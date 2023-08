También su hijo Donald Jr. comercializa camisetas con la leyenda "FREE TRUMP" (29.99 dólares) y carteles (19.99 dólares).

En una declaración a la AFP el domingo, el portavoz de la campaña de Trump confirmó que "se han recaudado casi 20 millones de dólares en las últimas tres semanas, coincidiendo con la acusación en Washington y la foto de identificación judicial en Atlanta".

“7.1 millones de dólares desde el jueves. 4.18 millones de dólares ayer" sábado, para lo que constituye la mayor recaudación de fondos "en un día de toda la campaña", escribió Steven Cheung.

También del bando demócrata

No obstante, los demócratas también utilizaron la imagen para reafirmar que nadie está por encima de la ley.

El Proyecto Lincoln, un destacado grupo anti-Trump fundado por republicanos, vende vasos de chupito (55 dólares por seis) con la foto del expresidente y "FAFO", acrónimo de "Fuck Around and Find Out", un grito de guerra entre los detractores de Trump.

Etsy, el sitio web de venta de objetos, tiene docenas de productos de burla, incluida una camiseta parodia de un concierto de Taylor Swift (26 dólares).

El propio Biden bromeó al respecto cuando los periodistas lo consultaron sobre el tema el viernes: "La vi en la televisión. Un chico guapo”.

Una imagen poderosa

El gurú del marketing Daniel Binns dijo que esa foto podría ser una herramienta de marca "enormemente poderosa" para Trump.