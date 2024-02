"Si Trump no se presentara, no estoy seguro de que yo me presentaría", dijo Biden en un acto de recaudación de fondos el mes pasado. "No podemos dejarle ganar"

Sin embargo, hay un rival al que Biden prefiere ignorar, pero que puede ser clave para definir si continúa o no al frente de Estados Unidos: un edad.

La edad de Biden ha sido durante mucho tiempo su principal debilidad ante sus oponentes. Una investigación de un fiscal especial que sugiere que no puede recordar incluso la fecha de la muerte de su hijo mayor es ahora una de las principales armas en su contra.

Confusiones

Biden, un veterano político que comenzó su carrera como senador en 1972 y sufrió la trágica muerte de su esposa e hija en un accidente automovilístico, carga con un historial de equivocaciones y confusiones de lenguaje.

Esos episodios se han multiplicado en los últimos tiempos y, junto con una serie de tropiezos y caídas que se han vuelto virales en las redes sociales, han planteado dudas sobre su capacidad para un segundo mandato.

A principios de la semana pasada, mientras hablaba de la cumbre del G7 de 2021, Biden confundió al presidente francés Emmanuel Macron con el fallecido Francois Mitterrand, que estuvo en el poder de 1981 a 1995 y murió en 1996.

Biden se refirió por error el 7 de febrero por la noche a una conversación que mantuvo con Angela Merkel en 2021 como si hubiera tenido lugar con el canciller alemán Helmut Kohl, fallecido en 2017