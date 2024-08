Kamala Harris promete revivir ley de seguridad fronteriza si gana la elección

La Ley de Fronteras reformaría las leyes de asilo de Estados Unidos, contrataría a miles de agentes fronterizos y buscaría frenar el contrabando de fentanilo, entre otras medidas.

Después de que la ley fuera rechazada por los republicanos en el Congreso, una postura que fue criticada en múltiples discursos de la Convención Nacional Demócrata, Biden firmó una orden ejecutiva el 4 de junio que permite a las autoridades deportar rápidamente o enviar de vuelta a México a los inmigrantes sorprendidos cruzando la frontera si las entradas ilegales superan un determinado nivel.

La medida también contempla el cierre temporal de la frontera sur de Estados Unidos.

La medida, que restringe el acceso al asilo, entrará en vigor cuando las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza estadounidense superasen las 2,500 diarias. Estas políticas no tendrán excepciones humanitarias, es decir, no aplica a niños y adolescentes no acompañados y a víctimas de tráfico de personas.

Prometió reformar "el fracturado sistema migratorio" del país y no caer en la disyuntiva de elegir entre una frontera segura o un esquema para enfrentar la migración más humanitario.

"Sé que podemos llevar con orgullo nuestra herencia como una nación de inmigrantes. (...) Podemos crear un camino a la ciudadanía y asegurar nuestra frontera", dijo, refiriéndose a un espinoso tema para la administración de Biden.