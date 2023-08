México es nuevamente el objetivo de los ataques republicanos

El año pasado, un thinktank alineado con Trump, The Center for Renewing America, publicó un libro blanco de política diciendo que si Ciudad de México no frena el comercio de fentanilo, el presidente debe movilizar directamente al ejército estadounidense: "El objetivo es aplastar las redes de los cárteles con toda la fuerza militar".

Los republicanos del Congreso propusieron en enero que el presidente tuviera poderes de guerra formales para ordenar a las tropas estadounidenses que actuaran contra las bandas de narcotraficantes mexicanas.

Y en marzo, los republicanos presentaron una ley para designar a nueve grupos de cárteles como "organizaciones terroristas extranjeras", una distinción que aumenta la capacidad del presidente para usar al ejército contra ellos.

Fanfarronadas

Brian Finucane, del International Crisis Group, dijo que las declaraciones no debían descartarse como fanfarronadas electorales.

"La postura conlleva riesgos reales", escribió Finucane en julio, entre ellos una ruptura radical de la cooperación entre México y Washington que podría amenazar aún más la seguridad estadounidense.

"Tales maniobras en el Congreso y la belicosidad en la campaña electoral aumentan la probabilidad de que un futuro presidente pueda considerar tal ataque como una opción real".

Cuando las conversaciones sobre una acción militar surgieron entre los republicanos a principios de este año, López Obrador las calificó de "irresponsables" y "una falta de respeto" a la soberanía de México.