La BMV cierra con ligeras ganancias, mientras Wall Street cae fuertemente

El principal índice de Estados Unidos, el S&P 500, retrocedió un 2.06%, ante las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra Europa por su plan de anexionar Groenlandia.
mar 20 enero 2026 03:47 PM
Un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) el 20 de enero de 2026. Las bolsas mundiales perdieron terreno el martes, mientras que los metales preciosos alcanzaron nuevos máximos ante el temor a una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, alimentada por la amenaza arancelaria de Donald Trump ante la oposición a sus ambiciones de apoderarse de Groenlandia, lo que ha avivado la volatilidad. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP) (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

El peso mexicano retrocedió este martes, mientras la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ligera ganancia, en una jornada marcada por una mayor aversión al riesgo a nivel global, en la medida que se acrecientan las disputas alrededor de Groenlandia, entre Estados Unidos y Europa.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) ceró con una ganancia de 0.29%, a pesar de la aversión al riesgo a nivel global. De hecho, urante la jornada, el índice tocó un máximo de 67,945.26.

La Bolsa de Nueva York cerró con una fuerte caída el martes ante las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra Europa por su plan de anexionar Groenlandia. Tras pasar la sesión en números rojos, el S&P 500 finalmente retrocedió un 2.06%. El Dow Jones perdió un 1.76% y el índice Nasdaq cayó un 2.39%.

El peso se debilita ante mayor aversión global

El tipo de cambio cerró en 17.60 pesos por dólar, un retroceso de 0.17% en comparación con el cierre del lunes, registrado por el Banco de México.

"Hacia el overnight, prevemos un rango entre 17.56 y 17.68, considerando el sentimiento de aversión al riesgo en los mercados, a la espera de conocer el reporte de ventas minoristas locales mañana", señaló Monex en una nota de análisis.

A nivel global, el dólar (medido a través del índice DXY) bajó 0.57%, ante la venta masiva de bonos del Tesoro estadounidenses.

Con información de AFP

