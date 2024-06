Miles de argentinos tienen que decidir si comen o pagan la renta

Dormir sobre cartón

El recorte del gasto público impulsado por Milei mediante rotundos ajustes de subsidios, salarios estatales y pensiones ha provocado una caída del consumo que derivó en marzo, última cifra disponible, en una contracción del 8.4% en la actividad económica, caída que acumuló un 5.3% en los tres primeros meses del año.

Durante el primer trimestre de 2024, la indigencia pasó del 9.6% al 17.5% en Argentina. (FOTO: REUTERS/Tomas Cuesta)

El presidente de ideología libertaria anticipó un abrupto crecimiento de la economía tras el derrumbe, pero aún no se vislumbran señales de la recuperación.

Rocío Coman es una de las víctimas de la crisis económica de larga data: se encuentra en situación de calle hace años pese a cobrar una pensión mínima y padecer dolencias cardíacas y traumatológicas.

"Es un desastre, un desastre. Me llevaron varias veces, me llevaron toda la documentación, (me llevaron) ropa, me dejaron con lo puesto ahora", dijo la mujer de mediana edad que se acercó a los voluntarios de la ONG a pedircomida y una frazada para pasar las frías noches del otoño austral.

"Hoy tengo que dormir sobre cartón porque tenía un colchón que me había brindado una señora, una vecina. Me llevaron el colchón, te arrasan con todo", agregó en referencia a las medidas del Gobierno de Buenos Aires.

Ante la demanda creciente de vecinos pobres y personas que duermen en la calle, una parroquia del barrio de Constitución, cerca del centro de la capital, volvió a ofrecer meriendas calientes.