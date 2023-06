Las fallas del submarino Titán que se advirtieron antes y que OceanGate ignoró

Las advertencias de los fallos del submarino

Apenas en 2022, cuando fue cuestionado por acerca de la seguridad de este tipo de viajes, Rush contestó en un podcast de la CBS: “Si solo quieres estar seguro, no te levantes de la cama, no te subas al auto, no hagas nada”. Y aseguró que en gran parte las medidas de seguridad exigidas en la industria eran “puro desperdicio”.

Su desdén por la mitigación de riesgos se hizo patente con la pérdida de cinco vidas, durante la implosión del submarino Titán, propiedad de OceanGate. Y la BBC tuvo acceso a correos electrónicos que así lo demuestran.

En uno de esos correos, Rob McCallum, subCEO de le dijo a Rush que estaba poniendo en un riesgo potencial a sus clientes y lo instó a dejar de usar el submarino hasta que un organismo independiente lo clasificara como apto para realizar expediciones hacia el Titanic.

Sin embargo, Rush contestó que estaba “cansado de los actores de la industria que intentan usar un argumento de seguridad para detener la innovación”.

"Creo que potencialmente te estás colocando a ti y a tus clientes en una dinámica peligrosa", le escribió al jefe de OceanGate en marzo de 2018. Rush fue uno de los tripulantes que fallecieron el domingo en una de las incursiones al Titanic.

James Cameron, director de la película Titanic y experto en submarinos y buceo, explicó que OceanGate ya había sido advertida, a través de numerosas cartas, de que lo que estaban haciendo con el sumergible Titán “era demasiado experimental para transportar pasajeros y que necesitaba ser certificado”.