Trump lamenta que su mensaje económico "no llega" a los estadounidenses

"Heredamos un caos. Las cifras que heredamos estaban aumentando con fuerza, y ahora las hemos reducido, casi todas, a niveles mucho más bajos", afirmó el presidente estadounidense en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, antes de criticar a sus asesores de comunicación, que según él no logran que su mensaje "llegue" a los estadounidenses.

Trump dio esa rueda de prensa inesperada antes de emprender viaje a Davos (Suiza), para asistir al Foro Económico Mundial.

Las pretensiones territoriales de Estados Unidos sobre Groenlandia dominarán esa participación.

Trump ha amenazado con aranceles contra la Unión Europea si no se atiene a sus exigencias.