Voto popular y Colegio Electoral: ¿por qué Trump puede ganar con menos votos?

¿Cómo van las encuestas presidenciales en Estados Unidos?

Harris sigue posicionándose como la candidata favorita, con los principales agregadores de encuestas, como FiveThirtyEight, The New York Times, The Economist y RealClear Polling, dándole una clara ventaja en el voto popular, cercana a los 3 puntos porcentuales. Sin embargo, aquellos que presentan probabilidades de ganar, coinciden en que el resultado final de la elección es casi tan incierto como un volado, reflejando el máximo nivel de incertidumbre, quizá con una muy pequeña ventaja para Harris en algunos casos.

¿Por qué los modelos asignan probabilidades de ganar tan empatadas si Harris va algunos puntos arriba? A diferencia de México, donde el candidato con más votos gana, el Colegio Electoral decide quién será elegido presidente de los Estados Unidos. Veamos cómo funciona el proceso.

Los electores del Colegio Electoral

Cada estado selecciona a sus electores, quienes son los encargados de votar para elegir al presidente. Incluyendo los tres electores de Washington D.C., actualmente hay un total de 538 electores, distribuidos entre los estados según su representación legislativa, es decir, la cantidad de senadores y congresistas que cada estado tiene en el Congreso.