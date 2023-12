Así es como Smirnoff posicionó una bebida fuera de su categoría

Yair Cerati es otro consumidor asiduo de las bebidas listas para beber. El joven de 29 años es entrenador físico y uno de sus hobbies son las catas. A ello atribuye que la Smirnoff RTD apareciera como recomendación en una red social.

A Cerati también le encantó la versión de durazno con mango. Además del sabor, los colores naranja y amarillo de la lata llamaron su atención. Hoy, tiende a comprar esta bebida para acompañar botanas y ver televisión, mientras disfruta de sus ratos de relax.

“Para mi sorpresa no me atrapó del todo la de sabor tamarindo. Creía que sí porque a los mexicanos nos gusta el chile y el tamarindo, pero en cada sorbo me picaba la garganta. Sin duda me quedo con las otras dos opciones de sabor”, comenta.

¿Cómo posicionar una bebida en el mercado?

Mariño está convencido que hay diferentes drivers que conducen a una compra, pero tratándose de una bebida alcohólica los más significativos son el sabor y la confianza hacia la marca. En su caso tenía un camino de ventaja al trabajar con Smirnoff porque ya estaba posicionada en el mercado.

Rodríguez aconseja que para posicionar una nueva bebida hay que segmentar al público objetivo, definir lo que hace único a tu producto, trabajar en el branding y diseño, establecer los canales de distribución, la estrategia de marketing y no olvidar escuchar los comentarios de los consumidores, adaptando la estrategia según las necesidades del mercado.

El country manager de Fifco recomienda centrar los esfuerzos en la distribución. “Tienen que contar con una buena estrategia de distribución, que el producto esté disponible porque de nada sirve comunicar y promocionarlo si el consumidor no lo encuentra”, comenta. Tan pronto ellos terminaron de crear las Smirnoff RTD se enfocaron en colocar el producto en tiendas de conveniencia, clubes de precio, supermercados y mayoristas.

No menos importante es hacer una investigación de mercado para entender las tendencias actuales y preferencias de los consumidores. Jiménez comparte que las temporalidades como Hot Sale y Buen Fin son importantes para las bebidas de alta graduación en ventas online, mientras que Día del Padre, fiestas patrias y Navidad son las más relevantes en tiendas físicas.

Sobre los segmentos de mercado, la experta asegura que el ron es la categoría con mayor crecimiento dentro de destilados; mezcal y vodka presentan crecimiento en volumen, el tequila y whisky muestran contracción en volumen y la cerveza, en cambio, ha estado estable en los últimos años, mientras que los hard seltzers están creciendo a doble dígito.

En establecimientos de consumo como restaurantes, bares y cafés, las bebidas alcohólicas preferidas son la cerveza, el tequila, el whisky y los cócteles. En los hogares, los coolers (bebidas premezcladas, frutales de baja graduación y seltzers) y vinos de mesa se unen al top de preferencia, mientras que la cerveza se considera como canasta básica.