La Bolsa mexicana arrancó 2026 en máximos históricos, impulsada por un rally que se extendió desde 2025 y que, hasta ahora, ha desafiado los escenarios más pesimistas que se anticipaban a finales del año pasado. Sin embargo, el mercado ya no luce barato en términos históricos, aunque todavía existen sectores con margen de crecimiento hacia 2026.
La BMV luce cara, pero telecomunicaciones y consumo aún ven potencial en 2026
De acuerdo con el más reciente reporte de Grupo Financiero Bx+, el S&P/BMV IPC alcanzó niveles superiores a los 70,000 puntos , con un rendimiento acumulado de 10.15% en lo que va del año.
Este avance ha llevado al índice a cotizar con un múltiplo precio/utilidad de 16.3 veces, ligeramente por arriba de su promedio de cinco años, estimado en 16.6 veces. Para el mercado, esto implica que el margen para seguir subiendo será más moderado y dependerá, en mayor medida, del crecimiento efectivo de las utilidades.
“Con estos niveles ya no es tan sencillo seguir avanzando como lo vimos en la segunda mitad de 2025”, explicó Ariel Méndez, analista bursátil de Bx+, quien subrayó que las próximas temporadas de reportes serán clave para confirmar si las utilidades continúan creciendo de forma sostenida y permiten estabilizar las valuaciones.
Un mercado que empieza a diferenciar sectores
El análisis de Bx+ muestra que el desempeño reciente del índice ha estado fuertemente influido por el alza en los precios de los metales. En 2025, el oro acumuló un avance de 64%, el cobre más de 41%, lo que impulsó al sector minero, uno de los de mayor peso dentro del IPC. No obstante, hacia el cierre de 2025 y el arranque de 2026, el mercado comienza a exigir resultados más equilibrados entre sectores.
Para el cuarto trimestre de 2025, Bx+ anticipa que la industria automotriz y la petroquímica seguirán enfrentando retos derivados de presiones arancelarias y un entorno externo complejo.
En contraste, sectores como cemento, telecomunicaciones y aeropuertos muestran un mejor panorama, apoyados en avances en vivienda, proyectos de infraestructura, expansión de redes y una recuperación gradual del tráfico de pasajeros.
Resalta el caso de Megacable, con un plan de expansión que guiará su capitalización y empresas que podrían beneficiarse de la reactivación de obras gubernamentales que generen rentabilidad. Sin olvidar que el Mundial 2026 podrá impulsar al consumo y al turismo.
En el caso de las Fibras, el diagnóstico es de estabilidad. La reanudación de contratos ha dado soporte a los ingresos, aunque la llegada de nuevos clientes sigue en pausa. La expectativa es que este segmento muestre una mejora más clara hasta 2026, particularmente si se consolida un entorno de tasas de interés más bajas.
Valuaciones exigentes, pero no extremas
Desde la perspectiva de Franklin Templeton México, el rally del mercado mexicano se sustentó en la falta de materialización de los escenarios más negativos que se anticipaban a finales de 2024 y principios de 2025; sobre todo en términos comerciales.
“El mercado tuvo un gran desempeño durante 2025, y aunque el rally ha continuado, a diferencia de Estados Unidos las valuaciones no son tan caras y están más cerca de su promedio histórico”, señaló Ramsé Gutiérrez, vicepresidente y codirector de inversiones de la firma.
En su opinión, el mercado mexicano aún podría expandir sus múltiplos en 2026, siempre que se consoliden mejores condiciones comerciales con Estados Unidos y exista mayor claridad en las reglas bajo las cuales operarán las empresas.
Gutiérrez destacó que uno de los principales factores a seguir será la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como el manejo de temas migratorios, de seguridad y comercio. Hasta ahora, dijo, el impacto de las tarifas ha sido limitado, lo que ha sostenido la confianza de inversionistas y empresarios.
Utilidades como ancla del mercado
En términos de fundamentales, Bx+ estima que las utilidades del IPC crecerán 11.2% en pesos durante el cuarto trimestre de 2025, y hasta 20.1% en dólares, beneficiadas por la apreciación del peso y un menor costo financiero para las empresas con deuda denominada en moneda extranjera. Para 2026, el crecimiento esperado de utilidades ronda 15%, un factor clave para justificar los niveles actuales del mercado.
Monex señaló recientemente que el IPC mantiene una tendencia alcista diferenciada frente a otros mercados, apoyada en fundamentos sólidos y una narrativa estructural favorable para México dentro del universo de mercados emergentes.
No obstante, la firma también advirtió que será crucial evaluar los resultados completos del 4T25 y los ajustes a las guías de crecimiento para 2026 antes de asumir un nuevo tramo de alza.