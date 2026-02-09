La BMV luce cara, pero telecomunicaciones y consumo aún ven potencial en 2026

De acuerdo con el más reciente reporte de Grupo Financiero Bx+, el S&P/BMV IPC alcanzó niveles superiores a los 70,000 puntos , con un rendimiento acumulado de 10.15% en lo que va del año.

Este avance ha llevado al índice a cotizar con un múltiplo precio/utilidad de 16.3 veces, ligeramente por arriba de su promedio de cinco años, estimado en 16.6 veces. Para el mercado, esto implica que el margen para seguir subiendo será más moderado y dependerá, en mayor medida, del crecimiento efectivo de las utilidades.

“Con estos niveles ya no es tan sencillo seguir avanzando como lo vimos en la segunda mitad de 2025”, explicó Ariel Méndez, analista bursátil de Bx+, quien subrayó que las próximas temporadas de reportes serán clave para confirmar si las utilidades continúan creciendo de forma sostenida y permiten estabilizar las valuaciones.

Un mercado que empieza a diferenciar sectores

El análisis de Bx+ muestra que el desempeño reciente del índice ha estado fuertemente influido por el alza en los precios de los metales. En 2025, el oro acumuló un avance de 64%, el cobre más de 41%, lo que impulsó al sector minero, uno de los de mayor peso dentro del IPC. No obstante, hacia el cierre de 2025 y el arranque de 2026, el mercado comienza a exigir resultados más equilibrados entre sectores.

Para el cuarto trimestre de 2025, Bx+ anticipa que la industria automotriz y la petroquímica seguirán enfrentando retos derivados de presiones arancelarias y un entorno externo complejo.

En contraste, sectores como cemento, telecomunicaciones y aeropuertos muestran un mejor panorama, apoyados en avances en vivienda, proyectos de infraestructura, expansión de redes y una recuperación gradual del tráfico de pasajeros.

Resalta el caso de Megacable, con un plan de expansión que guiará su capitalización y empresas que podrían beneficiarse de la reactivación de obras gubernamentales que generen rentabilidad. Sin olvidar que el Mundial 2026 podrá impulsar al consumo y al turismo.

En el caso de las Fibras, el diagnóstico es de estabilidad. La reanudación de contratos ha dado soporte a los ingresos, aunque la llegada de nuevos clientes sigue en pausa. La expectativa es que este segmento muestre una mejora más clara hasta 2026, particularmente si se consolida un entorno de tasas de interés más bajas.