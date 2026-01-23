El oro se acerca a los 5,000 dólares la onza, tras incertidumbre de política de EU

Los riesgos geopolíticos y la presidencia estadounidense atípica mantienen la demanda del metal amarillo elevada Kathleen Brooks, analista de XTB.

Los metales preciosos habían sido inicialmente impulsados esta semana por los intentos de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia y sus amenazas de imponer aranceles adicionales a los países que se opusieran.

A pesar de que el miércoles se retractó durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde el presidente estadounidense renunció a recurrir a la fuerza militar o a la coacción arancelaria, el oro continuó su ascenso.

Los frecuentes cambios de rumbo de la administración Trump alimentan un entorno incierto en Estados Unidos que aleja a los inversores del dólar y de los bonos del Tesoro.

Además, "los temores de una Fed bajo influencia contribuyen al alza de los metales preciosos" y afectan negativamente al dólar, añade Stephen Innes, de SPI AM.