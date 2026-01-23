Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

El oro se acerca a los 5,000 dólares la onza, tras incertidumbre de política de EU

Los metales preciosos habían sido impulsados esta semana por los intentos de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia y sus amenazas de imponer aranceles adicionales a los países que se opusieran.
vie 23 enero 2026 08:14 AM
Escenarios
Hacia las 10:40 GMT, el oro retrocedía 0.15%, a 4,928,17 dólares la onza, tras haber alcanzado un récord de 4,967.34. (Ravitaliy/Getty Images/iStockphoto)

El oro y la plata rozaron niveles históricos el viernes, acercándose respectivamente a los 5,000 y 100 dólares la onza, mientras los inversionistas buscan valores seguros ante la incertidumbre de la política estadounidense y una posible pérdida de independencia de la Reserva Federal (Fed).

Publicidad
Los riesgos geopolíticos y la presidencia estadounidense atípica mantienen la demanda del metal amarillo elevada
Kathleen Brooks, analista de XTB.

Los metales preciosos habían sido inicialmente impulsados esta semana por los intentos de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia y sus amenazas de imponer aranceles adicionales a los países que se opusieran.

Lee más

Metales al rojo vivo: por qué será más atractivo invertir en cobre, plata y oro en 2026
Mercados

Los metales brillarán en 2026 por choques de oferta y su papel como diversificador

A pesar de que el miércoles se retractó durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde el presidente estadounidense renunció a recurrir a la fuerza militar o a la coacción arancelaria, el oro continuó su ascenso.

Los frecuentes cambios de rumbo de la administración Trump alimentan un entorno incierto en Estados Unidos que aleja a los inversores del dólar y de los bonos del Tesoro.

Además, "los temores de una Fed bajo influencia contribuyen al alza de los metales preciosos" y afectan negativamente al dólar, añade Stephen Innes, de SPI AM.

Publicidad

El Departamento de Justicia estadounidense está llevando una investigación sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, basada en audiencias relativas a los trabajos de renovación de la sede del organismo.

Powell considera que se trata de un "pretexto" para apartarlo.

Por último, el mercado también busca protegerse de la inflación y del endeudamiento generalizado de los Estados.

Lee más

oro-precio-record-amenaza-trump-aranceles-acero
Mercados

BofA eleva la previsión del oro para 2026 a 5,000 dólares/onza y ve la plata a 65 dólares

Hacia las 10:40 GMT, el oro retrocedía 0.15%, a 4,928,17 dólares la onza, tras haber alcanzado un récord de 4,967.34.

Impulsada también por la demanda industrial, la plata subía 2.39%, hasta 98.54 dólares, cerca de su máximo de 99.38, alcanzado más temprano en la misma sesión.

Publicidad

Tags

Oro y metales preciosos Mercados cambiarios

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad