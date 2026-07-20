Cómo las marcas que no patrocinaron el Mundial 2026 dieron la vuelta a las palabras prohibidas de la FIFA

Pero la respuesta no llegó de una campaña de promoción o de un patrocinio oficial. Los aficionados comenzaron a crear sus propios códigos. El Pato Merlín apareció con la camiseta de México y se convirtió en la mascota no oficial del torneo. Después llegaron el “¿Y si sí?”, el “No inglés” y las referencias al peinado del jugador de Noruega Erling Haaland.

Ninguno de esos fenómenos surgió de una estrategia publicitaria, pero todos abrieron una puerta lateral. La cultura digital permitió a las marcas incorporarse a la conversación sin recurrir a los emblemas, logotipos o frases protegidas del Mundial, recuperando una visibilidad que las restricciones legales parecían limitar.

Su impacto fue considerable. El Pato Merlín generó 4,500 millones de impresiones potenciales, mientras que el “¿Y si sí?” acumuló otras 505 millones, de acuerdo con cifras de Emplifi.

En paralelo, la conversación en torno al partido entre México y Ecuador alcanzó 19,429 menciones de 9,178 autores únicos, generó 6.3 millones de interacciones y un alcance potencial de 7,000 millones de impresiones.

El fenómeno del social-first

Las cifras no garantizan ventas, aunque sí muestran dónde se concentró la atención. Los aficionados no esperaron la invitación de una empresa; crearon imágenes, frases y personajes propios y las marcas tuvieron que seguirlos y aprender su idioma.

Cutuli cree que el torneo funcionó como un experimento social que rebasó las previsiones de la industria. “Fue increíble cómo explotó en digital esta manifestación de las audiencias. Las marcas entendieron que tenían que reaccionar, contar con agilidad y comprender lo que estaba pasando. Lo masivo de la conversación hizo que flexibilizaran ciertas líneas de aprobación y sus metodologías”.

El cambio favoreció un modelo social-first. Las redes dejaron de funcionar sólo como el último canal para distribuir una campaña preparada con meses de anticipación porque la conversación se convirtió en el punto de partida para decidir qué publicar y cuándo hacerlo.

El ajuste también alcanzó a las áreas legales y a los procesos internos. “La manera de trabajar tiene que ser más ágil, igual que la forma de aprobar. La infraestructura con legal debe ser más dinámica y contar con marcos que faciliten las autorizaciones. También implica crear las campañas a partir de la escucha de las audiencias”, explica Cutuli.

La rapidez, sin embargo, no garantiza relevancia. Una marca que publica el mismo meme que otras 30 puede aparecer en el feed y pasar inadvertida. Para sobresalir, la experta consultada dice que la marca debe sumar una lectura propia, respetar el tono de la comunidad y encontrar una relación creíble con el producto.