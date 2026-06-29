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Mercadotecnia

Hyundai, Kia y fabricantes chinos aprovechan la fiebre mundialista para ganar visibilidad en México

Los partidos de la Selección Mexicana concentraron la mayor competencia entre anunciantes, llevando a las marcas a desplegar campañas, ediciones especiales y alianzas deportivas para conectar con millones de aficionados.
lun 29 junio 2026 05:10 PM
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1 de cada 3 anuncios en los partidos de México es de autos y Hyundai es la que lidera la publicidad
KIA comenzó con su relación con la FIFA como patrocinador en el Mundial de Alemania 2006. (KIA)

Cuando la Selección Mexicana salta a la cancha, también lo hacen las automotrices. El Mundial de Futbol se ha consolidado como uno de los escaparates comerciales más codiciados para la industria, al grado de que las marcas de vehículos acapararon el 42% de las inserciones publicitarias durante los tres partidos del Tri en la fase de grupos.

Los datos de Soccer Media muestran que, de cada tres anuncios transmitidos durante los encuentros de México, al menos uno correspondió a una empresa automotriz. La apuesta no solo elevó la visibilidad de las marcas, sino que también generó un desempeño superior en términos de audiencia.

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El rating promedio obtenido por las automotrices durante los partidos del combinado nacional fue de 5.71%, más del doble del promedio registrado en el resto de los encuentros del torneo, que se ubicó en 2.37%.

“Estos datos confirman que los encuentros de México representan el inventario premium del torneo, donde las marcas concentran sus mayores esfuerzos en comunicación”, señala Soccer Media.

La alta exposición explica por qué el Mundial se ha convertido en una plataforma de posicionamiento de marca que va más allá de la publicidad tradicional. Las automotrices aprovechan el evento para lanzar ediciones especiales, fortalecer el reconocimiento de marca y conectar emocionalmente con millones de consumidores.

Las patrocinadoras oficiales toman ventaja

Las surcoreanas Hyundai y Kia encabezan la estrategia comercial. Ambas son las únicas automotrices que cuentan con el patrocinio oficial de la FIFA, una relación que les permite ir más allá de los anuncios televisivos y participar activamente en la operación del torneo.

Hyundai registró una audiencia de 94.5 millones de impactos y un rating promedio de 3.35%, mientras que Kia alcanzó 81.9 millones de impactos y un rating de 3.48%. En conjunto, las dos marcas concentraron alrededor del 55% de la audiencia generada por toda la categoría automotriz.

La presencia de Hyundai en el Mundial se remonta a 1999, cuando firmó el acuerdo que la llevaría a participar en la Copa del Mundo de Corea-Japón. Para la edición de este año, la compañía decidió capitalizar el evento mediante el lanzamiento de versiones especiales N Line de los modelos Creta y Tucson Híbrida.

“Con estas Ediciones Especiales Extraordinarias queremos que nuestros clientes sean parte de esa historia desde hoy, acompañándolos en cada trayecto rumbo al Mundial. Más que vehículos, presentamos una forma de vivir esta experiencia: con innovación, diseño y el compromiso de ser protagonistas en cada kilómetro recorrido”, comentó Edgar Carranza, CEO de Hyundai Motor de México.

Kia también aprovechó el torneo para impulsar sus modelos insignia. En febrero lanzó 1,400 unidades de edición limitada
de K3, K4 y Sportage, equipadas con elementos y colores conmemorativos inspirados en la bandera mexicana.

“Queremos aprovechar el Mundial en toda su extensión. Es una inversión muy importante la que Kia viene haciendo cada cuatro años en los Mundiales, entonces nos hemos preparado para esto con bastante tiempo de anticipación”, aseguró Horacio Chávez, director general de Kia en México.

La exposición de ambas compañías también se extiende al terreno operativo. Kia entregó 660 vehículos para la movilización de delegaciones, autoridades y personal de apoyo, mientras que Hyundai proporcionó 994 vehículos ligeros y 506 autobuses.

La relación entre las automotrices surcoreanas y la FIFA seguirá vigente. Ambas compañías renovaron recientemente su acuerdo para suministrar transporte, tecnologías de conducción autónoma y servicios de movilidad hasta 2030.

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Los fabricantes chinos se suman al juego

El interés de la industria por capitalizar la fiebre mundialista también ha abierto espacio para una nueva generación de competidores. Soccer Media destacó el creciente protagonismo de fabricantes chinos como BYD, Chirey, Geely, Changan y Jaecoo.

El caso de BYD sobresale por haber obtenido uno de los ratings promedio más altos de la categoría, con 4.99%, evidencia de una estrategia enfocada en los momentos de mayor audiencia.

Geely, que llegó a México a finales de 2023, también decidió utilizar el futbol como plataforma de posicionamiento. En mayo anunció al seleccionado nacional Israel Reyes como nuevo embajador de la marca, con el objetivo de fortalecer la conexión emocional con los consumidores mexicanos.

“Para Geely, la llegada de Israel Reyes como embajador representa una oportunidad para conectar con los consumidores desde una plataforma auténtica, emocional y cercana. Israel refleja valores que compartimos como marca: disciplina, confianza, crecimiento constante y pasión por llegar más lejos”, comentó Ricardo González, director de Mercadotecnia y Comunicación de Geely México.

La empresa también impulsa la campaña “El coche del mundo hecho para ti”, diseñada para vincular la conversación futbolística global con el posicionamiento de la marca en México.

La apuesta deportiva de Geely se extiende más allá del Mundial. La compañía mantiene una alianza con el Club América desde inicios de 2025 y una relación de tres años con Adidas Splits, en una estrategia que busca aprovechar el deporte como vehículo de reconocimiento de marca.

Para Soccer Media, las cifras muestran que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se mantiene como uno de los escenarios comerciales más relevantes para la industria automotriz, especialmente cuando juega la Selección Mexicana.

“Durante los encuentros de la Selección Mexicana, las marcas incrementaron significativamente su presencia y diversificación de los formatos, combinando spots, menciones, patrocinios y acciones especiales para aprovechar los picos de audiencia”, destacó la firma.

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Tags

Kia Motors Hyundai Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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