrocedió un 2.06%. El Dow Jones perdió un 1.76% y el índice Nasdaq cayó un 2.39%.

El peso se debilita ante mayor aversión global

El tipo de cambio cerró en 17.60 pesos por dólar, un retroceso de 0.17% en comparación con el cierre del lunes, registrado por el Banco de México.

"Hacia el overnight, prevemos un rango entre 17.56 y 17.68, considerando el sentimiento de aversión al riesgo en los mercados, a la espera de conocer el reporte de ventas minoristas locales mañana", señaló Monex en una nota de análisis.

A nivel global, el dólar (medido a través del índice DXY) bajó 0.57%, ante la venta masiva de bonos del Tesoro estadounidenses.

