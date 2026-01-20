Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Trump lamenta que su mensaje económico "no llega" a los estadounidenses

El republicano celebra este martes un año de su llegada al poder, en su segundo mandato que termina en 2028.
mar 20 enero 2026 03:15 PM
Trump lamenta que su mensaje económico "no llega" a los estadounidenses
Trump dio esa rueda de prensa inesperada antes de emprender viaje a Davos (Suiza), para asistir al Foro Económico Mundial. (Foto: AFP)

El presidente Donald Trump expresó el martes su frustración porque su mensaje económico no logra calar entre los estadounidenses, al tiempo que presumía de sus logros, en particular la reducción del déficit comercial y la inmigración ilegal.

Publicidad

"Heredamos un caos. Las cifras que heredamos estaban aumentando con fuerza, y ahora las hemos reducido, casi todas, a niveles mucho más bajos", afirmó el presidente estadounidense en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, antes de criticar a sus asesores de comunicación, que según él no logran que su mensaje "llegue" a los estadounidenses.

Lee más

El primer año económico de Trump
Economía

Trump, un año después: la economía resistió, el bolsillo no

Trump dio esa rueda de prensa inesperada antes de emprender viaje a Davos (Suiza), para asistir al Foro Económico Mundial.

Las pretensiones territoriales de Estados Unidos sobre Groenlandia dominarán esa participación.

Trump ha amenazado con aranceles contra la Unión Europea si no se atiene a sus exigencias.

Lee más

Trump quiere que los bancos bajen sus tasas de interés, pero los clientes pagarían el costo
Economía

Trump quiere bajar tasa de tarjetas de crédito para ganar votantes, pero los clientes pierden

Publicidad

El republicano celebra este martes un año de su llegada al poder, en su segundo mandato que termina en 2028.

"Hemos hecho más que cualquier otra administración, con mucho, en términos militares, en términos de poner fin a guerras, en términos de concluir guerras", dijo Trump.

"Nadie ha visto realmente algo parecido", aseguró.

Luego reiteró que "la prensa" no da suficiente crédito a sus esfuerzos.

Lee más

Trump ignoró las alertas sobre aranceles y lleva a EU a un nuevo récord de déficit comercial
Economía

Trump contiene el déficit comercial de bienes, pero sin descenso

De no haber llegado al poder, dijo Trump, "estaríamos como en Venezuela".

Publicidad

Tags

Economía Estados Unidos Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad