Tras cotizar brevemente a 69,821.18 dólares, el bitcoin perdió 3.26%, y luego registró los 70,256 dólares hacia las 11:55 GMT, prolongando su caída ligada a una aversión a los activos considerados de riesgo.

Las monedas digitales se habían disparado tras la elección de Trump, percibido como un gran promotor del sector.

Un mes más tarde, el bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización, incluso superó por primera vez el umbral de los 100,000 dólares, un récord del que Trump se congratuló públicamente.

Fiel a su reputación de activo extremadamente volátil, el bitcoin retomó posteriormente su avance, hasta alcanzar a comienzos de octubre un récord de 126,251.31 dólares, antes de sufrir una corrección.