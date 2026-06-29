1 de cada 3 anuncios en los partidos de México es de autos y Hyundai es la que lidera la publicidad

El rating promedio obtenido por las automotrices durante los partidos del combinado nacional fue de 5.71%, más del doble del promedio registrado en el resto de los encuentros del torneo, que se ubicó en 2.37%.

“Estos datos confirman que los encuentros de México representan el inventario premium del torneo, donde las marcas concentran sus mayores esfuerzos en comunicación”, señala Soccer Media.

La alta exposición explica por qué el Mundial se ha convertido en una plataforma de posicionamiento de marca que va más allá de la publicidad tradicional. Las automotrices aprovechan el evento para lanzar ediciones especiales, fortalecer el reconocimiento de marca y conectar emocionalmente con millones de consumidores.

Las patrocinadoras oficiales toman ventaja

Las surcoreanas Hyundai y Kia encabezan la estrategia comercial. Ambas son las únicas automotrices que cuentan con el patrocinio oficial de la FIFA, una relación que les permite ir más allá de los anuncios televisivos y participar activamente en la operación del torneo.

Hyundai registró una audiencia de 94.5 millones de impactos y un rating promedio de 3.35%, mientras que Kia alcanzó 81.9 millones de impactos y un rating de 3.48%. En conjunto, las dos marcas concentraron alrededor del 55% de la audiencia generada por toda la categoría automotriz.

La presencia de Hyundai en el Mundial se remonta a 1999, cuando firmó el acuerdo que la llevaría a participar en la Copa del Mundo de Corea-Japón. Para la edición de este año, la compañía decidió capitalizar el evento mediante el lanzamiento de versiones especiales N Line de los modelos Creta y Tucson Híbrida.

“Con estas Ediciones Especiales Extraordinarias queremos que nuestros clientes sean parte de esa historia desde hoy, acompañándolos en cada trayecto rumbo al Mundial. Más que vehículos, presentamos una forma de vivir esta experiencia: con innovación, diseño y el compromiso de ser protagonistas en cada kilómetro recorrido”, comentó Edgar Carranza, CEO de Hyundai Motor de México.

Kia también aprovechó el torneo para impulsar sus modelos insignia. En febrero lanzó 1,400 unidades de edición limitada

de K3, K4 y Sportage, equipadas con elementos y colores conmemorativos inspirados en la bandera mexicana.

“Queremos aprovechar el Mundial en toda su extensión. Es una inversión muy importante la que Kia viene haciendo cada cuatro años en los Mundiales, entonces nos hemos preparado para esto con bastante tiempo de anticipación”, aseguró Horacio Chávez, director general de Kia en México.

La exposición de ambas compañías también se extiende al terreno operativo. Kia entregó 660 vehículos para la movilización de delegaciones, autoridades y personal de apoyo, mientras que Hyundai proporcionó 994 vehículos ligeros y 506 autobuses.

La relación entre las automotrices surcoreanas y la FIFA seguirá vigente. Ambas compañías renovaron recientemente su acuerdo para suministrar transporte, tecnologías de conducción autónoma y servicios de movilidad hasta 2030.